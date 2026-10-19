港鐵大媽狂鬧：垃圾！ 男生全程冷靜應對　網上現身獲網民讚EQ好

遇上無理取鬧之人，切勿硬碰硬，這位男生就完美示範如何應對。近日Threads流傳多段於港鐵港島綫車廂內拍攝的短片，見到1名大媽大罵年輕男生，以洪亮聲音爆粗罵「死窮鬼」、「垃圾」、「乞兒！乞丐」。男生全程冷靜應對，甚至「用魔法打敗魔法」，不斷覆述大媽的語句，又「影帝上身」假裝身體抽筋，嘗試嚇窒對方，搞笑畫面引來車廂眾人大笑。



網民紛紛大讚男生應對手法，「高手就係淡定」、「畀人指住鬧個樣都氣定神閒完全係可造之才」、「好好笑，佢屋企人一定教得好好」。該男生其後於Threads現身講述事件始末，事緣該大媽「無啦啦喺車廂度鬧周圍嘅人」，他見到有小朋友無辜被咒罵，於是阻止大媽，結果被當成咒罵目標。男生亦有拍下第一身視角影片，於金鐘站下車後大媽仍繼續在月台罵人，被保護免受咒罵的男童對着男生鏡頭舉起勝利手勢以示感謝。



近日Threads流傳多段於港鐵港島綫車廂內拍攝的短片，見到1名大媽大罵年輕男生，以洪亮聲音爆粗罵「死窮鬼」、「垃圾」，有網民拍到大媽先罵一對母子，男生幫忙阻擋。（Threads@time_goes_on_well）

「Threads@time_goes_on_well」的影片見到該大媽於車廂狂罵一對母子，母子未有太大反應，也沒有反擊，男生則挺身而出舉手護着母子並冷靜應對。

港鐵大媽車廂狂罵 男生全程冷靜應對

「Threads@pang.p」的影片聽到男生說，「我香港人呀」，大媽大聲反問「你香港人呀？」，男生於是跳脫回答「英國人呀」，大媽又問「英國呀？」、「你講咩呀？」，男生回答「廣東話」，大媽接連大罵「你講廣東話啦，垃圾」、「你咁嘅死窮鬼，你話叻，你得英語叻，我哋係中文人」。

男生假裝身體抽筋嘗試嚇窒大媽

男生之後問大媽「你邊度落車？」，大媽說「我邊度落車關你鬼事呀？」，男生以關愛之心說「唔係呀，我驚我陣間同唔到你講嘢呀」。大媽知悉男生於金鐘站下車後，揚言要跟隨到金鐘，不滿男生從筲箕灣站一直跟隨她，罵道「你個死乞兒！」，男生隨即「影帝上身」假裝身體抽筋，嘗試嚇窒對方。



大媽於車廂大罵年輕男生，2人都手持手機，其間男生冷靜應對獲激讚。（Threads@time_goes_on_well）

有網民拍到大媽先罵一對母子，男生幫忙阻擋。（Threads@time_goes_on_well）

有網民拍到大媽先罵一對母子，男生幫忙阻擋。（Threads@time_goes_on_well）

大媽大罵男生：「你咁嘅死窮鬼，你話叻，你得英語叻，我哋係中文人。」（Threads@pang.p）

大媽罵道「你個死乞兒！」，男生隨即「影帝上身」假裝身體抽筋，嘗試嚇窒對方。（Threads@pang.p）

大媽言語攻擊：垃圾！ 男生覆述同句反擊

「Threads@_.sin.yipv_」的影片聽到男生用普通話問大媽「你會說普通話嗎？」，大媽不斷指罵，又突然牛頭不對馬嘴說「中國廣東，你是哪裏人？」，男生說「我也是廣東下來的」，大媽接續大罵「你這個垃圾！」、「你有什麼本事？垃圾」、「跟到我去金鐘呀，垃圾」、「乞兒！乞丐！」，男生於是跟隨大媽你一句我一句反擊，配合動作覆述大媽說過的話，引來周邊乘客哄堂大笑。

大媽大罵男生，「你這個垃圾！」、「你有什麼本事？垃圾」。（Threads@_.sin.yipv_）

大媽不斷指罵男生。（Threads@_.sin.yipv_）

男生於是跟隨大媽你一句我一句反擊，配合動作覆述大媽說過的話，引來周邊乘客哄堂大笑。（Threads@_.sin.yipv_）

男生於是跟隨大媽你一句我一句反擊，配合動作覆述大媽說過的話，引來周邊乘客哄堂大笑。（Threads@_.sin.yipv_）

男生現身：小朋友突被咒罵故阻止大媽

上述多段影片於網上瘋傳並引起熱議，男生其後於Threads現身發文講述事件，指出該大媽「無啦啦喺車廂度鬧周圍嘅人，我見有個小朋友俾佢咒罵，就阻止佢」，強調「我全程平靜冇受到傷害」，大媽亦無傷害到任何人，男生甚至就事件對其他乘客造成滋擾致歉。

男生也有以第一身視角拍片，大媽於影片中同樣不斷大罵，見男生未有停止錄片，於是舉起拿着小風扇的右手走近，揚言要「劈落部手機」，男生隨即舉起手作勢阻擋。



男生於金鐘站下車後在月台自拍，並將大媽錄入畫面中，其間被保護免受咒罵的男童向鏡頭舉起勝利手勢，其他乘客亦露出笑容，似是對這場「大媽怒罵後生仔」事件吃盡「花生」，同時對大媽的野蠻言行一笑置之。

男生也有以第一身視角拍片，大媽於影片中同樣不斷大罵。（Threads@mickeytoes67）

大媽見男生未有停止錄片，於是舉起拿着小風扇的右手走近，揚言要「劈落部手機」。（Threads@mickeytoes67）

男生隨即舉起手作勢阻擋。（Threads@mickeytoes67）

其實他EQ好好，全程很calm（冷靜）！Very good！ 網民激讚男生

網民狂讚：護住兩母子會唔會太暖心

「個男仔幾幽默」



「好欣賞個男仔好chill咁四両撥千斤，唔使嘥氣同佢鬧交」、



「個男仔嘅精神狀態真係好好，唔內耗，只外耗」



「個靚仔已經紅咗，夠guts（膽色），好多人冇膽做嘅嘢」



「仲會護住兩母子，呢個仔會唔會太warm」



小朋友獲得1個金色記憶球！佢知你幫佢，yeah得好開心！ 網民激讚男生

男生於金鐘站下車後在月台自拍，並將大媽錄入畫面中，其間被保護免受咒罵的男童向鏡頭舉起勝利手勢。（Threads@mickeytoes67）

第一次睇人哋鬧交，睇得咁開心，睇到大家都笑得好優雅。 網民留言

網民指大媽是罵人慣犯 欣賞男生不鬥氣

「個女人我遇過，之前我在地鐵看到她，就是一直指着1個人罵」



「點解可以咁好脾氣？點解可以俾佢咁樣瘋狂辱罵，都無人拉手掣搵職員制服佢？」



「你同佢鬥氣咪死囉，人哋根本都冇意識停，倒不如等佢講空氣，講講吓佢都唔識講」



「我都想跟男仔學習被個X婆插到咁，情緒仲可以如此平靜」



「細路夠忍得，如果係中坑肯定還拖同條X婆鬧鑊金，不過如果係中坑，個X婆又未必夠薑咁樣鬧」



男生於金鐘站下車後在月台自拍，並將大媽錄入畫面中，其間被保護免受咒罵的男童向鏡頭舉起勝利手勢。（Threads@mickeytoes67）

大媽下車後於月台繼續罵男生。（Threads@mickeytoes67）

港鐵範圍滋擾乘客、說粗口可罰款5,000港元

而根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高罰款5,000港元。

另根據《港鐵附例》第28H條「粗言穢語」，任何人於鐵路處所之上，不論何時，不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感行為，違者最高罰款5,000港元。

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