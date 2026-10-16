網民曬「朝鮮自費留學日常」爆紅　親歷「恩情教育」掀起全網朝聖

最近 Threads 上出現一名自稱「在朝鮮留學」的內地網友，因分享自己赴朝鮮求學的日常而意外爆紅。根據他在社群上的貼文，他表示自己是自費前往平壤的金日成綜合大學就讀，甚至曬出「在朝鮮第一天上課」的紀錄，提到自己接受了當地所謂的「恩情教育」，讓不少網友看完相當錯愕。



沒想到後來原本的Threads帳號突然遭到封禁，讓一票追蹤他的網友一度找不到人，之後他又重新開設帳號，讓網友忍不住笑喊：「差點以為你被槍斃了！」事件也因此愈演愈烈。

最近 Threads 上出現一名自稱「在朝鮮留學」的內地網友，因分享自己赴朝鮮求學的日常而意外爆紅。（Threads@asain_cc）

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Threads 網友朝鮮留學？

重新開設 Threads 帳號後，這名網友也再次分享自己在朝鮮求學的生活點滴，除了曬出第一天進入金日成綜合大學上課的照片，也寫下：「進入校園醒目的標語和太陽照射我的眼睛承受了很多」，並介紹這所學校是「朝鮮第一大學」，相當於內地的清華大學。對於第一天的課程，他透露當天有體育課，自己簡單做了一些運動，還提到在朝鮮，體育運動是當地人民生活中不可或缺的娛樂活動。貼文曝光後再次吸引大量網友關注，大家一邊好奇他的留學生活，一邊忍不住笑稱：

「差點以為你被槍斃了」

「朝鮮唯一捲毛小子」

「憑實力滑到脆上唯一朝鮮人脈」

「還以為這輩子見不到你了 bro」



也有人直呼：

自費去朝鮮讀書，需要有多大的勇氣啊？

整個留言區瞬間變成大型尋人兼追蹤朝鮮留學生近況現場。

之所以「到北韓留學」會引起如此大的討論，也與這個國家的資訊環境密切相關。北韓政府長期對媒體、網路與外部資訊進行高度控管，一般民眾取得未經許可的網路與外國媒體受到嚴格限制，近年對外國資訊與文化內容的管制也進一步強化。對外籍學生而言，過去確實有人曾赴金日成綜合大學求學，但相關生活同樣受到一定程度的管理與限制，因此一名學生能透過 Threads 持續分享在當地的所見所聞，本身就相當罕見，也難免引發外界好奇，至於這名網友的身分、校園經歷以及帳號遭封禁的具體原因，目前仍主要來自他本人社群貼文，外界尚無法獨立確認全部細節。

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