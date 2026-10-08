家長將12歲男童獨留租屋數月　斷水斷電靠外賣過活　拖房租逾¥7萬

廣東珠海日前發生1宗兒童獨居數月事件。1名12歲男童被母親獨自留在租屋單位長達數月，平時僅靠父親轉帳至電話手錶叫外賣維生。其間租屋單位因欠繳水電及管理費遭到斷水斷電，男童被迫到屋苑管理處上廁所，甚至隨地大小便。



事件曝光後，當地街道辦與社區工作人員隨即介入協調，男童已於9月30日由母親接回照顧，政府亦已接手跟進其後續就學問題。此外，母親入住後長期拖欠租金與相關費用，累計金額逾7萬人民幣（約8.1萬港元），面對業主追討，母親僅回應「讓執行局來做就好了，我們不負責」。在上學時段，男童更在屋苑及地下車庫閒逛。



1名12歲男童被母親獨自留在租屋單位長達數月，平時僅靠父親轉帳至電話手錶叫外賣維生。（網上圖片）

12歲男童被家長獨留租屋單位數月

據《紅星新聞》報道，該名年僅12歲的男童被母親獨自留在珠海一租屋單位長達數月，平時生活全靠父親每月轉帳至其兒童電話手錶的電子支付工具來叫外賣維生。在上學時段，該名男童更被目擊經常在屋苑及地下車庫無所事事地閒逛。

平時生活全靠父親每月轉帳至其兒童電話手錶的電子支付工具來叫外賣維生。（網上影片截圖）

由於家長在入住初期僅支付了數個月租金後便停止繳費，租屋單位因欠繳管理費及水電費，遭到斷水斷電。男童在斷水斷電後一度需要前往屋苑管理處借用廁所，其間更衍生出隨地大小便問題。香洲區街道及社區工作人員隨即介入跟進。經過多方協調，該名獨居男童現已搬離涉事單位，並交由其母親潘女士接回照顧。

欠租連水電逾7萬人幣

業主馬女士表示，她於2024年6月14日與潘女士簽訂了1份為期1年的《租賃合同》，月租為 3,300人民幣（約3,900港元）。潘女士初始帶了4名孩子入住，隨後帶走其他孩子，唯獨將該名 12 歲男童獨留於租屋單位內。2025年3月起，潘女士停止支付租金，截至合約期滿及目前為止，連同房屋租金、屋苑管理費及水電費，累計欠款已超過7萬人民幣（約8.1萬港元）。

房東表示，潘女士初始帶了4名孩子入住，隨後帶走其他孩子，唯獨將該名 12 歲男童獨留於單位內。（網上影片截圖）

涉事母親：我沒有做違規或太出格的事

面對疏忽照顧孩子，涉事母親潘女士冷漠回應「我也沒有做什麼違規或太出格的事」，對於業主追討欠款，她更指「讓執行局來做就行了，我們不負責」。至於孩子的教育及重新入學問題，潘女士僅稱當地政府已介入干預，具體安排要「節後才知道」。債務問題業主馬女士後續將申請法院強制執行。

面對疏忽照顧孩子，涉事母親潘女士冷漠回應「我也沒有做什麼違規或太出格的事」。（網上影片截圖）

網民：為什麼要這樣對小孩？

事情曝光後隨即引起熱議，不少網民紛紛表示：「這屬於遺棄罪吧，他父母為什麼沒被抓起來？」、「天吶，12歲就被遺棄了」、「怎麼現在還有這樣的父母」、「為什麼要這樣對小孩？」。亦有網民同情業主遭遇：「欠了2年房租都沒趕走，這房東也是太善良了」、「要是碰到1個狠一點的房東都直接趕走了」。

（《紅星新聞》）

延伸閱讀：廣西5歲童38樓爬下樓找祖母 37樓業主緊拉救命 網民：再生父母