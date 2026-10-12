北角糧食店內地蝦仁驗出禁用獸藥！一文看清「呋喃唑酮」致癌風險

食環署食安中心於10月5日公布，中心透過恆常食物監測計劃，從北角一間新鮮糧食店抽取一個來自內地預先包裝的「去腸白蝦仁」樣本，檢出微量禁用獸藥呋喃唑酮（Furazolidone，屬其中一種硝基呋喃類）代謝物。結果顯示，樣本的硝基呋喃類代謝物含量為十億分之6.1。中心呼籲市民應停止食用受影響批次產品，如業界持有受影響批次產品，亦應立即停止使用或出售。

來自內地預先包裝的「去腸白蝦仁」樣本，檢出微量禁用獸藥呋喃唑酮（Furazolidone，屬其中一種硝基呋喃類）代謝物。（AI生成圖片）

究竟「呋喃唑酮」是甚麼？為何會頻頻在水產中現身？食落肚又會對人體造成甚麼影響？下文整理出食安懶人包，拆解這種禁用獸藥的真面目！



Q1：甚麼是「呋喃唑酮」？

呋喃唑酮（Furazolidone） 屬於「硝基呋喃類（Nitrofurans）」藥物，是一種人工合成的廣譜抗生素，有強大的殺菌能力，能有效對付多種細菌，例如大腸桿菌、沙門氏菌和原蟲。過去曾被廣泛應用於畜牧業和水產養殖業，用作治療動物的腸胃炎、霍亂等疾病。

呋喃唑酮（Furazolidone）有強大的殺菌能力，過去曾被廣泛應用於畜牧業和水產養殖業，用作治療動物的腸胃炎、霍亂等疾病。（AI生成圖片）

Q2：既然是禁藥，為何海鮮 / 水產仍會驗出？

蝦、蟹、魚類等水產，在密集式養殖的過程中容易因為水質問題或擠迫環境而爆發傳染病，不法養殖戶為了降低海產死亡率、提高產量及利潤，會鋌而走險，違規將呋喃唑酮混入飼料或直接灑入養殖池水中。

殘留體內難排走： 當水產吸收了這類藥物，藥物會在動物體內迅速代謝，其「代謝物」會與蛋白質結合，即使水產已被捕撈、甚至加工成急凍蝦仁，這些代謝物依然會長期殘留在組織中，難以消散。



不法養殖戶為了降低海產死亡率、提高產量及利潤，會鋌而走險，違規將呋喃唑酮混入飼料或直接灑入養殖池水中。（AI生成圖片）

即使水產已被捕撈、甚至加工成急凍蝦仁，這些代謝物依然會長期殘留在組織中，難以消散。（AI生成圖片）

Q3：食用含有呋喃唑酮的海產有何健康風險？

基於嚴重的安全隱患，香港、內地、歐盟及美國等全球多個地區早已全面禁止在食用動物中使用硝基呋喃類藥物，屬「零容忍」級別，其對人體的壞處包括：

具致癌及基因毒性： 這是被全球禁用的最致命原因。動物實驗及醫學研究顯示，長期攝入其殘留代謝物，會引發基因突變，大幅增加患癌風險。



急性不良反應： 敏感人群或攝入量較大時，可能會引發噁心、嘔吐、腹瀉、頭暈等腸胃及神經系統反應；嚴重者可損害周邊神經系統，甚至引發溶血性貧血。



催生「超級細菌」： 在食物鏈中濫用抗生素，會令自然界產生具抗藥性的細菌。一旦人類感染這些細菌，將會面臨抗生素失效、無藥可醫的公共衛生危機。



敏感人群或攝入量較大時，可能會引發噁心、嘔吐、腹瀉、頭暈等腸胃及神經系統反應；嚴重者可損害周邊神經系統，甚至引發溶血性貧血。（AI生成圖片）

Q4：徹底煮熟海鮮，可以消滅這種毒素嗎？

不可以。

呋喃唑酮的代謝物性質非常穩定，一般的家庭烹調方法，不論是高溫蒸、炒、煮、炸都無法將其破壞或消除。因此，一旦食材受污染，毒素就會隨着進食進入人體。



呋喃唑酮的代謝物性質非常穩定，一般的家庭烹調方法，不論是高溫蒸、炒、煮、炸都無法將其破壞或消除。一旦食材受污染，毒素就會隨着進食進入人體。（AI生成圖片）

來自內地預先包裝的「去腸白蝦仁」樣本，檢出微量禁用獸藥呋喃唑酮（Furazolidone，屬其中一種硝基呋喃類）代謝物。（AI生成圖片）

Q5：市民應該如何自保？

精明選購： 避免購買來歷不明、包裝標籤不清晰，或價格過分低廉的急凍水產。盡量光顧信譽良好及持牌的店舖或超級市場。

留意食安中心公布：養成留意新聞及食物安全中心公布的習慣。若發現家中剛好購買了涉事批次的食品，應立即停止食用，並向相關零售商查詢回收安排。



飲食多樣化： 避免長期偏食單一種類的海產或單一產地的食物，分散風險。



食安小貼士： 雖然今次蝦仁驗出的呋喃唑酮含量屬「微量」（十億分之6.1），偶爾進食一次未必會引發急性中毒，但為了長遠健康着想，市民若對產品有疑慮，絕對是「不吃為妙」！



（綜合）