《京城大師賽》爆醜聞　「狼人殺」選手遭匿名舉報被逼全裸自證

內地知名桌遊節目《京城大師賽》爆出嚴重侵犯私隱爭議。著名「狼人殺」選手湯米家維在比賽中因發揮出色，遭匿名舉報涉嫌作弊，竟被工作人員帶進房間逼迫「全裸搜身」以自證清白，事件引發網民公憤，質疑商業賽事濫用私權。



湯米家維賽後在直播中哽咽表示：「長這麼大沒試過這麼傷自尊。」目前賽事官方已停播整頓，節目負責人戴士（JY）的經紀公司兼賽事管理方「小象互娛」發布公告，對其處罰扣減30萬元人民幣（約35.3萬港元）賽事收益作為違約補償金及禁賽10天。



內地知名桌遊節目《京城大師賽》的「狼人殺」選手湯米家維，因遭匿名舉報涉嫌作弊，竟被工作人員帶進房間逼迫「全裸搜身」以自證清白。（網上圖片）

匿名舉報後被迫全裸檢查 選手湯米家維憶述被逼脫衣過程

根據《紅星新聞》報道，湯米家維事後憶述事發經過，表示當日最後1局比賽他最先出局，隨後有1名工作人員在門外等候，將他帶入獨立房間並告知有人匿名舉報他作弊。湯米家維當時認為自己問心無愧，加上若拒絕恐永遠背負嫌疑，故同意配合檢查。

湯米家維事後憶述被迫全裸搜身的經過，坦言自尊受損。（網上圖片）

我完全沒有辦法反抗，當時腦袋已經是一片空白。 湯米家維憶述被逼脫衣經過

整個搜查過程極具爭議，湯米家維事前並未簽署任何作弊檢查協議，搜查前亦未被告知檢查程度，賽前現場亦已通過金屬探測儀安檢。事發房間內有2名男性工作人員，湯米家維先後脫去外衣、長褲及鞋襪後，對方竟進一步要求他脫下內衣褲。湯米家維當時扶着梳化質問能否改用儀器，工作人員卻堅持：「老師你可能還要再脫一下。」最終他在壓力下被迫全身赤裸自證清白，坦言當時情緒幾近崩潰：「我完全沒有辦法反抗，當時腦袋已經是一片空白。」

湯米家維稱事前並未簽署任何作弊檢查協議，搜查前亦未被告知檢查程度，賽前現場亦已通過金屬探測儀安檢，沒料到最終要全裸被搜身。（微博@天眼查）

警方介入調解 主辦方致歉停播1周

事發後湯米家維決定報警，經警方調解後，涉事工作人員已向湯米家維口頭道歉。至10月17日，《京城大師賽》官方正式發布公開道歉信，承認管理團隊嚴重失職。

事發後湯米家維選擇報警處理，經警方調解後，涉事工作人員已向其口頭道歉。（微博@人民網觀點）

日後任何質疑必須實名舉報

賽事負責人戴士（JY）的經紀公司兼賽事管理方「小象互娛」亦於同日發布處罰決定，指其在直播中對事件表述不當，決定扣除其30萬元人民幣（約35.3萬港元）的賽事收益，並由10月19日起對其實施禁賽10天處分。此外，主辦方於10月19日宣布《京城大師賽》停播整頓一周，承諾將全面重構反作弊體系及檢錄流程，並規定日後任何質疑必須實名舉報。