奇葩偷牛案｜大馬笨賊將活白牛硬塞私家車後座　村民圍截當場被捕

馬來西亞日前發生1宗匪夷所思的偷牛案，1名巫裔男子竟然把1頭體型龐大的活白牛硬塞進私家車後座，企圖開車載走。男子的行為被附近居民發現，居民隨即合力截停其私家車並報警交給警方處理，白牛亦被救出。這幕離奇的「私家車載牛」畫面在網上瘋傳，隨即引發大批網民熱烈討論與嘲諷，不少網民表示：「怎麼會有這麼笨的賊？」



馬來西亞1名巫裔男子竟然把1頭體型龐大的活白牛硬塞進私家車後座，企圖開車載走。（網上影片截圖）

白牛困狹窄後座動彈不得

據馬來西亞媒體《中國報》報道，事發於森美蘭州晏斗（Rantau）一帶的油棕園內。10月19日下午，附近居民注意到1輛日產（Nissan）私家車形跡可疑，走近一看竟發現後座塞著1頭活生生的白牛，牛隻被困在狹窄的車廂內動彈不得。

村民隨即合力截停私家車，當場制服該名巫裔男司機並報警。目前當地警方已接手跟進調查，以釐清案件詳細經過及涉案男子的動機。

男子的行為被附近居民發現，居民隨即合力截停他的私家車並報警交給警方處理，白牛亦被救出。（網上影片截圖）

網民：怎麼會有這麼笨的賊

目擊者將現場相關影片上載至社交平台，隨即引起熱議，不少網民嘲諷：「怎麼會有這麼笨的賊？」、「頭一次見有人偷牛把牛放在私家車後座」、「好搞笑，這賊好傻」，亦有網民心疼白牛表示：「天吶，這頭牛得多難受」、「把這麼大的動物塞進車廂，這不是虐待行為嗎？」

目擊者將現場相關影片上載至社交平台，隨即引起熱議，不少網民嘲諷：「怎麼會有這麼笨的賊？」（網上影片截圖）

「私家車載牛」非首次 大馬過往已有先例

在馬來西亞用私家車偷牛並不罕見。據馬來文報章《Sinar Harian》報道，2020年1月，吉蘭丹州哥打巴魯有2名男子在清晨將1頭偷來的母牛，塞進白色小私家車後座。失主及村民沿路追截，最終成功拘捕其中1人並救出母牛，並依據刑事法典第379條偷竊罪調查。

2020年1月，吉蘭丹州哥打巴魯有2名男子在清晨將1頭偷來的母牛，塞進白色 Perodua Kancil小私家車後座。（網上圖片）

此外，2024年1月，彭亨州勞勿亦有4名男子將牛隻塞入 Proton Wira 私家車，卻在逃跑途中失控翻車，4人全數被捕。這次晏斗事件幸得村民及時出手，才令偷牛賊無法得逞。