有片｜九巴大媽行李篋霸關愛座！拒讓長者兒童　引乘客不滿爆罵戰

拿行李霸佔關愛座還拒讓乘客，實在缺德！有網民在社交平台群組上傳影片，可見有大媽搭乘巴士時，將行李箱放置在關愛座的座位內，有乘客當場指責她霸佔座位拒絕讓予長者和小童，導致他人被迫站立，但大媽態度囂張，反問「關你叉事」，又指因為行李箱無法固定擺放，「我驚撞嚟撞去呀」，才無奈要放在座位，更霸道地稱「你咪叫司機過嚟睇囉」、「（叫）佢幫我處理呢個（行李）箱」。



事件引來大批網民圍剿大媽無品自私，「個篋會碌走唔係霸位嘅理由」、「你咪企喺度睇住個箱囉」、「無繩綁唔識用手扶住？」同時批評大媽明知攜帶大件行李，應選擇召車服務而非巴士，「呢架唔係機場巴士呀！緊係擺唔到行李啦」。



有大媽被公審搭乘巴士時，將行李擺放在關愛座，且拒絕讓座予長者和兒童。（「fb＠香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

九巴大媽攜行李箱 坐關愛座「1人霸2位」

有網民在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」上傳影片公審1名大媽，不滿稱「有冇佢屋企人呀？或者認識嘅親戚朋友？教吓佢融入社會啦」。影片長達2分47秒，顯示1名操不純正廣東話的大媽搭乘九巴、坐在關愛座靠走廊通道的座位，並將1個目測等同於需要寄艙大小的行李箱以及手袋放置在旁邊座位。

大媽坐在關愛座靠走廊通道座位，將行李箱及手袋放置在旁邊座位。（「fb＠香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

女乘客批評大媽霸位：叫咗3個老人家走

車內有女乘客看不過眼，指責大媽用行李箱「1人霸2位」行為，導致有長者及小童被迫站立。惟大媽聞言卻理直氣壯稱：「我都唔使買飛，我2蚊雞（意指享有2元乘車優惠）」、「關你屁事呀」。女乘客提出質疑，「2蚊雞你就可以霸兩個位？」大媽情緒漸變激動，指向座位稱「你要坐咪坐囉」，女乘客繼續質問「你個行李攞走啦，你點解唔自己坐入去呢」，並指目睹當時共有3名長者上車想就座，但大媽「叫咗3個老人家走」，大媽不滿屢被批評，怒吼「關你叉事」，並反過來駁斥女乘客「你咁本事咁好心，你咪起身畀佢坐囉」。

大媽面對批評氣焰稱「我都唔使買飛，我2蚊雞）」、「關你屁事呀」。（「fb＠香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

大媽面對批評氣焰稱「我都唔使買飛，我2蚊雞）」、「關你屁事呀」。（「fb＠香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

女乘客指當時共有3名長者上車想就座，但大媽拒絕讓座並「叫咗3個老人家走」。（「fb＠香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

女乘客要求車長停車 大媽：你叫佢幫我處理個行李箱

片中兩人「你一言我一語」爭執不斷，雖然大媽多次強調沒有霸佔座位，但由於裏頭擺放行李箱，根本沒有多餘空間可讓人進入就座，女乘客於是批評大媽野蠻，又稱「呢度講道理嘅」，並要求司機停車處理。大媽其時擺出一副有理模樣，「你咪叫司機過嚟睇囉」、「（叫）佢幫我處理呢個（行李）箱」，女乘客聽聞詫異稱「架巴士幫你處理行李㗎？」遂斥大媽滿口歪理。

女乘客要求司機停車，大媽竟然稱「你（叫）佢幫我處理呢個（行李）箱」。（「fb＠香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

大媽解釋行李曾放輪椅位 無法固定被迫放回座位

之後鏡頭以外傳出1把男聲，估計為巴士車長，婦人即時指向車頭方向位置，相信是停泊輪椅專用位，解釋她曾經將行李箱放在該處，但行車途中導致行李箱移動，「我驚撞嚟撞去呀」，最後才決定放在座位內。當時不少乘客開始鼓噪和議論紛紛，有人要求車長開車，無謂和大媽爭拗浪費時間，但車廂仍充斥大媽和其他乘客爭論聲，眾人就該處能否擺放行李爭論不休。

巴士及後打開車門，有下車男乘客指往另一邊「嗰度大把位呀」，可惜大媽仍繼續和前方乘客爭持，屢次稱「有冇得綁？有得綁我攞過去囉，俾人坐囉，有咩所謂」。

婦人指向車頭方向、疑是輪椅專用位，稱她曾經將行李箱放在該處，但行車途中導致行李箱移動。（「fb＠香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

婦人指向車頭方向、疑是輪椅專用位，稱她曾經將行李箱放在該處，但行車途中導致行李箱移動。（「fb＠香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

不少乘客開始鼓噪和議論紛紛，有人要求車長開車，無謂和大媽爭拗浪費時間。（「fb＠香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

乘客不滿大媽諸多歪理

大媽之後再次以行李箱無法固定擺放為由，拒絕移至前方位置，而最初和她爭執的女乘客再度出言指責，「（行李箱）走嚟走去係你嘅問題」，大媽隨即兇惡怒罵女乘客「關你咩事呀」，且不停聲稱由於行李箱沒有繩索捆綁，需要放在座位，引來其他乘客圍堵，指她有責任看管自己行李，不應霸佔座位，片段至此告終。

（行李箱）走嚟走去係你嘅問題 女乘客

大媽之後再次以行李箱無法固定擺放為由，拒絕移至前方位置。（「fb＠香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

最初和大媽爭執的女乘客再度出言指責，「（行李箱）走嚟走去係你嘅問題」。（「fb＠香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

最初和大媽爭執的女乘客再度出言指責，「（行李箱）走嚟走去係你嘅問題」。（「fb＠香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

網民斥大媽霸位行為自私

許多網民怒斥大媽行為自私，「無恥最無敵」、「又叫人想坐咪坐，但人（哋）叫佢坐，佢又話邊坐到」、「個篋會碌走唔係霸位嘅理由」、「個行李箱走嚟走去，你就企X住喺度睇住個箱囉」、「巴士冇設施鎖定行李箱，有行李要省錢上巴士唯有企位」、「無繩綁唔識用手扶住？」、「打橫放個轆唔著地，個行李箱咪唔會周圍走」、「既然你搞唔掂你件行李，即係過大啦，咁唔該你落車」。



我試過這情况，我寧願企喺度扶住個行李箱以免阻住人，巴士是公用地方嘛 網民意見

有人就質疑大媽根本不應攜帶大件行李箱登車，「那個位根本不是俾人扣住物件，係俾輪椅泊位的」、「車係俾你搭，唔係預你帶物件」、「呢架唔係機場巴士呀！緊係擺唔到行李啦」，並建議「九巴（應該）立例禁止大型旅行箱上巴士，機場綫除外」。

車係俾你搭，唔係預你帶物件 網民意見

女乘客勇於指責大媽獲讚：明事理

有留言欣賞指責大媽的女乘客，「多謝那位女乘客發聲」、「大家都有口音，人品就差咁遠」、「一位明白事理，正義勇敢；另一位自私野蠻唔講理」，認為車長都有責任保障其他乘客的權利，「有責任叫霸佔別人車位乘客立即起身」、「司機有權叫佢放好旅行篋，否則唔開車」。

大家勿縱容這種無恥人，一定要齊心出聲聲討 網民意見

九巴攜帶行李有規定！

根據九巴網頁顯示，乘客嚴禁攜帶總體積超過十份一立方米、總重量超逾5公斤，或含危險性或厭惡性之物件上車，而該物件不得佔用座位，及不得放置在巴士通道或樓梯上。

（facebook「香港突發事故報料區及討論區」）