搭小巴插隊失敗　兩婆婆斥：唔識尊老愛幼　男生反擊：阻人去醫院

無論男女老幼，乘搭公共交通工具都要排隊！有港男生於網上發文批評搭車插隊的長者，他日前帶家中長者排隊等63線小巴去瑪麗醫院覆診，有兩名去買餸的婆婆見小巴「埋站」立即衝上隊頭，他看不過眼指斥插隊，婆婆竟罵道「而家啲後生唔識尊老愛幼㗎啦」，男生隨即反擊「尊老愛幼係畀啲知個醜字點寫嘅人，買餸就唔好搭兩蚊車阻住人去醫院」。



網民大讚男生，「畀個like你！唔應該恃老賣老，邊個先排隊就先上車，係道理」。有網民斥責插隊者，「我本身都係兩蚊搭車，但係我都好憎啲老嘢，老奉要讓佢！三唔識七做乜X嘢讓你啫！」。



有港男生於網上發文批評搭車插隊的長者，他日前帶家中長者排隊等63線小巴去瑪麗醫院覆診，有兩名去買餸的婆婆見小巴「埋站」立即衝上隊頭。（AI生成圖片）

該男生於Threads發文講述事件，指出「其實真係唔想鬧班老人家，因為自己屋企都有，自己遲早都係」，當時他帶家中長者排隊等63線小巴去瑪麗醫院覆診，排在隊伍第三及四位，其間聽到後面有兩名婆婆在聊天，聊到去買餸及同樣去華富。

兩婆婆搭小巴插隊 隊頭年輕男女未作聲

男生續說，小巴駛過來時，兩名婆婆分別講「咦，架小巴好似好滿喎」、「準備上車啦，仲講」，到小巴「埋站」兩人立即衝上隊頭，但排在第一及二位的1對年輕男女未有作聲。

兩名婆婆搭小巴插隊失敗，反斥男生「而家啲後生唔識尊老愛幼㗎啦」。（資料圖片）

兩婆婆插隊失敗斥：唔識尊老愛幼

男生看不過眼指斥婆婆插隊，「佢哋（年輕男女）唔出聲係佢哋嘅事，排隊識唔識？」，該對年輕男女繼續未有作聲，男生隨即着男女「你兩個上車啦仲望？」，之後小巴只剩下兩個空位。

男生表示，「得返兩個位我哋上得」，兩名婆婆緊接指「畀我哋上先啦」、「而家啲後生唔識尊老愛幼㗎啦」。男生未有被道德綁架，反擊道「慳啲啦，唔係叫住你兩條八婆已經插咗隊。尊老愛幼係畀啲知個醜字點寫嘅人，買餸就唔好搭兩蚊車阻住人去醫院」。

有網民表示，搭小巴「從來唔會有任何人比起其他人更加優先可以上車」。（資料圖片）

網民：搭小巴從來沒人可優先上車

「正常嚟講香港除咗鄉村小巴個別會寫明村民優先上車（避免郊遊人士搞到村民搭唔到車），或者好個別小巴路線（例如我自己區嘅小巴）會有站長喺繁忙時間捉住一啲明顯地行動不便嘅資深長者送佢上車先，否則都從來唔會有任何人比起其他人更加優先可以上車」



「好多後生可能怕俾其他乘客鬧話佢哋唔尊敬長者，所以好多都算數唔敢出聲，又或者怕嘈起上嚟俾人拍片」



「如果前面條友讓佢哋上車先我會一齊X，佢要讓位畀人就佢自己行返去後面再排過，我哋排隊嘅冇同意過畀佢哋打尖」



網民不滿「解壓縮插隊法」，「有啲人最鍾意派1個做代表排隊，車嚟佢啲同行人士先出現一齊上車」。（Unsplash圖片）

網民斥：有啲人最鍾意派1個做代表排隊

「求吓啲老友記，坐地鐵嘅時候唔該坐關愛座，我好怕你哋坐普通人位，但係關愛座係留空嘅」



「呢啲老嘢搭地鐵衝上車搶位就身壯力健，搶唔到位就變番周身病痛」



「我寧願佢扮暈/唔舒服，都好過大支嘢叫人起身讓坐/攞架車仔撞開你搶位」



「仲有啲人最鍾意派1個做代表排隊，車嚟佢啲同行人士先出現一齊上車，我話吓咁多人都唔排隊，佢話排咗，我哋一齊，我話咁都得，個個都係咁，仲使咩排隊啊！坐巴士就話有位，小巴你突然咁樣，好多人有位坐變無位要等下架，所以有時我同屋企人搭車，佢見到我排隊叫我行前一齊搭我唔會行前，我話我排隊，唔想俾人話打尖」



不少網民分享搭公共交通工具被插隊的經歷。（Unsplash圖片）

網民分享被插隊經歷

「我有次喺柴灣等小巴，我喺個欄排第一，有個阿嬋唔排隊，企隊頭，我話『排隊喺後面』，個阿嬋好大聲話『我哋呢啲係優先㗎，唔使排隊嘅，個個司機都知我哋唔使排嘅』，哦！明晒……阿嬋年紀唔大，最多60幾，唯一係揸住支柺杖」



「我有一次喺小西灣等小巴，排我後面係1個婆婆，架小巴得返1個位，我準備上小巴嗰1秒，後面個阿婆，一手捉住小巴個扶手，話『得1個位，我上啦』，我話『1個位係我上呀』，佢話『我上呀』，最後佢頭也不回，成功打尖，依稀記得後面排隊有人同我講『算啦 ，下1架』，我算佢媽咪算」



「有次等巴士我帶住阿仔排頭位，有個阿婆應該計啱晒時間，巴士啱啱埋站佢就到咗，由最尾行上輪椅位，我照帶阿仔上巴士佢仲望住我，上咗車得番兩個關愛座我同仔仔坐咗，佢仲特登叫我起身讓畀佢坐，傻咗？我冇畀錢搭車？我緊係有需要先坐啦。連隔籬關愛座嘅媽咪帶住個女都忍唔住出聲話佢『人哋帶住個仔拎咁多嘢，你好唔好意思分開人哋㗎？行入啲搵位啦』，離晒譜，排晒長龍已經打咗我後面尖，入到車廂仲叫我讓位畀佢」



（Threads@ringo_lam1203）