AI版聊齋爆紅！內地志怪短劇《非妖哉》1人製作　2集狂吸400萬讚

一個人，兩集，超400萬讚。2026年夏天，深圳獨立創作者「不吃榨菜」，用一部AI志怪短劇《非妖哉》完成了從千粉到超50萬粉絲的驚人一躍。



沒有大廠背書，沒有明星加持，甚至沒有真人出鏡。近日，記者對「不吃榨菜」進行了專訪，這位曾為抖音近300萬粉絲博主「江問漁」擔任多年攝影剪輯的幕後創作者，道出了一個反直覺的真相：AI創作的核心壁壘，並非生成技巧，而是傳統影視的老本行。

《非妖哉》視覺風格獨樹一格 營造老式《聊齋》氛圍：

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從「江問漁」幕後到LibTV前台 傳統影視人的AI遷徙

在成為LibTV官方認證作者「不吃榨菜」之前，他的身份是短視頻實拍領域的一名「多面手」。他曾為抖音近三百萬粉絲的博主「江問漁」負責攝影、剪輯與燈光——那是一個走精品劇情路線的帳號，他在團隊中身兼燈光、執行、拍攝、剪輯數職。那段經歷被他形容為「過去創作太苦了」，小團隊的瑣碎與變數，讓他開始尋找新的可能。

2026年4月，他試水了第一條AI短片《衡水模式》，隨即決心All in AI賽道。他選擇了LibTV作為核心創作平台——這個工具集成可靈3.0、Wan 2.6等多款主流模型，支持從腳本、分鏡到成片輸出的完整工作流，其「無限畫布+節點式工作流」的設計，讓創作者可以在同一空間中完成全部環節。理由很直白：傳統影視流程「太繁瑣、太耗神」，而AI平台帶來了「輕鬆創作」的可能。

但如今回頭看，在「江問漁」團隊積累的那幾年，教會他的不是爆款公式，而是分鏡意識、鏡頭語言與敘事能力——正是這些「老本行」，構成了他在AI時代最核心的競爭壁壘。

從試水短片《衡水模式》到7月23日《非妖哉》第一集《啞女小荷》上線，極具辨識度的中式志怪畫風迅速破圈。而將熱度推向頂峰的，是8月14日的第二集《莽夫阿牛》：單集漲粉超40萬，播出10天點讚破300萬。兩集累計點讚超400萬，播放量破億，粉絲從一兩千飆升至近50萬。「不吃榨菜」在專訪中感嘆：「年初定的30萬粉絲年度目標，已經提前完成了。」

出道作《衡水模式》已展現出深厚的創作功底：

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成本過萬、死磕四五十次 「手搓」爆款背後的苦功夫

外界常將AI內容視為「低成本快消品」，《非妖哉》的單集成本卻高達萬元（人民幣，下同）。最大開銷來自算力：第一集定調全片美術風格的首張圖，耗費10萬LibTV平台積分（約6000元人民幣），耗時近四天。這筆投入換來了獨特的視覺語言——他刻意規避AI自帶的「網紅臉」和古偶同質化，研究80年代聊齋線描稿、傳統嵌螺鈿家具和雕花工藝，用極具體的名詞錨定中式質樸風格。

但真正考驗人的，是AI創作特有的「難易反轉」。傳統實拍極難的宏大特效，AI生成很簡單；傳統中簡單的人物站位微調、細微情緒表達，AI卻極其棘手。 第二集「卷軸裝小孩」的鏡頭，為實現卷軸如麻袋般裝人跳動的動態效果，他反覆嘗試四五十次，中途曾放棄又返工十幾次。AI自動生成的分鏡幾乎無法直接使用，絕大多數鏡頭必須依靠他基於傳統影視經驗手動拆解。

除配音由專業CV人工錄製外，劇本、畫面、剪輯全由一人完成。他在專訪中形容人機協同的過程「就像寫論文」——AI會反向反哺內容，許多人物的情緒與細節，是在生成畫面的過程中逐步明確下來的。在LibTV平台多模型的加持下，他可以靈活選擇最適合當前鏡頭風格的生成路徑，但決定鏡頭怎麼拍、故事怎麼講的，始終是那個坐在屏幕前的傳統影視人。

借妖寫人、拿捏邊界 深圳包容性孕育的表達哲學

《非妖哉》取名意為「妖不是妖，惡來自人」。

爆火的內核，在於「借妖寫人」的現實關懷——無論是映射謠言矇蔽真相的《啞女小荷》，還是直指拐賣痛點的《莽夫阿牛》，都嵌入了對社會的深刻觀察。

面對爭議議題，「不吃榨菜」的策略是：不做絕對立場判斷，落點於「公眾難獲全貌、易被輿論裹挾」的共性層面，僅選取大眾共識的負面現象做轉化，所有內容最終傳遞積極正向價值。這套精準拿捏邊界的邏輯，源於過往內容創作的下架經驗。

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這種表達空間，與他生活的城市深圳密不可分。自2018年起長期在此生活的他，在專訪中特別提到深圳「高包容性與高文明程度」——這種氛圍讓獨立創作者得以容納多元視角，在現實與奇幻之間找到表達空間。雖然《非妖哉》的靈感不直接源於深圳本地元素，但他表示後續想嘗試「聊齋+現代背景」的創作方向，探索在地文化的表達可能。深圳作為編導、編劇類人才的聚集地，也為他提供了便利的對接資源。這座城市的資源密度與相對公平的環境，為「一個人成軍」的AI創作者提供了實實在在的生存土壤。

給普通人的忠告 先練基本功，再談AI創作

面對蜂擁而至的新人，「不吃榨菜」在專訪中給出的建議並非傳授提示詞秘笈，而是潑冷水：先夯實分鏡、影視敘事等專業基礎再入局，否則處處碰壁。他認為，AI創作最終回歸內容賽道，平台流量分配相對公平，傳統影視積累的審美、對人性與社會的理解，才是決定作品高度的核心壁壘，而非提示詞技巧本身。

他明確拒絕傳統長劇方向，持續深耕AI賽道，保持每月2集的更新節奏。面對流量起伏，他選擇刻意降低浮躁感，「回歸最初的創作原點」。他希望觀眾聚焦故事本身，而非AI屬性——「觀眾能看懂內容表達的內核，是對創作者最高的肯定。」

當算力成本不再是不可逾越的門檻，決定作品高度的，依然是創作者對審美、對人性、對社會的深刻理解。「不吃榨菜」用一個人的堅持和兩集作品證明：在這個時代，好內容依然是最稀缺、也最有力量的通行證。而AI不會取代影視人，但懂影視的AI創作者，正在取代不懂影視的人。

在深圳這座包容之城，這樣的故事，或許才剛剛開始。