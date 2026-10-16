iPhone Duo跑分曝光：A20 Pro效能直逼 18 Pro Max、今晚8點開訂
撰文：鍾世傑
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iPhone Duo 跑分曝光｜蘋果 Apple 首款摺疊手機 iPhone Duo 開賣在即，效能疑慮終於掃除。Geekbench 7 資料庫最新流出的跑分數據證實，這部備受關注的雙螢幕新機搭載滿血版 A20 Pro 晶片，其單核表現幾乎追平現役機皇 iPhone 18 Pro Max。官方已敲定今晚（16日）8點正式開放預訂。
滿血版 A20 Pro 晶片：打破摺機降頻宿命
以往市場一直擔憂，摺機礙於機身空間與散熱結構限制，處理器往往會面臨降頻命運。但根據外媒《MacRumors》取得的最新 Geekbench 7 內部數據，型號識別碼iPhone19,4的 iPhone Duo 採用 2 納米製程、配備 6 核心 CPU 與 7 核心 GPU 的 A20 Pro 晶片，它單核得分高達 3986 分，多核得分為 11067 分。 與 iPhone 18 Pro Max 處於同一水平，單核得分則僅落後 iPhone 18 Pro 極微小的幅度，多核成績差距也壓縮在 4.1% 以內。
12GB 記憶體加持：應付雙螢幕與 AI 巨獸
除了核心運算能力，記憶體容量同樣是焦點。跑分清單明確標示該機具備 11.30GB 記憶體，意味著實體 RAM 達到 12GB。科技硬體數據庫 NanoReview 的長期評測（相關連結）早前已確認 A20 Pro 的強大運算潛力，如今配合 12GB 大容量記憶體，顯然是為了應付 5.4 吋外螢幕與 7.6 吋內螢幕的無縫切換，而且能流暢運行 iOS 27.1 系統以及處理日益複雜的 Apple Intelligence 終端 AI 模型。
今晚 8 點決戰蘋果官網
距離搶機只剩幾個小時。今晚 8 點，iPhone Duo 將於官網正式接受預訂，並於下週五（10月23日）正式出貨。香港01科技玩物版有大量訂機相關報導，請點擊連結閱讀：