廣西震前40秒柴犬吠醒主人救全家　專家：神犬預知地震無科學依據

20秒極限逃生！廣西柳州於今日凌晨發生5.2級地震，震前40秒，當地1隻柴犬狂吠喚醒熟睡中的主人，主人一家在短短20秒內成功逃生。網民都大讚狗狗「太厲害了」，有人更推測「狗狗可預測地震是因為它們聽覺靈敏，能聽到人類聽不見的次聲波」。



不時有人議論動物可以預知地震到來，但「中國地震局」2025年曾發文澄清，「暫無科學根據表明動物可預測地震，防震減災的關鍵是地震預防」。



在柳州地震發生前的40秒，1隻柴犬狂吠將熟睡中的主人吵醒，主人一家在20秒內成功逃生。（《大河報》影片截圖）

震前40秒柴犬吠醒主人 20秒成功逃生

據《大河報》報道，5月18日零時21分，廣西柳州市柳南區發生5.2級地震，在地震發生前的40秒，1隻柴犬突然狂吠，終於將熟睡中的主人吵醒，主人一家在20秒內迅速撤離，成功逃生。

在柳州地震發生前的40秒，1隻柴犬狂吠不已將熟睡中的主人吵醒，主人一家在20秒內成功逃生。（《大河報》影片截圖）

在柳州地震發生前的40秒，1隻柴犬狂吠不已將熟睡中的主人吵醒，主人一家在20秒內成功逃生。（《大河報》影片截圖）

網民大讚狗狗 熱議動物可否預測地震

網民大讚狗狗「汪汪隊立大功」、「還是養隻狗好，到關鍵時刻能救命」。不少人推測，狗狗可「預知」地震是因為「它們感知靈敏，經常趴地面，容易知道震感」、「狗狗能聽見人類聽不到的次聲波」，亦有人質疑「狗比地震監測部門還厲害？」。

2026年5月18日凌晨，廣西柳州市柳南區發生5.2級地震。圖為大批消防員於塌樓現場搜救。（互聯網）

「中國地震局」：動物預測地震無科學依據

2025年，「中國地震局」引述德國地球科學研究中心1項基於160次地震及729宗動物異常案例的研究及其結論，指出「暫無強有力的證據說明可根據動物異常行為預測地震」，強調「以當前科學水平，無法精準預測地震的發生，動物成功預測地震的例子只是一種巧合」。

2026年5月18日凌晨，廣西柳州市柳南區發生5.2級地震。有內地民眾上載短片，指柳南區太陽村鎮有建築物倒塌，以及滿地瓦礫。（小紅書截圖）

「中國地震局」：防震減災核心是地震預防

「中國地震局」表示「防震減災的關鍵是加強地震預防，如提高建築物抗震等級、學習地震逃生及自救方法和提高地震預警系統預警能力」。