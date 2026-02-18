有片｜除夕低層公屋污水渠倒灌　全屋浸滿屎水　住戶過年滿面愁容

農曆新年本應是喜慶日子，但對於一個居於大廈低層的家庭來說，剛過去的除夕（16日）卻是一場噩夢。有網民在社交平台Threads發文訴苦，指其父母住在公屋低層2樓一個單位，除夕當日發生嚴重污水倒灌，全屋慘遭「屎水」淹浸。該網民指，房屋署人員事後在喉管中吸出一條毛巾，懷疑是淤塞源頭。但事件導致全屋傢俬電器報銷，損失估計達5至6萬元，雙親在新春期間更是滿面愁容。



事主上載的影片可見，單位客廳及房間已被一層黃褐色的渾濁污水完全覆蓋。（網上圖片）

除夕家中污水倒灌 全屋浸滿糞便廁紙

事主在threads發文指，其父母居住在公屋2樓的一個單位內。除夕當日他正陪同父母回鄉過年，豈料中午約11時許，他們接獲房屋署電話通知，指其公屋單位門口有水滲出。事主隨即聯絡親戚協助開門，並立即趕搭高鐵回港。

怎料親戚一打開門，驚見全屋已經「浸滿曬屎水」。從事主上載的影片可見，單位客廳、房間已被一層黃褐色的渾濁污水完全覆蓋，水位懷疑足以浸過腳眼，拍片者亦不禁說出：「Oh my god！」。事主指當時污水仍不斷湧出來，形容「臭到CS（癡線）」。

通渠車吸出一條毛巾 懷是淤塞源頭

事主指，雖然房屋署已派出兩名清潔工到場協助吸水，但根本追不上湧水的速度，屋內水位愈來愈高。直到下午3時半，房屋署才安排到通渠車到場。經過一番搶修後，在場房屋署職員聲稱在渠道內「吸咗條毛巾出嚟」，懷疑是淤塞源頭，令污水倒灌至低層單位。

傢俬電器全報銷 損失逾5至6萬元

倒灌問題雖除，但善後工作才正式開始。事主形容屋內每一個角落都佈滿糞便殘渣、廁紙及不明污穢物，全家人要清潔至半夜。事主崩潰表示：「全屋傢俬家電都好臭，全部唔敢用。」枱櫈、梳化、床褥及雪櫃等必須棄置；最慘是入牆衣櫃底部仍積存屎水，根本無法清理，預計全屋傢俬需要重造，損失至少5至6萬元。

事主在帖文中大嘆是「無妄之災」，而雙親更對著滿屋屎水愁容滿面，感到極度心痛，直言：「呢個年真係難忘。」他希望藉此帖文警世，呼籲「住低層嘅自己睇路」，同時促請房屋署正視問題及跟進賠償，避免同類事件再次禍及其他住戶。

網民建議索償或申請調遷

事件引起大批網民關注，不少人更留言安慰事主。有人則解釋，部分大廈的污水渠是由頂樓直落到2樓，如低層污水渠淤塞，2樓單位就有可能成為倒灌「幸運兒」；有數名網民亦和應，同指亦曾發生同類事件。有網民建議事主如有購買保險，可向保險公司索償，或要求房屋署賠償或申請調遷。