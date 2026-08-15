美36歲女深夜偷消防車兜風！用對講機「點餐」　截查驚見全裸駕駛

美國威斯康辛州發生1宗離譜偷車案。1名36歲女子於深夜時分，竟在全裸狀態下潛入當地消防局，偷走1輛消防局專用皮卡（Pickup truck）在街頭兜風。她在駕駛期間透過車上的緊急對講機向控制中心撒嬌稱「我好肚餓」，最終令其行蹤敗露。警方將她截停時，發現她一絲不掛，她竟向警員辯稱自己是消防員，且「約了人見面」才沒有穿衣服，惟警方查證後證實她說謊。她目前被控「未經擁有人同意下操作汽車」重罪，並須接受精神健康狀況評估，以確定她是否適合受審。



1名36歲女子於深夜時分，竟在全裸狀態下潛入當地消防局，偷走1輛消防局專用皮卡（Pickup truck）在街頭兜風。（YouTube影片截圖）

凌晨全裸潛入消防局 擅自偷車開警示燈出巡

事發於美國威斯康辛州普萊森特普雷里（Pleasant Prairie）。根據當地警方及法庭文件指出，8月4日凌晨約1時，36歲女子費爾（Emily Fair）悄悄潛入當地的第3號消防局。

閉路電視片段顯示，費爾當時自行爬上1輛屬於消防局的皮卡，隨後啟動了車頂的緊急警示燈，便將車輛駛離消防局，開始了她的「深夜狂野遊車河」。

費爾當時自行爬上1輛屬於消防局的皮卡，隨後啟動了車頂的緊急警示燈，便將車輛駛離消防局，開始了她的「深夜狂野遊車河」。（YouTube影片截圖）

用對講機「點餐」 警員截查驚見全裸駕駛

費爾偷車後在街頭兜風，其間她更把車上的緊急無線電通訊設備當作「快餐店外賣對講機」使用。控制中心人員接連收到多個未經授權的奇怪通訊，錄音顯示費爾在對講機中不斷呼叫：「有人聽到嗎？我好肚餓啊，你們裏面有食物嗎？」控制中心人員察覺事態有異，隨即通報警方。

控制中心人員接連收到多個未經授權的奇怪通訊，錄音顯示費爾在對講機中不斷呼叫：「有人聽到嗎？我好肚餓啊，你們裏面有食物嗎？」（YouTube影片截圖）

警方追蹤該輛閃着警示燈的消防車近1小時後，最終在1處公共工程部門的車庫附近將其截停。隨身攝錄機片段顯示，警員上前喝令她停車並要求其下車時，當場被眼前景象嚇呆——坐在駕駛座的費爾竟然一絲不掛。

警員上前喝令她停車並要求其下車時，當場被眼前景象嚇呆——坐在駕駛座的費爾竟然一絲不掛。（YouTube影片截圖）

當警員愕然地詢問她是否消防員時，費爾竟淡定回答「是」；警員進一步質問她為何全裸駕駛時，她更理直氣壯地回答：「因為我約了人（I'm supposed to meet someone）」。

面臨最高6年監禁 將接受精神健康評估

警方隨後在消防車的貨斗內找回費爾的連身裙，並讓她穿上衣服後才將其鎖上手銬拘捕。當局其後確認，費爾根本不是消防局的員工，也從未獲授權駕駛該車輛。

費爾目前被警方控以「未經擁有人同意下操作汽車」重罪。根據當地威斯康辛州法律，一旦罪名成立，她最高將面臨6年監禁及1萬美元（約7.8萬港元）罰款。法庭目前將其保釋金定為200美元，鑑於案情過於匪夷所思，法官已下令暫停部份司法程序，並安排費爾在8月26日接受精神健康狀況評估（Competency hearing），以確定她是否適合受審。

其他報道：台男直播特寫女消防員臀部 驚呼「好翹」 落網辯稱「不是說她」

台灣新北市發生1宗引起廣泛關注的性騷擾事件。1名女消防員執行高處救援任務期間，遭1名男子在封鎖線外進行網絡直播，並以特寫鏡頭拍攝其身體部位，聲言「屁股好翹喔」。事件經目擊民眾拍下並上傳至社交平台後，隨即惹起網民強烈公憤，批評具侮辱性及物化女性。當地警方及消防部門介入跟進，涉事男子目前已被依《性騷擾防治法》移送法辦。



1名男子在封鎖線外進行網絡直播，以特寫鏡頭拍攝女消防員臀部，並大呼「好翹喔」。（Threads@yoyo_gun4328）

女消防員跪地收裝備 遭男子直播偷拍

事件發生於5月9日傍晚6時，台灣新北市消防局第1救災救護大隊派員前往板橋區德興街，處理1宗緊急高處救援案件。消防人員在現場鋪設救生氣墊待命，最終成功將涉事市民平安救下。但救援任務結束後，女消防員跪趴在氣墊上收拾裝備時，1名站在封鎖線外進行網絡直播的30多歲孫姓男子，竟特寫女消防員身體部位，留下猥褻言論。

鏡頭特寫臀部出言輕佻惹公憤 網民拍片直擊

據網傳影片及目擊者指控，孫姓男子在直播期間，刻意將鏡頭特寫對準其中1名女消防員的身體部位，並以極度輕佻的語氣評論其身材，甚至脫口而出「屁股好翹喔」等猥褻言論。

在網絡視頻中可看見男子在用社交媒體直播，并與好友分享。（Threads@yoyo_gun4328）

在網絡視頻中可看見男子在用社交媒體直播，并與好友分享。（Threads@yoyo_gun4328）

孫男的惡劣行徑引起旁邊圍觀市民反感。有熱心市民「看不過眼」全程錄影，並隨即上傳至社交平台Threads。影片曝光後迅速發酵，網民群情洶湧，紛紛怒斥該男子行為「社會毒瘤，怎麼什麽人都有啊！」「這已經不是偷拍了，是拍到旁人都看不下去了……」「嘔到爆」、「真的不是女生穿什麼的問題，是那些人腦子有問題」。

全文：台男直播特寫女消防員臀部 驚呼「好翹」 落網辯稱「不是說她」