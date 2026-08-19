貪色惹禍！日男誤認長髮男為美女搭訕　飲下藥香檳昏迷被盜錢財

以為是艷遇邂逅美女，怎知是男的。日本東京澀谷日前發生一宗離奇的迷暈劫案，1名日本男子深夜在街頭搭訕一名長髮「女子」，並跟隨對方到酒店房間飲酒，男事主飲下「加料」香檳後陷入昏迷，遭盜去現金及提款卡，損失18萬日圓（約9,000港元）。警方調查後發現，涉案「長髮女」實為1名29歲的馬來西亞籍男子，目前已因涉嫌昏睡搶劫罪被捕。



穆罕默德·沙菲克（Muhammad Shafiq Bin Baharen）（網上影片截圖）

長髮背影引發誤會 日男街頭主動搭訕

據日媒《FNN Prime Online》報道，事發於日前凌晨約1時，1名20多歲日本男子當時正在澀谷街頭徘徊，試圖尋找消遣女伴，期間，他看到留著長髮的沙菲克（Muhammad Shafiq Bin Baharen）獨自坐在街頭，日男從背後看到沙菲克的背影和長髮，誤以為對方是女性，於是色心頓起，主動上前攀談。

沙菲克未沒提及性別，反而利用手機翻譯軟件與受害人溝通，並主動邀約：「要不要去我的酒店房間喝一杯？」受害人不疑有他，跟隨疑犯返回酒店房間。

日男從背後看到沙菲克的背影和長髮，誤以為對方是女性，於是色心頓起，主動上前攀談。（AI生成圖片）

酒店香檳暗藏迷藥 連飲4杯即失去知覺

2人返回酒店房間後，沙菲克開香檳款待，期間不斷催促受害人「繼續喝」。受害人雖一度察覺酒杯底部殘留不明白濁的錠劑碎片，但仍連喝4杯，當時意識清醒。兩人隨後轉移到另一酒店，過程中受害人去自動櫃員機提款，疑犯暗中偷看及記下其提款密碼，待上酒店房後，受害人因藥力發作失去意識。

至清晨4時左右，受害人醒來時發現身上財物盡失，隨即前往澀谷站前派出所報案。警方深入追查後發現，沙菲克在受害人昏迷期間，掠走2.7萬日圓（約1,300港元）現金及1張提款卡，更持其提款卡到自動櫃員機盜領逾15萬日圓（約7,500港元）。

受害人一度察覺酒杯底部殘留不明白濁的錠劑碎片，但仍連喝4杯。（AI生成圖片）

大馬男二度被捕 堅拒承認控罪

警方調查指出，29歲的沙菲克為馬來西亞籍，現時無業。他於上月中旬以觀光簽證入境日本，與友人同住東京澀谷區圓山町一間酒店。據悉，他上月已因涉嫌盜取現金被捕，當地警方於8月13日再以涉嫌「昏睡搶劫罪」將其二度拘捕。面對警方查問，他全盤否認指控，堅稱：「我沒有做過這種事」。目前案件仍在進一步調查中。

（綜合）

其他報道：阿婆爬入舊衣回收箱疑偷舊衫！地面散落多件衣物 網民怒斥：偷嘢

本港許多地方設有舊衣回收箱，方便市民捐出舊衣物，轉贈予有需要人士，但不時發生有人偷取舊衣事件。Facebook群組「慈雲山資訊交流」近日流傳2張照片，顯示1名老婦踩在膠籃上，然後伸出雙手伸進舊衣回收箱，附近地面有多件衣物散落，疑有人從回收箱內偷取舊衣物。目擊者表示「阿婆咁樣好危險，萬一為咗幾件舊衫受傷點算？」。



1名老婦踩在膠籃上，然後伸出雙手伸進舊衣回收箱，附近地面有多件衣物散落，疑有人從回收箱內偷取舊衣物。（Facebook群組「慈雲山資訊交流」圖片）

網民：阿婆唔好搵命博啦

帖文引來大量網民討論，有人認為不應姑息「偷嘢，報警」、「咁利用人哋善心」，亦有人擔心發生危險，「阿婆唔好搵命博啦」、「會唔會係阿婆唔小心掉咗件唔想捐嘅衫入去？」。

1名老婦踩在膠籃上，然後伸出雙手伸進舊衣回收箱，附近地面有多件衣物散落，疑有人從回收箱內偷取舊衣物（Facebook群組「慈雲山資訊交流」圖片）

其他區都有類似盜竊問題

過往曾有舊衣回收箱衣物被盜走，西貢區議員張展鵬今年6月在Facebook專頁表示，辦事處收到類似求助，張指出舊衣放入回收箱後，擁有權已屬於管理的慈善團體或授權機構，未經授權擅自取走，即屬盜竊，撬鎖或破壞回收箱亦涉「刑事毀壞」，如果市民有懷疑或目擊盜竊，請聯絡管理處或報警。

全文：阿婆爬入舊衣回收箱疑偷舊衫！地面散落多件衣物 網民怒斥：偷嘢