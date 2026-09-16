iPhone Duo｜內地科技網紅疑插隊搶展示機　無視對方多次要求歸還

蘋果（Apple）日前發布會推出了自家首部摺疊機iPhone Duo，引發全網熱議，發布會當天也邀請了大批科技媒體和網紅搶先體驗。一名中國內地博主李大錘卻疑似在現場插隊，還搶走他人正在體驗中的iPhone Duo，無視對方多次要求歸還而引發爭議。



從流傳的影片畫面顯示，李大錘正在進行直播期間，徑直走向其中一個展示台，在沒有詢問的情況下取走其他拍攝者面前的展示機，接着自顧自進行評論，儘管對方多次要求他返還也不管。根據網絡消息，當時工作人員還對他說了一句「Hold on」，要求他將手機還回來。

中國內地科技網紅在蘋果發表會，疑搶走他人正在體驗中的iPhone Duo展示機挨批，還無視對方多次要求歸還。（X@lixinbao_X）

科技網紅「李大錘」爭議行為第一視角曝光：

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根據一張網傳截圖顯示，李大錘回應表示，當時蘋果員工伸手是「擔心他將手機摔了」，是一直在保護手機，並否認自己搶手機。另外原本網傳被搶手機的是香港科技網紅沙律，後來她澄清說「那隻手」其實是蘋果員工，自己只是剛好拍攝到同一位員工的手。

無論如何，這件事已引起網民批評，也有人留言蘋果，要求未來不要再邀請李大錘出席活動：

「完全沒有素質」

「希望他享受人生最後一次蘋果邀請」

「別人正在拍，問都不問直接上手」

「想起大媽們搶東西的感覺」



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