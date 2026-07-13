父母車禍亡獨生女繼承¥2億遺產　新婚夫閃離婚　獲分¥6800萬惹議

父母車禍亡，身邊人竟不是共渡難關，而是急着離婚分身家？上海一則遺產糾紛的真實案例近日在內地社交平台瘋傳，短短幾天已引發數以萬計網民發言討論。案中1名獨生女子的父母因車禍雙雙身亡後，她繼承了高達2億元人民幣（約2.31億港元）的巨額遺產，豈料新婚僅1年的丈夫隨即入稟法院提出離婚，並要求平分財產。最終法院裁定該筆遺產屬於夫妻共同財產，判決2人離婚的同時，男方竟成功分得高達6,800多萬元（約7,865萬港元）財產，事件隨即引來網民排山倒海的炮轟，直斥男方舉動與「吃絕戶」無異！



獨生女因父母車禍離世而繼承2億遺產，卻遭新婚夫閃離吃絕戶，法院裁定屬共同財產，丈夫可分得高達6,800多萬人民幣。（AI生成圖片）

父母突遇車禍雙亡 新婚夫即入稟求分身家

據了解，案中的女事主姓王，是獨生女，與姓付男子僅結婚僅，本來過着平靜生活。至2024年，王女的父母不幸遭遇意外車禍離世，由於王女的祖父母及外祖父母都早已過世，她作為唯一的法定繼承人，順利接手了父母留下的1,000多萬人民幣（約7,865萬港元）存款，以及9套房產和商鋪，總資產估值約為2億元人民幣（約2.31億港元）。

上海1名獨生女因父母在車禍中離世，她承繼了巨額遺產。（AI生成圖片）

然而，就在一家人剛剛辦完喪葬事宜，王女仍未擺脫喪親的巨大悲痛時，新婚僅1年的丈夫突然提起訴訟，以感情不和為由要求離婚，並強烈要求分割該筆巨額遺產。

付男在訴訟中提出主要主張，指由於王女的父母生前未訂立遺囑，且父母去世的事情是發生在夫妻婚姻關係有效期間，因此這遺產在王女通過法定繼承所得後，依法自動成為夫妻共同財產，自己作為丈夫理所當然享有分割權。

新婚僅1年的丈夫以感情不和申請離婚並要求平分財產，最終判獲得6800萬人民幣。（AI生成圖片）

法院裁定屬共同財產 男方獲分6800萬

最終，法院結合案情依法裁判，認定付男的主張具備法律依據。法院根據案情最終仍判決二人解除婚姻關係，付男成功分得6,800多萬人民幣財產。

該判決一經曝光，迅速引爆網絡輿論。大批網民對此感到難以置信，紛紛感慨當下的婚戀關係過於功利化，甚至用「吃絕戶」來形容此案，認為短短1年的婚姻，外人就能輕易分走父母一輩子的打拼積蓄，實在有失公道。有網民更直言：「道德水准一降再降，是人口銳減的主要原因之一。」

「吃絕戶」是封建社會的壞傳統，指作為一家之主的男主人去世，而家中無兒繼承家業，留下來的女性就沒話語權，其他親友就公然把家產奪走，甚至強行霸佔寡婦。

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姬女士接受訪問時坦言跟丈夫的感情就好像一個笑話。（網絡影片截圖）

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身殘卻自力更生 堅信遇上「真愛」

慘被離婚的姬女士患有先天性髖關節高脫，行動不便，但她性格獨立自強，自行經營美容店自力更生。姬女士於2023年1月與男友正式登記結婚，當時她認為「遇見他，我比中彩票還高興」。即便身邊人提醒不要被愛情沖昏頭腦，但姬女士依舊對這段婚姻充滿期待。

姬女士稱一直覺得很幸運能遇見丈夫。（網絡影片截圖）

姬女士接受采訪：（我一直覺得我）很幸運能遇見他。（網絡影片截圖）

姬女士能跟男友結婚，比中彩票還要高興。（網絡影片截圖）

領結婚證3年無公開 拒絕同居形同單身

然而這段婚姻由始至終都籠罩在男方家人的反對陰影下。男方母親因介意姬女士的身體殘疾，堅決反對兒子結婚，而丈夫雖同意領證，卻始終不願公開夫妻關係，更從未與她同居。姬女士透露，丈夫曾多次安撫她稱「時間長了，母親會慢慢接受」，原本約定情人節公開婚訊，可這一等就是整整3年，其間在社交圈子始終以單身身份示人，獨自承受着婚姻帶來的委屈與壓力，成為婚姻裏毫無存在感的「隱形人」，結婚證也成為讓她倍感委屈的存在。

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丈夫坦言後悔結婚 疑因手機曖昧訊息爆爭執

到了今年4月12日，這段有名無實的婚姻關係徹底破裂，面對姬女士的哭訴與質問，丈夫不再掩飾，除了依舊以家庭反對為借口，更表示「我現在後悔（結婚）了，我想離婚」。而雙方早前曾發生爭執，姬女士稱是因為無意間發現丈夫的手機裏，有他跟異性曖昧聊天的記錄，她一時情緒失控才爆發衝突，但丈夫辯稱只是「開玩笑」。有網民質疑姬女士的丈夫對婚姻的態度，甚至懷疑他涉及財產算計。

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