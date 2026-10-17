嬌爽Carefree護墊被指含致癌「永久化學物」PFOA　數百女性提訴訟

女性日常使用的護墊（衛生巾），竟被指含有致癌化學物質！美國知名衛生用品品牌Carefree（嬌爽）近日捲入訴訟，數百名女性指控產品含有俗稱「永久化學物」的全氟辛酸（PFOA），聲稱長期使用後出現癌症、不孕及其他健康問題。



部分原告更指，每日使用護墊長達10小時，擔心化學物質經私密部位進入人體，而加州官方紀錄顯示，加州環保組織Ecological Alliance早於2024年已依據《第65號提案》（Proposition 65）對同品牌護墊生產商發出違規通知並提訴。究竟PFOA有多危險，使用護墊又是否真的會致癌？

美國數百名女性入稟法院，指控知名衛生用品品牌Carefree（嬌爽）的護墊含有致癌化學物質PFOA，聲稱長期使用後出現健康問題。（網上影片截圖）

部分原告每日使用護墊逾10小時 質疑有害物質經皮膚吸收

綜合美國《紐約郵報》及英國《國際財經時報》報道，數百名女性近日入稟洛杉磯縣高等法院，控告Carefree原母公司Edgewell、收購方Essity、分拆前母企Kenvue（強生旗下消費品分拆公司）及零售商Gelson's，指護墊含有PFOA，長期接觸可能危害健康。

部分原告聲稱，每日使用護墊長達10小時，持續多年，據英國《衛報》報道，由於護墊長時間緊貼外陰黏膜及會陰皮膚，原告方專家指出會陰部黏膜微血管豐富、通透性遠高於普通角質皮膚，擔心PFOA更易經黏膜或皮膚吸收累積體內，惟醫學界對經皮微量吸收之致病因果關係仍待進一步實證。

Carefree（嬌爽）是知名女性衛生用品品牌，在香港亦有銷售該品牌產品。（品牌官網圖片）

數百女控患癌及不孕 指生產商未有披露風險

原告聲稱出現的健康損害涵蓋乳癌、卵巢癌、腎癌、甲狀腺功能受損、生殖系統內分泌障礙及不孕症等，並援引美國FDA不良事件通報系統（MAUDE）指醫學界已證實PFOA與睪丸癌及腎癌相關的研究文獻作為佐證。

她們指控生產商未有在產品包裝、成分標籤及廣告中披露可能含有PFOA，亦未有充分警告消費者，遂要求賠償，包括懲罰性賠償，美國連鎖超市Gelson's亦因銷售相關產品而被列為被告。

部分原告聲稱，每日使用Carefree護墊長達10小時，擔心長期接觸產品中的化學物質，可能對健康造成影響。（示意圖）

2024年已有類似指控 加州官方留有紀錄

翻查加州司法部資料，環保組織Ecological Alliance早於2024年2月6日，已就Carefree護墊涉嫌涉及PFOA提交通知，並於同年9月30日提出民事訴訟，指相關企業未有提供適當警告。

該宗案件與今次數百名女性索償並不相同，但反映品牌產品早前已有相關爭議。Carefree則曾經歷易主，瑞典衛生用品企業Essity於2026年2月2日完成收購Edgewell旗下北美女性衛生用品業務，包括Carefree、Stayfree及o.b.等品牌，交易金額約3.4億美元。

數百名女性指控長期使用Carefree護墊後，出現乳癌、卵巢癌、腎癌、甲狀腺疾病及不孕等健康問題，惟相關因果關係尚未獲證實。（品牌官網圖片）

世衛列PFOA為第1類致癌物 使用護墊增患癌風險？

PFOA屬全氟和多氟烷基物質（PFAS），因難以在環境中分解，被稱為「永久化學物」。世界衛生組織轄下國際癌症研究機構（IARC）於2023年將PFOA列為第1類致癌物，即對人類具有致癌性，人體研究亦發現其與腎癌、睪丸癌存在關聯。

不過，致癌物分類並不代表接觸相關物質便必定患癌，實際風險仍取決於接觸途徑、劑量及時間，亦不能單憑原告患病經歷，斷定疾病由護墊引致。

加州收緊PFAS規管 消費者應如何應對？

加州自2025年起禁止在經期用品中刻意添加受規管PFAS，2027年起將進一步按照總有機氟含量設定限制。美國婦產科醫學會建議，容易出現外陰刺激的女性應避免使用含香料等刺激性成分的產品，若持續出現痕癢、疼痛或其他異常情況，應向醫生求診。

香港有銷售Carefree護墊產品

翻查香港零售商網站，亦有銷售Carefree（嬌爽）護墊產品，香港消委會「網上價格一覽通」亦收錄「嬌爽超凡吸收加長護墊（無香）40片」，並提供超市等零售商的價格資料。不過，目前在美國涉案的護墊具體型號、PFOA含量，以及香港市場是否涉及相同產品仍有待確認，而訴訟指控尚未獲法院裁定成立，消費者毋須將所有Carefree產品視為已證實存在致癌風險。

（綜合）