iPhone Duo 跑分曝光｜蘋果 Apple 首款摺疊手機 iPhone Duo 開賣在即，效能疑慮終於掃除。Geekbench 7 資料庫最新流出的跑分數據證實，這部備受關注的雙螢幕新機搭載滿血版 A20 Pro 晶片，其單核表現幾乎追平現役機皇 iPhone 18 Pro Max。官方已敲定今晚（16日）8點正式開放預訂。



iPhone Duo跑分曝光：A20 Pro效能直逼 18 Pro Max、今晚8點開訂

滿血版 A20 Pro 晶片：打破摺機降頻宿命

以往市場一直擔憂，摺機礙於機身空間與散熱結構限制，處理器往往會面臨降頻命運。但根據外媒《MacRumors》取得的最新 Geekbench 7 內部數據，型號識別碼iPhone19,4的 iPhone Duo 採用 2 納米製程、配備 6 核心 CPU 與 7 核心 GPU 的 A20 Pro 晶片，它單核得分高達 3986 分，多核得分為 11067 分。 與 iPhone 18 Pro Max 處於同一水平，單核得分則僅落後 iPhone 18 Pro 極微小的幅度，多核成績差距也壓縮在 4.1% 以內。

滿血版 A20 Pro 晶片：打破摺機降頻宿命

12GB 記憶體加持：應付雙螢幕與 AI 巨獸

除了核心運算能力，記憶體容量同樣是焦點。跑分清單明確標示該機具備 11.30GB 記憶體，意味著實體 RAM 達到 12GB。科技硬體數據庫 NanoReview 的長期評測（相關連結）早前已確認 A20 Pro 的強大運算潛力，如今配合 12GB 大容量記憶體，顯然是為了應付 5.4 吋外螢幕與 7.6 吋內螢幕的無縫切換，而且能流暢運行 iOS 27.1 系統以及處理日益複雜的 Apple Intelligence 終端 AI 模型。

12GB 記憶體加持：應付雙螢幕與 AI 巨獸

今晚 8 點決戰蘋果官網

距離搶機只剩幾個小時。今晚 8 點，iPhone Duo 將於官網正式接受預訂，並於下週五（10月23日）正式出貨。香港01科技玩物版有大量訂機相關報導，請點擊連結閱讀：