富泰邨女童拎啤酒｜一文看兒童肌肉訓練原則　5款安全模式練肌群

Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」昨日（10月6日）流傳一段影片，顯示一名穿校服的女童手持兩大袋啤酒，非常吃力，影片中同行疑是父親的男子未有幫忙。影片引起各界關注，警方、區議員、女童就讀學校的老師當晚即上門了解事件，其後區議員引述警方指事件應不涉及虐兒。消息指，警方起初將案件列作「誤會」，但由於事件激起熱烈討論，案件改列「求警協助」，新界北總區虐兒案件調查組人員經進一步調查後，今日（10月7日）下午在屯門區拘捕該名女童的38歲繼父及32歲母親，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，被捕人現正被扣留調查。



《香港01》今早到涉事一家了解，父母聲言事件純屬誤會，其中女童繼父解釋，要女兒拿兩大袋啤酒是訓練其肌肉，日後會改用其他方法。根據美國兒科學會（AAP）和現代醫學資訊，兒童肌肉訓練方式與成人大有不同，應避免高強度負重訓練，以下是兒童鍛鍊肌肉的正確方法與安全指南。



根據美國兒科學會（AAP）和現代醫學資訊，兒童肌肉訓練方式與成人大有不同，應避免高強度負重訓練。（AI生成圖片）

兒童期及青少年期訓練方式

12歲以下兒童期：這階段應以「自身體重」訓練為主，讓孩子學會聽懂指令及保持平衡。



12歲或以上青少年期：在動作標準前提下，可加入使用彈力帶、輕量啞鈴等輔助物，切忌追求成人訓練使用的重量。



切勿讓孩子在無人看管下進行肌肉訓練，否則有機會動作出錯不自知之餘，或會被器材弄傷。（AI生成圖片）

5大肌肉訓練原則

1. 先練好標準動作：如孩子做深蹲時要留意有否彎腰駝背、身體傾斜側歪，先確保動作標準再增加負重。



2. 避免進行高強度重量訓練：兒童及青少年骨骼發育未完善，應避免進行高強度舉重、重量極限測試，否則會壓迫生長板發展。



3. 須由成人或專業教練監督：切勿讓孩子在無人看管下訓練，否則有機會動作出錯不自知之餘，或會被器材弄傷。



4. 訓練前確保充分熱身：正式訓練前須先做10至15分鐘熱身、伸展肌肉，預防抽筋或扭傷。



5. 身體現痛楚應立刻停止訓練：若身體響起痛楚警號，切忌強行繼續訓練，應先停下休息，若痛楚毫無改善，甚至痛感越發強烈，要立即就醫檢查，以免延誤醫治。



深蹲可訓練下肢力量。（AI生成圖片）

5款增加身體肌肉力量模式

深蹲、弓箭步：訓練下肢力量，緊記膝蓋不要過度內夾。



伏地挺身、熊爬：可從推牆壁或跪姿初階動作開始，訓練胸、肩、三頭肌



使用彈力帶拉引：訓練背部、二頭肌



棒式（平板支撐）、側棒式、死蟲式：訓練腹部與下背



臀橋式：訓練臀部與大腿後側



肌肉需要至少48小時恢復期，切勿連續兩天進行訓練，每周2至3次已足夠。（Unsplash圖片）

訓練頻率及時長建議

頻率：肌肉需要至少48小時恢復期，切勿連續兩天進行訓練，每周2至3次已足夠



時間：每次訓練約20至30分鐘，每周不超過1個半小時，避免肌肉疲勞



組數與次數：每組動作1至3組，每組8至15下，切勿做至力竭，身體感不適時應停下，休息再做



兒童及青少年每天仍需要進行至少1小時中高強度有氧運動，包括跑步、游泳及球類運動等，增強身體抵抗力。（Unsplash圖片）

留意每天仍須進行中高強度有氧運動

力量訓練主要是強化肌肉，預防運動傷害的輔助，兒童及青少年每天仍需要進行至少1小時中高強度有氧運動，包括跑步、游泳及球類運動等，增強身體抵抗力。

