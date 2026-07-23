斥Tesla多度急煞　後車司機：太太扭傷入院　網民指1原因或告唔入

口講無憑，需有完整影片為證！有男子於網上發文公審1名Tesla司機，他於深水埗南昌街轉線時，前方Tesla多度突然急煞，他也被迫跟着煞車，聲稱太太因此「chok親（扭傷）」不適入院治療，他已就事件報警。男子分享1段6秒影片，顯示Tesla急煞1次的畫面，不過由於影片見到Tesla左邊有部單車，不少網民認為Tesla司機或許擔心撞到單車而急煞，未有足夠證據證明是蓄意「玩嘢」，質疑樓主「圍爐扮慘」。



網民指出，「就算你報1823，只要佢話隔籬有架移動中嘅電動單車，認為有危險，所以急煞，你都吹佢唔脹」、「左邊好近有架單車，個系統可能會自動煞車，佢反應夠快再加返油，所以出現咁樣『玩brake』嘅情況，可以咁樣同個官講，好大機會無事」、「如果成條片係出得街嘅，樓主唔會淨係剪呢幾秒出嚟啦，呢個世界1隻手掌拍唔響」。



有男子於網上發文公審1名Tesla司機，他於深水埗南昌街轉線時，前方Tesla多度突然急煞。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該男子於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發片，批評前方Tesla司機「玩咗幾次重dup，喺我哋面前。我太太仲要因為咁樣chok親（扭傷），入咗醫院，好快會有警察搵你，咁鍾意玩」，聲稱已就事件報警。

公審Tesla多度急煞 男司機：太太chok親

男子分享1段6秒影片，顯示事發於深水埗南昌街，他從右線轉到中線，前方Tesla突然急煞1次，男子被迫跟着煞車，當時Tesla左邊有男子騎着單車。

樓主說，前方Tesla多度突然急煞，他也被迫跟着煞車，聲稱太太因此「chok親（扭傷）」不適入院治療。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民估樓主告唔入：Tesla司機或避左邊單車

不少網民認為單憑這段影片，未有足夠證據證明Tesla司機蓄意急煞，「我見到你前車左邊有部單車！這段片一定告唔入」、「弱咗少少，師兄，冇前面，呢幾秒我理解成佢擔心單車作無謂方向變動而停車，你唔好喺學神後面，你chok到頸斷都得」、「如果淨係呢條片，你轉線跟車太貼，你撞埋去你老婆有咩事都係你包晒，到時人哋chok親你都包埋」、「dup 1次比較難證實係蓄意，一般危險駕駛入罪嘅案例都係3次或以上」 。

網民又說，「要告前車停車？唔好戇X啦，對方只需引用『保持安全距離』嘅責任歸屬，就已經立於不敗之地，因為嗰段距離由始至終都係由你操控」、「你轉線時做足安全措施嗎？你有保持2秒距離嗎？若未有做到，報警只係自首」、「你明知佢多次重dup仲跟住佢」。

由於影片見到Tesla左邊有部單車，不少網民認為Tesla司機或許擔心撞到單車而急煞，未有足夠證據證明是蓄意「玩嘢」，質疑樓主「圍爐扮慘」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民猜測事件有前傳，籲樓主放出完整片段作更公正判斷，「夠薑就放埋前傳嘅車cam」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民籲放前傳：唔好只放自己有利嗰part

網民猜測事件有前傳，籲樓主放出完整片段作更公正判斷，「夠薑就放埋前傳嘅車cam」、「用得手機嚟影，相信一定有前傳」、「放多啲片，一早開機應該冇咁短啦，唔好只放自己有利嗰part」、「要睇返成條片佢重dup幾多次，有無必要dup，睇佢動機係想玩你定係真係有咁嘅需要，只憑呢段片，梗係未必告得入，如果有成條片，就係另外說法」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）

其他報道：紅隧Tesla自動駕駛？司機雙手離軚拿手機狂撳 網民斥：危險駕駛

雖說自動駕駛是未來趨勢，但今日今日在香港開車，還是必需要人手操控軚盤，而日前有司機被拍攝到駕駛期間曾經雙手離軚，引來各界關注自動駕駛的合法性和安全性，但「人類總要犯重複的錯誤」。Facebook群組「車cam L（香港群組）」於7月14日流傳1段影片，顯示隧道管道內有1輛掛上本港車牌的Tesla私家車，男司機右手持手機在狂撳，眼神全神貫注地望向手機屏幕，畫面中不見其左手，懷疑有人使用車輛自動駕駛功能，雙手離軚。



男司機右手持手機狂撳，眼神全神貫注地望向手機屏幕，畫面中不見左手，懷疑有人使用車輛自動駕駛功能，雙手離軚。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民批評：掛住睇手機真係好危險

樓主在帖文指出「紅磡海底隧道向香港方向全自動駕駛」，許多網民留言詢問「舉報咗未？可以入危險駕駛或不小心駕駛」、「拉得」、「（開車）掛住睇手機真係好危險」。另有網民直指即使片中司機左手「揸軚盤」，沒有使用到自動駕駛功能，但右手持手機，大部份注意力都放在屏幕上，「都係危險啦」。

男司機右手持手機狂撳，眼神全神貫注地望向手機屏幕，畫面中不見左手，懷疑有人使用車輛自動駕駛功能，雙手離軚。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

不小心駕駛罰款5,000元及監禁6個月

根據香港法例第374章《道路交通條例》、香港法例第375章《道路交通（違例駕駛記分）條例》和運輸署官方網站，任何司機在其所駕駛的汽車移動時，不得以手持方式使用流動電話。任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他道路使用者，甚至使用「整體組合式駕駛輔助系統」，均有機會觸犯「不小心駕駛」或「危險駕駛」罪名。前者一經定罪，會被扣5分，最高可被罰款5,000元及監禁6個月。

男司機右手持手機狂撳，眼神全神貫注地望向手機屏幕，畫面中不見左手，懷疑有人使用車輛自動駕駛功能，雙手離軚。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

危險駕駛可被罰款2.5萬元及監禁3年

至於後者，最高可被罰款2.5萬元及監禁3年，如屬首次被定罪，可被取消駕駛資格至少6個月；如第二次或再次被定罪，則可被取消駕駛資格至少2年，司機必須強制修習駕駛改進課程，同時被扣10分。

男司機右手持手機狂撳，眼神全神貫注地望向手機屏幕，畫面中不見左手，懷疑有人使用車輛自動駕駛功能，雙手離軚。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主在帖文指出「紅磡海底隧道向香港方向全自動駕駛」，影片顯示涉事私家車是掛上本港車牌的Tesla汽車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

早前有FU車牌司機雙手離軚玩手機

另外，《香港01》早前報道，隧道右邊中線有一輛掛上掛有香港的FU字頭車牌、以及綠色底內地「粵E」牌（佛山注冊電動車輛）的銀色私家車行駛期間，司機被拍到在駕駛時雙手離軚玩手機，沒有緊握軚盤。

網上瘋傳影片，拍得隧道內旁邊１輛銀色私家車司機竟在駕駛時期間雙手離軚玩手機，沒有緊握軚盤。(FB／車cam L（香港群組））

使用全自動駕駛功能在本港屬犯法

現時內地部份城市，法例上已容許使用汽車自動駕駛功能。視乎車輛的駕駛系統級別設置多個分級。初級為輔助駕駛系統，即要有人操作但系統作為輔助；而最高級別為完全自動駕駛，即駕駛席上可無司機。不過，香港現時法例則並未允許車輛在開放道路上使用自動駕駛功能，換言之，使用全自動駕駛功能即是「雙手離軚」行為仍屬犯例。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）