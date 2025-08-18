塑膠粒嚴重污染飲用水「精液都有膠」恐致癌變　專家教一招自保

台灣食安專家楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」發文指出，飲用水受微塑膠污染已成全球關注議題。研究顯示，一瓶500毫升瓶裝水可能含有多達10萬顆微塑膠顆粒，其中許多為納米級，甚至連自來水在多國檢測中也發現含有微塑膠，因此已有先進國家立法要求監測其濃度。值得注意的是，學界指出亞洲與非洲地區，自來水攝入微塑膠的情況最為嚴重。



他進一步表示，科學證據顯示微塑膠顆粒能穿越腸胃道進入血液循環，並流向各種器官。近期研究更發現，人類血液、胎盤、母乳、肺部、甚至大腦與精液中都可檢測到微塑膠。相關健康風險包括氧化壓力、基因毒性、慢性發炎、細胞壞死與凋亡，可能導致組織受損、纖維化甚至癌變，同時也會影響腸道菌相。

至於如何自保？楊世煒表示，其實動作很簡單、很多家庭都會做。他引用中國廣州醫科大學研究指出，只需將水煮沸即可顯著降低水中微塑膠含量。實驗證明，經煮沸再放涼或過濾，最多能去除90％的微塑膠顆粒。

楊世煒說明，尤其在水質硬度高的地區，煮沸的效果更佳，硬度數值越高，去除比例越大，台灣北部水質硬度約在100，南部甚至達200，理論上去除效率相對較好。

楊世煒解釋，原理在於水加熱過程中會形成碳酸鈣結晶，並在沉澱時將微塑膠緊緊吸附成顆粒，一併沉入鍋底成為常見的白色水垢。此時若加以過濾，就能有效去除微塑膠；即便未過濾，多數微塑膠也會被沉積在鍋垢裡。因此，單純「煮開水」這個日常習慣，就能顯著減少人體攝入的微塑膠。

