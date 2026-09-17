Tesla內訌？尖山隧道行右線時速不足80公里　後車司機公審爆罵戰

Tesla司機上演「內訌」？有Tesla司機近日於網上發文，公審另1名紫色車身Tesla男司機，不滿於每小時限速最高80公里的尖山隧道霸佔右線，以時速50多公里駕駛，出隧道後還向他舉中指。



紫車司機隨即發文反擊，指出「隧道行80我係行7x，我唔覺得有咩問題」，強調自己「安全駕駛」，直言「為咗畀你快，一陣超速罰錢你幫我畀？」，又不滿對方於隧道內不斷閃燈及長開高燈干擾，令他頭暈眼花，他已就事件向警方舉報。



事件引來網民熱議，不少網民認為紫車司機雖守法不超速，但不懂人情世故，「完全唔明樓主你咩心態，左、中線冇車唔行，係要霸住條快線慢行，仲覺得自己啱X晒」、「他朝君體也相同，到你好趕時間嘅時候，你就會希望，條路80人哋可以真係行80，78都會嫌慢」、「十足繁忙時間頂X住扶手電梯唔畀人行嗰啲」、「行70幾不如你行返中線啦，你真係阻住地球轉」。



有Tesla司機近日於網上發文，公審另1名紫色車身Tesla男司機，不滿於每小時限速80公里的尖山隧道霸佔右線，以時速50多公里駕駛，出隧道後還向他舉中指。（facebook群組「香港即時車cam L」影片截圖）

兩名Tesla司機於facebook群組「香港即時車cam L」及Threads發文發片互罵，不滿對方車速慢的司機於帖文斥責，「喺尖山隧道霸住條快線行50幾，出到嚟仲要舉中指」。

Tesla尖山隧道霸右線 時速不足80公里

被罵的紫色車身Tesla男司機隨即發文反擊，指出「我想講呢，隧道係冇快線㗎，如果你想快你可以cut雙白線冇人會阻你，知你車住條女要型，但係隧道行80我係行7x，我唔覺得有咩問題」。

不滿紫色Tesla車速慢的司機於帖文斥責，「喺尖山隧道霸住條快線行50幾，出到嚟仲要舉中指」。（facebook群組「香港即時車cam L」影片截圖）

紫車司機報案：後車不斷閃燈致頭暈眼花

紫車司機不滿反斥，「你就係咁閃我燈，搞到我有啲頭暈眼花，唯有將車速減慢，然後你更加長按高燈，如果你威嘅不如你po返隧道裏面嘅片，唔好就咁樣用條女影人架車就作故仔啦，仲有你先係舉中指嗰個啊。你要型，好快你就會收到信㗎啦，Teslxx」。

紫車司機又展示於警方電子報案中心舉報的截圖，質疑對方涉「不小心駕駛」，「多次使用高燈頻閃」、「長按大高燈一直射着我，出了隧道之後更舉中指作出挑釁的行為」。

被罵的紫色車身Tesla男司機隨即發文反擊，不滿對方於隧道內不斷閃燈及長開高燈干擾，令他頭暈眼花。（facebook群組「香港即時車cam L」影片截圖）

被罵的紫色車身Tesla男司機隨即發文反擊，不滿對方於隧道內不斷閃燈及長開高燈干擾，令他頭暈眼花。（facebook群組「香港即時車cam L」影片截圖）

被罵的紫色車身Tesla男司機發文反擊，「你先係舉中指嗰個啊」。（facebook群組「香港即時車cam L」圖片）

網民斥紫車司機車速慢：唔趕可以靠左行

「其實你唔趕真係可以靠左行，讓返1條線畀人走」



「去左線行50都無人理你」



「樓主你話行7x，73-79都係7x……做人不可以那麼自私，既然自己比較慢就不要阻礙他人呢」



「佢閃你叫你開快啲，你條XX行得慢就去返左線或中線，喺到阻頭阻勢覺唔覺得自己乞人憎？」



「後車邊有係咁閃呀？都係閃你兩下提你畀油，提你比正常慢啫」



「俾人閃兩下扮頭暈，玩人brake先，仲要覺得自己啱X晒，人哋錯」



「其實法例上你的確唔太大問題，但係你真係好X乞人憎，揸車最X憎就係你呢啲成日霸住條右線，好似左線有鬼，快線係畀趕時間嘅人用，唔係畀你喺度慢慢揸」



「有車品嘅就唔會喺最右線但under牌嘅限速囉，驚有快相我明，我都驚，咁你都跟牌行啦最少，站得住腳人哋咪無得X你囉」



「你呢啲人真係讀死書X極都唔醒，明知後面有緊急，你都唔應該拉龍（車速過慢或與前車保持過大距離）行70幾啦」



「樓主你搭巴士啦，香港啲隧道咁塞車咪就俾呢啲人搞到咁」



紫車司機展示於警方電子報案中心舉報的截圖，質疑對方涉「不小心駕駛」。（facebook群組「香港即時車cam L」圖片）

紫車司機展示於警方電子報案中心舉報的截圖，質疑對方涉「不小心駕駛」。（facebook群組「香港即時車cam L」圖片）

網民斥紫車司機是隧道右線「拉龍」慣犯

「呢條友之前喺城隧快線拉龍行50-60幾，慢線巴士拖頭都爬咗佢頭」



「終於見到佢個onX樣，之前cut線唔打燈，仲要喺吐露港快線行70幾拉龍」



「我認得呢條X樣！蝦我1個女人仔，明明我喺度等緊錶位，我褪尾讓架車出，佢一嘢cut埋嚟搶咗我個位，仲話啲錶位唔使排隊，乘客位仲有個小朋友坐咗喺度，呢啲爸爸真係不知所謂！」



有網民分享截圖，指出紫車司機曾與人爭錶位泊車。（facebook群組「馬路的事討論區」截圖）

若私家車車燈刺眼，司機觸犯了什麼法例？

根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第47(4)條，亮着的強制性大燈須向下斜射，另該光束無論何時都不會使該人目眩。而根據香港法例第374A章《道路交通(車輛構造及保養)規例》第90(2)條，強制性前燈發出的光束，無論何時均屬低光。

否則有機會按第374章《道路交通條例》第38條被控「不小心駕駛」（任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人），一經定罪，最高可被判處罰款5,000港元及監禁6個月。

有網民指出，紫車司機曾與人爭錶位泊車。（facebook群組「香港即時車cam L」圖片）

駕駛者切雙白線有什麼刑罰？

在香港，駕駛者切雙白線會被定額罰款675元及記3分。根據第374G章《道路交通(交通管制)規例》，若違反雙白線道路標記規定，如屬首次被定罪，可處罰款5,000港元及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可處罰款1萬港元及監禁6個月。

（facebook群組「香港即時車cam L」/ Threads@ting._.058）