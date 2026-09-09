蘇格蘭31歲男盜病父5萬英鎊　課金OnlyFans及餅店　官斥卑劣囚2年

蘇格蘭鄧迪（Dundee）發生1宗家庭詐騙案。現年31歲的男子史提芬（Stephan Dewar）利用曾中風父親的信任，在3年期間暗中轉走父親銀行戶口內5萬英鎊（約52萬港元）存款，並將贓款揮霍於連鎖餅店、酒吧及成人網站OnlyFans。當地法院近日審理該案，法官斥責其行為卑劣，判處其監禁2年。



現年31歲的男子史提芬（Stephan Dewar）利用曾中風父親的信任，在3年期間暗中轉走父親銀行戶口內5萬英鎊（約50萬港元）存款。（網上圖片）

藉詞借錢開舖 騙取銀行資料

現年67歲的受害人安德魯（Andrew Dewar）曾於2007年中風，日常幾乎無法外出，且從未上過網或使用網上理財服務，但他過去的工作為其累積了1筆豐厚的退休金。

案件始於史提芬向父親聲稱需要借款5,000英鎊（約5萬港元）以購買1間酒吧。安德魯出於對兒子的信任，交出自己的銀行戶口資料以協助轉賬。然而，史提芬獲取資料後，在父親不知情的情況下，擅自以其名義開設了網上理財服務。

安德魯出於對兒子的信任，交出自己的銀行戶口資料以協助轉賬。（AI生成圖片）

假冒父親瞞天過海 3年轉走5萬英鎊

由2019年5月至2022年4月期間，史提芬利用網上理財的「快速轉賬」功能，分多次將父親戶口的資金轉至自己的賬戶，總額達5萬英鎊。為免引起銀行懷疑，他更在銀行致電核實交易時，在電話中假冒父親的聲音瞞天過海。

控方在庭上透露，史提芬獲取款項後，將資金用於日常揮霍及娛樂。其銀行紀錄顯示，他經常在當地多間酒吧消費，在博彩網站進行小額投注，並有18次在成人網站「OnlyFans」付款紀錄。此外，贓款亦涵蓋其日常交通及飲食開支，包括頻密光顧瑪莎百貨（M&S）、Sainsbury's及連鎖餅店Greggs。

史提芬獲取款項後，將資金用於日常揮霍及娛樂。（AI生成圖片）

叔父揭發案件 法官斥卑劣判囚2年

案件最終由擁有安德魯授權書（Power of Attorney）的叔父揭發。叔父發現，安德魯的賬戶資金出現異常流失，隨即展開調查並揭發事件。控方補充，史提芬在案件審訊期間，曾多次以「逃避現實」為由缺席聆訊，只顧照常工作而無視法庭傳票。

控方補充，史提芬在案件審訊期間，曾多次以「逃避現實」為由缺席聆訊，只顧照常工作而無視法庭傳票。（AI生成圖片）

鄧迪郡法院（Dundee Sheriff Court）法官韋伊（George Way）判刑時，嚴厲斥責史提芬，指史提芬本應履行保護及照顧父親義務，卻選擇違反誠信，盜取其5萬英鎊存款。法官強調，被告並無涉及賭博成癮或受黑幫威脅，純粹是為滿足自身無法負擔的生活方式而揮霍，最終裁定史提芬詐騙罪成，判處監禁24個月，以向公眾傳遞具阻嚇力信息。

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