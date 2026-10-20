武漢男偷12歲童生日單車　地鐵拒載迫踩42公里逃回家　48時後落網

湖北武漢日前發生1宗跨區單車偷竊案。1名12歲男童將價值960人民幣（約1,100港元）的生日禮物單車停泊在地鐵站旁，因短暫離開且未有上鎖，慘被偷走。警方翻查閉路電視發現，涉案男子盜竊後，因單車無法帶上地鐵，竟一路狂踩42公里、耗時逾4小時跨區逃回家中。警方於48小時後將涉案男子拘捕並歸還車輛。涉案男子表示：「好不容易把車弄回家，沒想到這麼快警察就找上門了。」目前，涉案男子已被依法行政拘留。



1名12歲男童將價值960人民幣（約1,125港元）的生日禮物單車暫停在地鐵站旁，因短暫離開且未有上鎖，慘被偷走。（網上圖片）

送家人入閘未上鎖 折返驚見生日禮物被盜

據內地媒體《極目新聞》報道，事發於10月7日晚6時許，湖北武漢市公安局黃陂分局前川街環城派出所接到市民謝女士求助，稱其12歲兒子的單車不翼而飛。謝女士表示，該輛單車是孩子8月才收到的生日禮物，價值960人民幣（約1,100港元）。當天晚上，她與兒子騎單車到地鐵站送家人，因短暫離開僅5至6分鐘便未有上鎖，豈料折返時單車已被偷走。

警方循綫追蹤，發現該名涉案男子竟一路從黃陂區出發，踩單車跨區騎行了42公里，耗時逾4個小時才返回家中。（網上圖片）

單車禁入地鐵 男子踩42公里跨區逃逸

當地警方隨即翻查閉路電視展開調查，發現1名背着雙肩包、戴着帽子的男子趁四周無人偷偷將車騎走。警方循綫追蹤，發現該名涉案男子竟一路從黃陂區出發，踩單車跨區騎行了42公里，耗時逾4個小時才返回家中。

經連續追蹤比對，警方迅速鎖定48歲涉案男子龔某，並於10月9日上門將其拘捕。（網上圖片）

涉案男子2日後落網 男童致謝警方

經連續追蹤比對，警方迅速鎖定48歲涉案男子龔某，並於10月9日上門將其拘捕。龔某落網後供稱，當日在黃陂區辦完事準備坐地鐵回家，途經地鐵站附近見該單車未上鎖且無人看管，一時貪念大起才將車偷走。龔某坦言：「因單車不能上地鐵，我就一路騎回家。從白天騎到黑夜，好不容易把車弄回家，沒想到這麼快警察就找上門了。」

因單車不能上地鐵，我就一路騎回家。從白天騎到黑夜，好不容易把車弄回家，沒想到這麼快警察就找上門了。 涉案男子

單車失而復得後，12歲男童向辦案警察致謝：「謝謝警察叔叔，這麼快就幫我找回了單車！」目前，龔某已被警方依法行政拘留，案件正在進一步辦理中。

（《極目新聞》）