澳華裔業主好心無好報　同情破產家庭拖欠租金　結果換來全屋毀爛

澳洲昆士蘭日前發生1宗租務糾紛。1名華裔業主因同情租客家庭經濟困難而允許拖欠房租，並預付泥水工程款項給對方抵扣欠租，但租客並未履行承諾。房東隨後向昆士蘭民事及行政仲裁庭（QCAT）提出訴訟，並提交202頁文字訊息作為證據，審裁官最終判決業主勝訴並發出強制驅逐令。然而，業主在收樓時發現，全屋石膏牆遭打穿多個窟窿，門板亦被扯下且玻璃破碎。



1名華裔業主因同情租客家庭經濟困難而允許拖欠房租，結果換來全屋毀爛。（Facebook圖片）

業主同情破產家庭 預付9成工程款促抵扣欠租

綜合外媒報道，華裔女業主Shuying Ding透露，該名租客的妻子當初聲稱其丈夫有全職工作，是1名泥水鋪路工人，後來丈夫生意失敗破產，且性格相當暴躁。Ding考慮到對方公司倒閉且要撫養 3 名幼童，出於同情心應允讓他們暫緩交租。

華裔業主因同情租客家庭經濟困難而允許拖欠房租，結果換來全屋毀爛。（Facebook@Shuying Ding）

隨着欠租情況愈來愈嚴重，該名男租客曾提出可以為其房屋進行泥水工程來抵扣欠租。Ding 好心答應並預付了工程款項，甚至將約90%的款項轉賬予對方，希望幫助他們渡過難關。不料對方收到錢後，完全沒有履行承諾償還租金，令欠租金額進一步累積。

202頁訊息成法庭鐵證 審裁官判令強制搬遷

在多次追討無果後，Ding 最終將事件提交至昆士蘭民事及行政仲裁庭（QCAT）。對方在法庭上試圖混淆視聽、企圖誤導法官，但Ding憑藉整理出的202頁文字訊息紀錄作為鐵證，清楚還原了整件事的來龍去脈。審裁官審視證據後，裁定租客違規並批准發出驅逐令。Ding 在社交平台上寫道：

幸好有這202頁的文字訊息，證明了是他們不對。 Shuying Ding

現場滿地碎片，玻璃亦被打碎，連房門亦被從門鉸上硬生生扯下。（Facebook圖片）

收樓驚見全屋遭報復性破壞 牆壁被打穿大窟窿

當Ding收樓時，眼前景象令她極為震驚。全屋多個房間的石膏板牆壁均被打穿，留下多個巨大的窟窿，現場滿地碎片，玻璃亦被打碎，連房門亦被從門鉸上硬生生扯下。

Ding將現場照片上載至社交平台，隨即引發大批網民留言怒轟：「這種人真的很可惡，明明自己欠了租金，最後還要倒打一耙。」、「大人都這樣，小孩會不會有樣學樣？」、「希望這家人未來的房東能看到這篇文章」。亦有同為業主的網民表示：「看到這篇帖文真的很痛心，以前也遇到過類似這樣的事情，我很清楚這種被破壞的感覺。」