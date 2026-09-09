有片！泰女獨住酒店遭醉漢伸門縫解防盜鏈　醉漢：喝醉走錯房間

泰國酒店日前發生1宗驚悚事件。1名女子獨自入住酒店期間，半夜突遭隔壁醉酒男住客強行開門，對方更將手臂伸進門縫，試圖解開防盜安全鏈。事後女子發現該男子早已騷擾其他房間住客，因不滿酒店毫無作為且僅賠償1張免費住宿券，決定退房報警。涉事男子則表示「喝醉走錯房間」，更反指遭女方及其警察男友索償與恐嚇。目前當地警方已對涉事男子控以滋擾公眾等罪行，仍在調查事件。



泰國1名女子獨自入住酒店期間，半夜突遭隔壁醉酒男住客強行開門，對方更將手臂伸進門縫，試圖解開防盜安全鏈。（網上影片截圖）

泰國女子獨住酒店突遭男子強行開門

據外媒綜合報道，事發於8月17日凌晨4時許，1名泰國女子獨自入住南部宋卡府1酒店期間，鎖好的房門突然被打開，隨後1隻男人的手臂竟穿過門縫，試圖將防盜門鏈解開。

酒店職員趕到現場後，發現該名男子是隔壁236號房的男住客，當時處於嚴重醉酒狀態，隨即將他送回房間。（網上影片截圖）

女事主見狀隨即錄下過程，並上傳至社交平台。影片顯示，房間門鎖已扣上防盜安全鏈，門縫僅留有微小空隙，但該名男子仍伸出手臂穿過門縫，試圖解開防盜安全鏈解鎖。酒店職員趕到現場後，發現該名男子是隔壁236號房的男住客，當時處於嚴重醉酒狀態，隨即將他送回房間。

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酒店僅賠1張免費住宿券補償

女事主事後得知，男子在試圖打開其房門前，曾敲過其他房間的房門，酒店卻未對其採取約束措施，女事主決定即日辦理退房並前往警局報案。酒店事後僅提供1張免費住宿券作為道歉補償，並鼓勵她與男方私下調解。

涉事醉男稱走錯房 反指遭恐嚇

涉事男子事後表示自己絕無惡意，聲稱當晚飲酒後，約凌晨4時由朋友送回酒店，在意識不清醒下誤將238號房當成自己的236號房。涉事男子更指，事後已向女事主道歉，但對方不接受道歉並索償30,000泰銖（約7,000港元），甚至有1名自稱是警察兼女事主男友的男子恐嚇要「造假毒品案」陷害他入獄。

目前當地警方已對該男子控以滋擾公眾等罪行，相關索償與恐嚇指控則仍待調查。

（綜合）

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