內地公院兒科醫生辭職轉投私院惹議　退休醫生爆一天看70名病童

內地兒科醫療資源長期短缺，醫護人員流失議題近日再度因一則新聞而變得火爆。10月22日上午，一則「兒科醫生辭職轉投高端私立醫院」的話題登上微博熱搜榜前列，隨着新聞曝光，網民迅速撕裂成兩大陣營：一派嚴厲質疑「公立醫院培養了你，有了名氣你就跑去私立賺錢」；另一派則同情力挺，直言「一天要看70個病童還要無端挨罵，換作是我也會走」。



有退休醫生透露，在公立醫院應診時，每天必須接診超過70名病童，平均分配給每位病童的時間僅約5分鐘。（《PICU小兒集中治療室》劇照）

公院醫生每天接診逾70病童 每次僅溝通5分鐘

據內地媒體報道，現已退休的上海某知名兒童醫院兒科主任袁立（化名），目前每周僅以退休後「獲延聘（或回聘）」的身份，在公立醫院特需門診應診1天，其餘3天則轉到私立兒童診所出診。

公立醫院培養了你，有了名氣你就跑去私立賺錢。 網民留言

袁醫生透露，公私營醫院的工作體驗存在極大差距，其中在公立醫院應診時，她每天必須接診超過70名病童，平均分配給每位病童的時間僅約5分鐘；但在私立診所，每天接診上限不超過20人，每位病童能夠獲得長達30分鐘的詳細問診，且薪酬待遇翻倍。不過報道亦指出，現階段完全辭職轉投私立醫院的醫生仍屬少數，兼職與退休後再就業才是當前的市場主流。

袁醫生透露，公立醫院和私立醫院的工作體驗存在極大差距。（AI生成圖片）

兒科被笑稱「啞科」越忙越虧 收入僅其他科室一半

兒科在醫療界常被稱為「啞科」，因病童無法清晰表達病情，問診過程異常艱辛。官方統計顯示，內地兒童醫院醫生「日均擔負診療人次」為12.1人次（按全年總診量折算），為綜合醫院醫生（6.8人次）近兩倍；而在呼吸道感染高發期或三甲醫院門診，醫生單班實際接診量往往高達70至80人次以上。

兒科在醫療界常被稱為「啞科」，因病童無法清晰表達病情，問診過程異常艱辛。（AI生成圖片）

一天要看80個病童還要無端挨罵，換作是我也會走。 網民留言

兒科陷入「越忙越虧、越做越窮」惡性循環

惟沉重的工作量並未換來相應的報酬，內地兒科醫生的平均薪資僅為其他科室的50%左右，月收入過萬元的比例僅約17%。由於兒童用藥劑量需按體重計算，而檢查項目少且單價低，兒科在醫院營運層面近乎屬於天然虧損的科室。全國人大代表王雅麗對此曾公開表示，兒科已經陷入了「越忙越虧、越做越窮」的惡性循環。