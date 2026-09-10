老婦打開回收箱疑偷膠樽！目擊者拍照公審：搞到成地水，已報1823

近年市民環保意識增強，許多屋苑都設有回收箱，方便收集可循環再造物料。Facebook群組「清濤苑清河邨&祥龍圍 Ching Tao Court Ching Ho Estate & Cheung Lung Wai Estate」流傳1張照片，顯示1名老婦打開膠樽回收箱，將箱子拉成傾斜，再低頭彎腰檢查箱內情況，而現場地面則有數個膠樽。



目擊者聲稱，回收箱理應已上鎖，但圖中老婦仍有辦法打開，不排除私下配了鎖匙，直斥「細菌滿天飛，搞到成地水，已報1823」。



1名老婦打開膠樽回收箱，將箱子拉成傾斜，再低頭彎腰檢查箱內情況，而現場地面則有數個膠樽。（Facebook群組「清濤苑清河邨&祥龍圍 Ching Tao Court Ching Ho Estate & Cheung Lung Wai Estate」圖片）

帖文引來許多網民討論，批評圖中老婦行為：

「見怪不怪」

「偷嘢，直接999」

「阿婆偷垃圾，1823捉佢」

「的確有啲嘢老人家係會摷呢啲箱，但呢個箱冇上鎖㗎喎」



除了飲品膠樽之外，個人護理用品膠樽和即棄餐盒均可回收。（消委會圖片）

呢個阿婆每個垃圾桶都會摷，有日見到佢落雨嘅時候，摷完垃圾桶，有個水氹，會喺水氹嗰度洗手洗腳。 街坊聲稱

玩具、牙刷、原子筆等複合塑膠物料不可回收。（消委會圖片）

但亦有人反批樓主多事：

「咁留意呢啲嘢？」

「唔好咁多事啦」

「好心你啦，咁都睇唔過眼，你估人哋想執呀，你好多事呀」



本港每日都需要回收大量膠樽。（資料圖片 / 曾梓洋攝）

根據香港法例第210章 《盜竊罪條例》第9條，任何人盜取回收箱內物品，即干犯盜竊罪，可被判處監禁10年。另外，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第60條，任何人無合法辯解而損壞屬於他人的財產，例如撬鎖或破壞回收箱，干犯刑事毀壞罪，最高可被判處監禁10年。

（Facebook群組「清濤苑清河邨&祥龍圍 Ching Tao Court Ching Ho Estate & Cheung Lung Wai Estate」）