Tesla飛天跑車亮相　網民稱銀翼殺手成真　睇片憂飛唔過屯公車龍

Tesla（特斯拉）將火箭技術融入超跑。美國時間2026年10月15日，Tesla在德州麥格雷戈（McGregor）測試場正式發佈新一代Roadster跑車，號稱可用約0.81秒完成時速0至60英里加速，更在發佈會現場示範離地升空、空中轉向及飛越車陣的驚人畫面。官方宣佈新車將於2028年投產，分為Performance、Thrust 及單座 Rocket三大配置，惟能否合法於路面行駛仍存爭議。



實測片引起網民熱議，笑指初時以為是AI影片，又擔心車內有沒有配置嘔吐袋。網民們「認真」分析後認為對香港等城市用途不大，「香港咁X塞，飛到成條屯公再講」。發布會現場有觀眾大聲問馬斯克（Elon Musk ）該車可否合法上路，他坦言不確定是否在所有司法管轄區都合法。雖然現時該系列汽車已開放預售，但汽車媒體亦明確指出，具備飛行功能的Rocket版本，是採邀請制購買，同時亦列明「未獲准在公共道路使用」。



Tesla新一代Roadster跑車不僅能以約0.81秒完成時速0至60英里加速，在發佈會還現場示範離地升空、空中轉向及飛越車陣的驚人畫面。（Ｘ＠Tesla）

Tesla新一代Roadster跑車不僅能以約0.81秒完成時速0至60英里加速，在發佈會還現場示範離地升空、空中轉向及飛越車陣的驚人畫面。（Ｘ＠Tesla）

Tesla新一代Roadster跑車不僅能以約0.81秒完成時速0至60英里加速，在發佈會還現場示範離地升空、空中轉向及飛越車陣的驚人畫面。（Ｘ＠Tesla）

特斯拉（Tesla）新一代Roadster跑車不僅能以約0.81秒完成時速0至60英里加速，在發佈會還現場示範離地升空、空中轉向及飛越車陣的驚人畫面。（Ｘ＠Tesla）

特斯拉（Tesla）新一代Roadster跑車不僅能以約0.81秒完成時速0至60英里加速，在發佈會還現場示範離地升空、空中轉向及飛越車陣的驚人畫面。（Ｘ＠Tesla）

跑車離地翻轉 發布會展示「飛天」能力

據《Fox Business》現場記錄，場地架設了一條大型弧形斜台，新一代Roadster示範車先利用一套吸力系統，讓車身沿斜台「倒吊」行駛，其後啟動車底推進器離地，在空中轉向並安全着地。另一項示範更成功讓跑車飛越一排停泊的車輛與重型貨車，完成空中翻轉後安全降落。

新一代Roadster示範車先利用一套吸力系統，讓車身沿斜台「倒吊」行駛；其後啟動車底推進器離地，在空中轉向並安全着地。（路透社）

新一代Roadster示範車先利用一套吸力系統，讓車身沿斜台「倒吊」行駛，其後啟動車底推進器離地，在空中轉向並安全着地。（路透社）

現場場地架設了一條大型弧形斜台，新一代Roadster示範車先利用一套吸力系統，讓車身沿斜台「倒吊」行駛；其後啟動車底推進器離地，在空中轉向並安全着地。（路透社）

馬斯克（Elon Musk）表示，車輛配備高度控制推進器及尾部主推進器，依靠一個「先進超高壓氣罐」將車身抬起，運作原理猶如火箭般飛行並做出翻滾動作。他在台上幽默回應：「成功不是必然的，但如果失敗了，至少我們在安全距離外。」

特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，車輛配備高度控制推進器及尾部主推進器，依靠一個「先進超高壓氣罐」將車身抬起，運作原理猶如火箭般飛行並做出翻滾動作。（Youtube@VideoFromSpace）

據 《Gizmodo》 報道，這個被稱為「死亡螺旋」的空中測試讓在場觀眾瞠目結舌。新車由靜止加速至時速60英里僅需0.81秒，汽車資訊網站《Paultan.org》亦指出其最高時速超過370公里，充分展現了SpaceX火箭技術的極限應用。

現場場地架設了一條大型弧形斜台，新一代Roadster示範車先利用一套吸力系統，讓車身沿斜台「倒吊」行駛；其後啟動車底推進器離地，在空中轉向並安全着地。（路透社）

現場場地架設了一條大型弧形斜台，新一代Roadster示範車先利用一套吸力系統，讓車身沿斜台「倒吊」行駛；其後啟動車底推進器離地，在空中轉向並安全着地。（路透社）

現場場地架設了一條大型弧形斜台，新一代Roadster示範車先利用一套吸力系統，讓車身沿斜台「倒吊」行駛；其後啟動車底推進器離地，在空中轉向並安全着地。（路透社）

據《Teslarati》披露的車型配置，新車將分為Performance、Thrust及Rocket三個版本。Rocket版移除了副駕駛座，以騰出空間安裝更多推進器，專為極端飛行機動而設。

Roadster系列已開放預售﹐但有「飛行」能力的Rocket版本採邀請制。（Tesla官網截圖）

Rocket版移除了副駕駛座，以騰出空間安裝更多推進器，專為極端飛行機動而設。（Tesla官網）

其中最具侵略性的Rocket版移除了副駕駛座，以騰出空間安裝更多推進器，專為極端飛行機動而設。（Tesla官網）

其中最具侵略性的Rocket版移除了副駕駛座，以騰出空間安裝更多推進器，專為極端飛行機動而設。（Tesla官網）

其中最具侵略性的Rocket版移除了副駕駛座，以騰出空間安裝更多推進器，專為極端飛行機動而設。（Tesla官網）

其中最具侵略性的Rocket版移除了副駕駛座，以騰出空間安裝更多推進器，專為極端飛行機動而設。（Tesla官網）

飛行版本只設單座 能否上路仍有疑問

雖然發佈會展示了跑車離地的能力，但車主日後可在甚麼地點、以甚麼方式使用這些功能，仍有待官方進一步交代。

美國時間2026年10月15日，特斯拉於德州麥格雷戈（McGregor）測試場正式發佈新一代Roadster跑車。（Youtube@Tesla）

美國時間2026年10月15日，特斯拉於德州麥格雷戈（McGregor）測試場正式發佈新一代Roadster跑車。（Youtube@Tesla）

美國時間2026年10月15日，特斯拉於德州麥格雷戈（McGregor）測試場正式發佈新一代Roadster跑車。（Youtube@Tesla）

美國時間2026年10月15日，特斯拉於德州麥格雷戈（McGregor）測試場正式發佈新一代Roadster跑車。（Youtube@Tesla）

美國時間2026年10月15日，特斯拉於德州麥格雷戈（McGregor）測試場正式發佈新一代Roadster跑車。（Youtube@Tesla）

網民初時以為AI 銀翼殺手終於成真

飛天車一出引起網民熱議，初時顯得難以置信以為是AI生成，「這根本旋風衝鋒龍捲風」、「還以為這是 AI」、「當某個變態把火箭的姿態控制放到車上的時候」、「當遇到馬路三寶時，特斯拉在急轉與煞車之間選擇了旋風衝鋒龍捲風」、「《銀翼殺手》終於成真」、「以後塞車可以飛過車龍」、「同揸戰機差唔多」。

《銀翼殺手》提出經典的「飛天車」概念。（《銀翼殺手》劇照）

美國時間2026年10月15日，特斯拉於德州麥格雷戈（McGregor）測試場正式發佈新一代Roadster跑車。（Youtube@Tesla）

美國時間2026年10月15日，特斯拉於德州麥格雷戈（McGregor）測試場正式發佈新一代Roadster跑車。（Youtube@Tesla）

網民關注能否飛越車龍：飛到成條屯公再講

網民又擔心坐車內要做好心理準備，「車上要有嘔吐袋」、「wtx實暈到傻」，而且在人口密度高的城市均不合用。

香港咁X塞，飛到成條屯公再講。 網民留言

100%肯定買到都唔會過到運輸署 網民留言

喺城市應該好難用，降落時噴咁大煙會影響周圍啲司機個視覺，同埋你要預留幾多空間畀佢去落。 網民留言

雖然該系列已在官網上預售，但最高階的「Rocket」只限受邀才可購買，版本配置環繞車身周圍的冷氣體推進器，支援前後、上下以及側向旋轉運動，實現真正飛行能力。發布會中有觀眾大聲問馬斯克該車可否合法上路，馬斯克表示不確定是否在所有司法管轄區都合法，「但會有這樣一部車，讓人可以擁有它」。

只有採邀請制Rocket版本能「飛」

Tesla 本身已把「能飛」的型號列明「未獲准在公共道路使用」，只有不帶飛行推進器的基本版預計可以合法上路，但亦未正式確認。外媒又報道，「飛天車」的推進器並非持續飛行，壓縮空氣供應有限，能力上限是倒轉、旋轉、短暫懸浮及受控降落。汽車媒體亦明確指出，這項限制針對具備飛行功能、採邀請制的Rocket版本。

（綜合）