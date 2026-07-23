美多州爆「廢食油」盜竊潮！黑市炒賣轉做燃料　竊匪跨州犯案

美國近期頻頻發生餐廳廢棄食用油被盜案件。這些以往被視為廢物的「廢食油」（Used Cooking Oil），如今在黑市被稱為「液體黃金」，龐大商機惹來跨州犯罪集團的覬覦。美國多地警方近日展開連串行動，拘捕多名涉案疑犯，並呼籲飲食界提高警覺。



這些以往被視為廢物的「廢食油」（Used Cooking Oil），如今在黑市被稱為「液體黃金」。（AI生成圖片）

環保轉型推高身價 廢油成黑市「液體黃金」

這場「偷油風暴」源於近年生物燃料的需求急增。廢棄食用油（業界俗稱「黃色油脂」）經過回收及專業處理後，可提煉成生物柴油（Biodiesel）等可再生燃料。隨着相關需求上升，廢棄食用油的價格亦水漲船高。

這種以往需要餐廳自費請人清走的「廚餘」成為有價有市的環保商品。在利益驅使下，廢油隨即成為犯罪集團及黑市商人的目標，催生出1條非法的盜竊產業鏈。

跨州「偷油黨」連環犯案 密斗貨車化身抽油機

這批「偷油黨」的犯案手法極具組織性且裝備齊全。根據紐約州警察（NYSP）及新澤西州警方的調查指出，竊匪通常在深夜或清晨行動。他們會駕駛租來的密斗貨車或改裝車駛入餐廳後巷，車廂內暗藏多個巨型儲水缸、工業用抽水機及長喉管。

佩里縣（Perry County）警方表示，當局於2026年5月11日拘捕2名華裔男子，分別為39歲紐約州居民Wesley Dion Chen及37歲賓夕凡尼亞州居民Huang Zhong Hui。2人涉嫌兩度從當地餐廳「The Catfish Wagon Restaurant」盜取廢油，目前被控兩項惡意毀壞財物及盜竊罪。

2人涉嫌兩度從當地餐廳「The Catfish Wagon Restaurant」盜取廢油，目前被控兩項惡意毀壞財物及盜竊罪。（Facebook@Perry County Sheriff's Office）

類似的案件亦頻頻上演。以新澤西州丹維爾鎮（Denville）的1宗案件為例，2名嫌犯在清晨潛入當地1間名為湖南餐廳（Hunan Taste）的中菜館後巷，利用喉管迅速抽走價值約800美元（約6,240港元）的廢食油。2人逃走時因違反交通規則被警方截停，警員在車內發現大量滿載廢油的容器，當場拘捕2人。

同年7月9日及18日，紐約州警方分別在桑福德（Sanford）及尤寧（Union）破獲2宗同類案件。在尤寧的案件中，2名來自新澤西州的男子駕駛1輛新澤西州車牌的貨車跨州犯案，被餐廳員工撞破後逃走，最終在州際公路上被警方截獲，車內同樣搜出工業軟管及汽油驅動的抽水泵。

2名嫌犯在清晨潛入當地1間名為湖南餐廳（Hunan Taste）的中菜館後巷，利用喉管迅速抽走廢棄食用油。（AI生成圖片）

警方嚴打並發警告 籲商戶加鎖防盜

面對日益猖獗的廢油盜竊案，美國各地警方已採取嚴厲打擊行動。紐約州及新澤西州警方近期已拘捕多名涉案疑犯，並控以企圖輕微盜竊（Attempted Petit Larceny）、藏有贓物、管有爆竊工具及串謀等多項罪名。

紐約州警察局（NYSP）近日更向所有設有廢棄食用油儲存槽的商戶發出官方警告，指出可能有更多受害餐廳因未察覺油量減少而沒有報案。警方強烈建議商戶採取防範措施以切斷這條黑市產業鏈，包括在儲存區安裝閉路電視、盡量將油槽安置在照明良好的區域、為油槽加裝堅固的鎖具，以及在發現可疑車輛或人士時立即報警求助。

其他報道：偷地溝油！美國3華裔男偷1250公升餐廳廢油 警方拆解原來咁值錢

美國佛羅里達州有3名華裔男子涉偷地溝油被捕，更遭警方公開容貌！當地警方表示，上周六（23日）有回收食用油的公司保安員，發現有2架可疑貨車，暗中跟蹤下見到該貨車先後前往3間餐館，並以喉管從該回收食用油公司的油箱抽走餐廳廢油（俗稱「地溝油」），合共偷走1250公升廢油，總值1036.41美元（折約8,100港元），3人被控嚴重偷竊罪，各人交出2,500美元（折約19,500港元）保釋金後獲准保釋。



警方指偷廢油罪行愈趨猖獗，去年已有同類案件發生，今年4月亦有6名華人涉偷廢油被捕，相信背後涉及更大的偷竊集團。警方曾指這些看似沒用的廢油，在罪犯眼中可謂「黃金液體」，因這些食用廢油可被提煉成生物柴油燃料，每加侖（約3.8公升）再以4至5美元（折約40港元）價格重新出售。



綜合外媒報道，3名落網男子分別為49歲住在聖約翰（St. Johns）的林瑞（Rui Lin，譯音）、35歲來自聖奧斯汀（St. Augustine）的35歲男子陳運秋（Yunqiu Chen，譯音）以及來自紐約法拉盛（Flushing）的42歲劉增宇（Zengyu Liu，譯音），他們被控一項嚴重偷竊罪，當中林瑞於2022年曾因類似罪行在佛州佛雷葛勒郡（Flagler County）被捕，各人分別交出2,500美元（折約19,500港元）保釋金後獲准保釋外出。

據警方資料透露，事發於上周五（22日），為餐館提供食用油管理解決方案的公司DAR PRO，該公司的保安員看到2架貨車從他認得的路線開走，因去年曾發生類似偷竊案，故保安員起疑，於是尾隨貨車暗中觀視，見到貨車其後駛至1間自助餐廳有所行動。

當貨車停下熄燈後，其中1名疑犯負責「睇水」，而另2人則從貨車車斗取出軟管，從1個標有DAR PRO的油箱吸走約150加侖（約568公升）的廢油。而3名疑犯離開該自助餐廳後，便再到另外2間餐館外重施故技。他們從這3家餐廳涉偷取了約共330加侖（約1,250公升）的廢油，以每加侖3.14美元（約25港元）的市場價格計算，被盜的地溝油總價值1036.41美元（折約8.100港元）。

當地警方經調查後發現，「相信3名疑犯或來自更大的犯罪集團，懷疑該組織在整個地區偷走了價值數千元的廢油」。今年4月，亦有6名華裔男子涉嫌偷盜和轉售餐館的廢油被捕，他們被紐約西區聯邦檢察官指控「串謀在州際商業中運輸和銷售贓物」，最高刑罰可被判10年監禁和罰款25萬美元（折約195萬港元）。

去年4月門羅縣警員曾攔截2架貨車，發現集裝箱內有300至400加侖（約1,136至1,514公升）的食用廢油。（網上圖片）

由於偷竊地溝油的情況愈趨嚴重，警方曾拆解這些案件上升的原因，指一般人以為這些看似無用的地溝油，在犯罪者眼中卻是「黃金液體」，由於最近能源價格不斷上漲，廢油的價值亦隨即增加。

全文：偷地溝油！美國3華裔男偷1250公升餐廳廢油 警方拆解原來咁值錢