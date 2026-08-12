中國萬噸級醫院船吉祥方舟號首越洋濟世　設施超狂相當於三甲醫院

【軍事】早前，海軍「吉祥方舟」號醫院船，從山東青島某軍港碼頭起航，赴非洲、南亞執行「和諧使命-2026」任務。這是其自入列以來的首次海外任務。



「吉祥方舟」「和平方舟」「絲路方舟」，三艘萬噸級醫院船，構成我國海上衛勤保障的骨幹力量。

中國萬噸級醫院船吉祥方舟號。（央視網）

專業遠洋醫院船 沿海三大戰區全域守護

目前，我國沿海三大戰區各列裝1艘醫院船，實現東南北海全域覆蓋。它們沒有導彈艦炮，通體白色塗裝，有巨大紅十字標識，是全世界少數專門全新設計建造的萬噸級專業遠洋醫院船。

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可開展複雜手術、處理多種傷情 醫院船配置拉滿

我國遠洋專用醫院船，醫療設施水平相當於三甲醫院，滿載14000餘噸，總長178米，最大航速20節，遠洋續航5000海里，具備全球跨洋航行能力。

三艦全系標配8間手術室、300張牀位、20張ICU牀位，配齊CT、血庫、透析、檢驗全鏈條醫技單元，可開展複雜外科手術，處置爆炸傷、燒燙傷等各類戰創傷；867絲路方舟提升遠洋續航與海上自持能力，增設負壓隔離防疫專區；868吉祥方舟增設2間千級潔淨手術室，配套PCR實驗室、擴建隔離病房，可批量收治傳染性病患。

醫院船全程不配置艦載武器，僅搭載醫療裝備與救護直升機，受《日內瓦公約》保護，戰時享有免受攻擊的特殊地位。

分工明確 形成完整救護鏈路

目前，人民海軍已構建起遠海萬噸大船、中近海中型醫院船、近岸快速救護艇三級海上醫療救護體系。醫院船不會跟隨作戰艦艇直接奔赴交戰一線，而是作為海上機動三甲救治節點，和整套海上衛勤體系協同，形成完整救護鏈條：

中國人民解放軍萬噸級醫院船不僅救護鏈路完整，海上救護團隊也各有分工。（央視網）

萬噸遠洋醫院船：核心救治中心

具備完整三甲醫院救治能力，專門接收重傷員，負責複雜外科手術、大規模災害救援以及海外人道主義醫療任務。

作戰艦艇內置衛勤單元：前線急救站

作戰艦艇自帶醫療力量，配有手術室和監護病房。接收直升機送來的傷員，優先開展止血、清創等緊急處理，重傷傷員轉送給醫院船。

綜合補給艦模塊化醫療方艙：伴隨機動醫療點

輕量化醫療配置，可靈活安裝拆卸。主要服務日常遠洋巡航、護航任務，處理普通傷病和較輕外傷。

海上醫療救護艇：傷員擺渡工具

體形小巧，能夠靠近軍艦。可現場做簡單急救，短距離運送傷員。

中國醫院船，有多硬核？

總枱軍事觀察員張學峰表示，我國醫院船定位專業、響應高效、任務彈性極強，具有以下特點：

1. 專業醫療艦定位，任務響應高效

專門圍繞海上醫療救護開展總體設計，醫療艙室佈局、減搖抗搖擺、抗鹽霧全部為海上手術量身定製，接到指令可快速投入任務。

2. 平戰雙能力，兩套模式一鍵切換

戰時：處理海戰爆炸傷、燒燙傷、批量救治傷員；

平時：人道主義救援、島礁巡診、跨國義診。

3. 全天候海況手術能力

專業減搖系統+醫療設備抗搖擺加固，大風浪、夜間環境依舊能夠穩定開展外科手術。搭載救護直升機，可快速轉運重症病患。

4. 三艦全域佈局，任務彈性極強

三大戰區各一艘，可以單艦獨立遠洋，兩艘、三艦也可集中投入同一方向，應對大規模災害或者高強度海上行動。

遠洋醫院船沒有火炮導彈，卻是我國遠海體系不可或缺的生命保障力量。它補齊了大洋之上重傷救治的短板。既能在關鍵時刻守護海上人員生命安全，也能用醫療服務傳遞大國温度！

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