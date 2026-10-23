公屋戶花$900申購買證睇二手居屋　自言不買仍有賺：公屋租戶特權

香港1名自稱公屋租戶的網民近日在社交平台發帖，自言花900元取得「二手居屋購買資格證明書」，雖然「冇錢買居二樓」，卻憑證在1年內「無限次咁睇樓」，被地產經紀「當我神咁拜」，自己則不停想辦法推搪，認為自己「有賺突」。帖文引來網民嘲諷及批評，而據房委會資料，900元其實是申請費，不論任何原因都不獲退還，一般有效期12個月，供持綠表資格的公屋租戶在居屋第二市場購買未補地價的資助出售單位，簽訂臨時買賣合約時要出示。



有公屋戶聲稱花900元取得「二手居屋購買資格證明書」後，周圍去看二手居屋。（資訊圖片）

花900元攞購買證 樓主︰我有證便有權睇樓

樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區」發帖，稱「花咗900元才攞到張二手居屋購買資格證明書，雖然冇錢買居二樓，但係我有證便有權睇樓了，這便是公屋租戶的特權」。

樓主聲稱自己只是「睇樓」，過程中可學習買樓運作知識及拒絕推銷的技巧。（AI生成圖片）

他自言可以1年內無限次睇樓，而且可以被「地產經紀及居屋業主當我神咁拜想我買」，聲稱從中鍛鍊推搪技巧及學更多買樓運作知識，「總括嚟講我係有賺突的」。樓主又指即將約好要去看1個居屋大單位，期望到時業主能「識做」，向他提供點心及咖啡等作招待。

樓主聲稱打算看大居屋單位，希望業主「識做」提供點心咖啡。（AI生成圖片）

網民質疑真實性：900蚊已經夠你食很多點心

帖文引來網民嘲諷，認為樓主的行為無聊，又質疑事件的真實性，地產經紀和業主為何需要當他「神咁拜」，

「我去睇新嘅私樓，一蚊都唔使畀」



「900蚊已經夠你食很多點心」



而且看二手居屋單位也不一定要有購買證才可看，很多時看地產經紀取態，「好視乎個agent，冇都可以畀你睇樓，不過有陣時佢唔想serve你，就會揸正嚟做，要求你有呢張紙先畀你睇」。

有公屋戶聲稱花900元取得「二手居屋購買資格證明書」後，周圍去看二手居屋。（資訊圖片）

事實上，有綠表資格的公屋租戶可隨時申請二手居屋的「購買資格證明書」。按房委會2026年5月修訂的《居屋第二市場計劃（綠表資格）申請須知》，買方的「購買資格證明書」申請費為港幣900元，須以劃線支票或本票繳付，網上申請可選用「轉數快」。已繳付的申請費「不論任何原因」都不獲退還，亦不能轉讓。

賣方亦要出示「可供出售證明書」

證明書一般有效期為12個月，須知寫明「在任何情況下該有效日期不會獲得延長」。如果在有效期內未能簽訂臨時買賣合約，而仍想買樓，就要重新申請及再繳費。至於證明書的用途，須知列明買賣雙方達成買賣協議時，買方須持有有效的「購買資格證明書」，賣方須持有「可供出售證明書」，並向對方及／或地產代理出示，才可簽訂臨時買賣合約。之後買方律師要在1個月內向房委會申請「提名信」，申請費另收1,070元。須知列出的流程，第一步是買方自行或經地產代理物色樓盤，沒有就睇樓訂出規定。居屋第二市場的業主轉售單位時毋須補價，但須知提醒，買方日後如在公開市場出售、出租或以其他方式轉讓單位，便要承擔補價責任。

持綠表資格的公屋租戶可隨時申請二手居屋的「購買資格證明書」，一般有效期為12個月。（資料圖片）

綠表公屋戶隨時可申請 白表須先抽中白居二

房委會資料顯示，房委會公屋住戶經屋邨辦事處核實住戶資格，並符合年滿18歲、沒有違反租約等條件，便可申請，但由申請書簽署日期前24個月起，直至簽訂臨時買賣合約當日，申請人及家庭成員都不得在香港擁有任何住宅物業。一旦買成，公屋住戶須在簽訂轉讓契據起計60天內交回現居公屋單位。

白表人士則要先在「白表居屋第二市場計劃」（白居二）獲配額，收到「批准信」後6星期內繳費申領證明書。白居二2025已於今年4月30日至5月20日接受申請，配額7,000個。房委會表示，為讓配額用盡，批准信數目會比配額多18%，合共8,300封。

房屋局局長何永賢7月15日的立法會書面答覆附件指，房委會當時預計於今年第四季向成功申請者發出批准信。持證不等於一定買成，同一份立法會答覆的附件顯示，白居二2024約發出5,470份購買資格證明書，截至今年6月底約2,400宗獲發提名信，即成功購入單位，約佔證明書總數44%，該期仍在進行中；之前3期（白居二2020、2022及2023）的比率約51%至54%。至於綠表買家，2025年在居屋第二市場的交易約2,840宗。

（綜合）