澳洲4歲男童慘死家中！手臂留恐怖傷口　母疑涉食人被控家暴謀殺

澳洲新南威爾士州（NSW）發生情節駭人的倫常慘案！當地警方接獲1名31歲母親報案，當派員上門調查時，發現女子的4歲兒子離奇死亡，手臂嚴重受傷，傷口狀況十分恐怖，現場情況讓一眾警員與醫護人員都大感震撼。警方懷疑案件牽涉食人行為，遂安排涉案女子進行DNA及拭子化驗，男童遺體亦被送往驗屍。案發後翌日，涉案女子被控家暴謀殺，她出庭應訊時未有申請保釋，法庭亦不准其保釋，下令羈押至9月再提堂審訊。



當局正調查男童母親是否濫藥及精神狀況，惟官員為免案件調查進度受干擾，拒絕透露更多詳情。據澳洲媒體報道，當地兒童保護部門人員在男童生前曾多次收到舉報，且3次登門跟進，但最近一次已是18個月前，卻沒有妥善安置男童，最終釀成慘劇。當地居民自發悼念遇害男童，而各界亦質疑保護系統未能守護弱勢孩童，而案發後政府已展開檢討程序。



澳洲1名4歲男童慘死家中，手臂有恐怖傷口，其母親疑涉及食人行為，現被控家暴謀殺。（AI生成圖片）

4歲男童手臂重傷 傷口狀況恐怖

綜合《7NEWS》、《The Guardian》、《THE DAILY AUS》等澳媒報道，事發於2026年7月4日，新南威爾士州1名31歲女子主動向當地警方求助，警方按其指示上門調查，發現其4歲兒子倒斃屋內，男童手臂傷勢嚴重，狀況極度恐怖，連資深警員及救護人員深受衝擊。

男童在家中死亡，手臂傷勢嚴重，狀況極度恐怖，連資深警員及救護人員深受衝擊。（AI生成圖片）

母涉嫌「吃兒子」被控家暴謀殺

警方檢走屋內大量證物，並扣押涉案女子的車輛，又安排她接受DNA及拭子化驗，重點排查這宗倫常兇案是否牽涉食人行為。警方將男童遺體送往驗屍，以確認其具體死因及死亡時間。

至案件曝光翌日，涉案女子被起訴家暴謀殺，她短暫出庭應訊，但未有申請保釋，法庭亦裁定不批保釋，被安排還押看管，將於9月1日再度出庭受審。因澳洲法例保障未成年受害者，故母子身份全程保密，不得對外曝光。

澳洲兒童保護部門在男童生前曾收到多次舉報，又安排過三度家訪，最後一次跟進紀錄是案發前18個月。（AI生成圖片）

兒童保護部門多次收到舉報仍出事 當局檢討處理手法

傳媒稱有消息透露，悲劇發生前，當地兒童保護部門曾收到多宗有關男童狀況的舉報，當局亦曾派員三度家訪，但最後一次跟進記錄已是案發前18個月。儘管當局多次收到舉報，但男童仍被允許與母親同住，結果喪命。事件令社會嘩然，並引來各界抨擊，多名政界人士直指可悲，質疑保護機制存在疏漏，未能保護弱勢小童。政府則宣布啟動獨立檢討機制，檢視該部門處理手法是否涉及重大失職。

母涉濫藥及精神問題納檢 官員拒評防擾查案

涉案母親的吸毒史及精神健康問題被列入重點調查範圍，但為避免影響刑事調查進度，相關部門負責人拒絕對此發表言論，全案目前仍在全力偵查中。

當地居民自發悼念受害男童。（AI生成圖片）

鄰居送禮哀悼男童 稱無法接受悲劇

至7月6日，當地居民自發悼念遇害男童，紛紛送上禮物及祈禱追思，現場瀰漫悲痛氣氛，不少鄰居直言無法接受悲劇。

（綜合）

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駕駛者在斑馬線前應禮讓行人，假如獲行人道謝和有禮貌的回應，必定更窩心。最近1名司機在社交平台發文及上傳影片，大讚片中的女童非常有禮貌。據影片顯示，當司機在斑馬線前停車讓路，1名女童與其家人過馬路，後來女童向片主司機舉起大拇指「畀Like」，走到行人路時又回頭向司機揮手，讓不少網民大讚司機與小女孩的互動非常「有愛」。



樓主在斑馬線前停車讓路。（Threads影片截圖）

女童過斑馬線一舉動暖心道謝

片主司機早前在社交平台Threads上發文及上傳影片，顯示他日常駕車至樂富一斑馬線，由於兩旁均有途人等候過馬路，他見狀立即停車，而此時迎頭先後有2輛私家車和1輛的士駛過斑馬線，而片主則一直停車耐心等候；直至迎頭沒有來車，兩旁途人遂起步走過斑馬線，1名中年女子一度向片主揮手示意，而另外一邊則為2名成年人帶着2名小朋友過馬路，其中1名女童則一邊過馬路，一邊向片主司機舉起大拇指「畀Like」。女童在走到對面行人路後，更回頭望向司機揮手。

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