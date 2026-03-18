朝鮮研發「少女機械人」現身投票所　面帶微笑迎賓　真實功能成謎

朝鮮自主研發的人形機械人於近日亮相，引發外界關注。據悉，該款機械人呈現少女的外型，身穿傳統的白色韓服上衣與藍色裙子，臉上掛着一抹微笑。包含俄羅斯駐朝鮮大使館與日本《朝鮮新報》皆陸續發佈了照片，讓這款神祕的科技呈現在大眾眼前。



少女外觀機械人現身投票所

這款機械人近期已向駐朝鮮的外交人員公開展示。俄羅斯駐朝鮮大使館於15日最高人民會議選舉當天，在通訊軟體Telegram上發佈一張照片，畫面中正是這款機械人，於平壤師範大學的投票所內亮相。俄羅斯大使館在貼文中表示：「一台穿着傳統朝鮮服飾的少女機械人，負責迎接選民。」並透露該款機械人在現場引導投票流程。

朝鮮自主研發了多款機械人，其中一款身穿白衣藍裙的少女外觀機械人，照片於近日曝光。(Telegram/駐朝鮮俄羅斯大使館 via 朝鮮日報)

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朝鮮研發數款機械人 可應用於教育

日本的親平壤媒體《朝鮮新報》也於17日介紹由平壤師範大學研發的一系列機械人，並同步公開這款穿着白衣藍裙的女性機械人照片。不過，該報紙並未具體說明這款機械人的操作方式與詳細功能。目前外界仍無法證實，這具身軀究竟只是一個單純的展示用人體模型，還是一台真正能實際運作的機械人。

儘管如此，《朝鮮新報》在報導中指出，平壤師範大學所研發的各式機械人，目前正積極且廣泛地應用於朝鮮的教育環境中。

針對具體的教育應用，媒體點名了兩款名為「道川（Docheon）」與「秀才（Sujae）」的機械人。「道川」主要用於協助教師的教學活動以輔助學生學習，並具備一套能根據教材內容來解答學生疑問的功能。另一款「秀才」則專注於輔助1至10歲孩童的居家學習，其機身中央配備了一個大螢幕，藉此提供豐富的教育內容。

此外，報導中還介紹了一款「幾何機械人」，能透過組合基本圖形來幫助使用者學習驅動原理。

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