Tesla彌敦道巴士站停車阻埋站　母攜幼子上車　網民斥：慢條斯理

為方便自己，阻礙巴士及乘客，非常自私！有港男生於網上發文批評，有Tesla（特斯拉）司機於油麻地彌敦道霸佔巴士站上落客數分鐘，所有巴士都無法「埋站」，有老人家需要走出馬路上車。影片見到媽媽慢條斯理安頓幼子坐後座，四處張望了數秒才上副駕駛座。



網民紛紛怒斥，「最乞人憎係個女人仲要慢條斯理、望望望先上車，勁無恥！」、「黃線停車仲施施然上車，全條街當自己咁」、「彌敦道呢啲時間，邊度會畀你咁停呀，正常人都唔會咁做，阻X住晒，無車牌都知」、「真的十分自私，罔顧法律，罔顧安全」。



有港男生於網上發文批評，有Tesla（特斯拉）司機於油麻地彌敦道霸佔巴士站上落客數分鐘。（Threads@hk_smart_fire）

該港男生於Threads發文發片批評，「自私到一個點，泊架車喺巴士站隔籬上落客，仲要慢慢搞，條片開始之前已經泊喺度幾分鐘，所有巴士都埋唔到站」、「佢阻住交通仲要慢條斯理，最後有架巴士埋唔到站，要啲老人家行出馬路上車」。

Tesla彌敦道巴士站停泊 母攜幼子上車

影片見到，事發於油麻地彌敦道，1輛黑色Tesla停泊在巴士站，戴着藍色鴨舌帽的媽媽牽着幼子走近，安頓坐後座，媽媽四處張望了數秒才上副駕駛座，當時有兩部巴士駛離時須避開Tesla。

影片見到，事發於油麻地彌敦道，1輛黑色Tesla停泊在巴士站，戴着藍色鴨舌帽的媽媽牽着幼子走近。（Threads@hk_smart_fire）

媽媽牽着幼子走近，安頓坐後座。（Threads@hk_smart_fire）

媽媽牽着幼子走近，安頓坐後座。（Threads@hk_smart_fire）

媽媽牽着幼子走近，安頓坐後座。（Threads@hk_smart_fire）

網民怒斥慢條斯理：個女人左右望想點？

網民怒斥，「個女人明明左面上車仲要左右望想點？」、「睇佢慢條斯理，慣犯嚟㗎啦，完全唔覺得阻住人，最緊要自己方便」、「其實佢又唔係司機唔使兜出去司機位，佢搞掂個細路仲企喺度望乜呢？唔快快趣趣上車」、「彌敦道都夠膽咁做，真係唔知相機同網絡世界嘅威力」。

有網民籲樓主舉報，「舉報佢啦，要成村人等佢1個，阻礙巴士站上落客」、「係時候幫庫房出分力」、「用香港警察個app入面駕駛者不當行為舉報佢，有片就得喇」。

媽媽四處張望了數秒才上副駕駛座，當時有兩部巴士駛離時須避開Tesla。（Threads@hk_smart_fire）

媽媽四處張望了數秒才上副駕駛座，當時有兩部巴士駛離時須避開Tesla。（Threads@hk_smart_fire）

倘違泊警方可以發出400元「牛肉乾」

綜合現場環境和Google於2023年12月拍攝的街景地圖，現場漆有單黃線，加上附近有路牌寫明禁止上午7時至下午7時停車，雖然未知事發時間，但相信屬於路牌列明禁泊時段內。換言之，Tesla司機當時在上址違例泊車。而俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款已於2026年1月1日起，由320元調高至400元。

綜合現場環境和Google於2023年12月拍攝的街景地圖，現場漆有單黃線，加上附近有路牌寫明禁止上午7時至下午7時停車，雖然未知事發時間，但相信屬於路牌列明禁泊時段內。（Google地圖截圖）

違泊巴士站或會被罰款600元

根據香港法例第240章《定額罰款(刑事訴訟)條例》第45條，未經授權而在巴士站、公共小巴站、的士站、車隊的士停車處或公共小巴停車處停車，定額罰款600元。

（Threads@hk_smart_fire）

其他報道：葵涌Tesla違泊行人路！阻輪椅人士去路遭斥自私：隔籬就有停車場

再有特斯拉（Tesla）違泊行人路！葵涌有Tesla私家車停泊在行人路上，司機卻不見蹤影，更疑似阻擋輪椅人士去路，目擊者看不過眼遂公審斥自私，「明明隔籬就有停車場」，引來網民圍剿，「騎一半喺馬路都好，係要成條行人路泊晒真」、「反正都係抄牌，泊馬路啦仆X」，又揶揄「買完車無錢泊車」。



葵涌和宜合道有Tesla違泊行人路，疑阻輪椅人士去路。（「fb＠車cam L（香港群組）」圖片）

葵涌Tesla違泊行人路 疑阻輪椅人士去路

有網民在facebook群組「車cam L（香港群組）」發帖並上傳照片，不滿質疑「明明隔籬就有停車場，可唔可以唔好咁自私？」相中可見，現場為葵涌和宜合道，1輛白色的Tesla私家車違例停泊在行人路上，車上未見司機蹤影，但後方不遠處其實已經有「P」字的停車場標誌；當時有輪椅人士剛好經過上址，疑似被Tesla阻擋去路被迫停下，引來熱議。

目擊者批評司機自私，「隔籬就有停車場」，相中後方的確看見「P」字的，即停車場標誌。（「fb＠車cam L（香港群組）」圖片）

網民斥Tesla司機自私 嘲諷：買完車無錢泊車

大多網民批評Tesla司機自私，「反正都係抄牌，泊馬路啦仆X」、「騎一半喺馬路都好，係要成條行人路泊晒」、「以為有錢大晒，佢可能預咗俾人抄牌！」、「1823啦！」，又揶揄「買完車無錢泊車」、「隔籬停車場要錢，泊一陣就返嚟攞車走」、「一張相就可以包攬到泊車上行人路、阻到輪椅、同隔籬就有停車場3件事，仲憑個背影就可以感受到傷殘人士嘅無奈」、「呢張相簡直就可以攞去參展」。

網民：和宜合道常有車泊行人路

另有網民指出上址經常有司機違規，「和宜合道呢段路，經常都有車泊在行人路上」；惟有人提出質疑，「呢位（輪椅人士）係咪司機嚟㗎？」、「所以佢要泊喺路面，方便自己上落」、「雖然好大機率係真圖， 但唔知點解一睇到呢啲會覺得係AI」。

有網民指上址經常有司機違規，「和宜合道呢段路，經常都有車泊在行人路上」。（Google地圖截圖）

車輛違例停泊行人路 可被罰款2,000元

根據《道路交通（泊車）規例》第4條「禁止泊車」，任何人不得將車輛停泊在行人路、行人道、中央分道帶、路旁、路肩或交通安全島上，違例者可被處以罰款2,000元。