流浮山尋獲走失貓咪　飼主贈20萬支票答謝　女生全捐動物組織獲讚

好人好事還能幫助其他小動物，實在值得表揚！日前有主人在社交平台發文，指於天水圍流浮山走失1隻布偶貓，為了盡快尋回愛貓，她開出豐厚的酬金，承諾在24小時內協助安全尋回將重酬10萬港元，而提供任何有用線索亦可獲薄酬3,000元。



在她發文不足3小時，有女街坊發現貓蹤並先行帶回家照料，樓主感激不已遂給予1張20萬元支票作為酬金答謝，但對方未有收取，認為自己只是提供「微薄之力」，雙方商討後決定將所有款項全捐贈至本地3間救助流浪動物的動保組織，獲大批網民讚賞，「好人一生平安」、「多謝兩位嘅愛心，值得全世界大大力稱讚」。



有飼主日前走失貓咪，幸好有女生尋獲幫忙照顧，豪贈20萬支票答謝對方，事件引來網民熱議。（「threads＠brinleylo__」圖片）

流浮山走失布偶貓 飼主網上重酬尋貓

該女飼主最先於周五（23日）凌晨在threads帳號發帖，指其飼養的3歲雌性海豹雙色布偶貓「撈撈Nono」，在天水圍流浮山深灣畔附近走失，指牠走失時沒有佩戴頸圈，但其個性親人，呼籲若然有人發現對方蹤影可以即時通知她。樓主為盡快尋回失貓，更開出豐厚的酬金，承諾24小時內協助安全尋回，將重酬10萬港元；48小時內協助安全尋回，將重酬6萬港元；提供任何有用線索，亦可獲薄酬3,000元。

飼主於流浮山深灣畔附近走失一隻3歲、雌性海豹雙色布偶貓「撈撈Nono」。（「threads＠brinleylo__」圖片）

途經女生尋獲帶回家照料 讚貓咪乾淨乖巧

帖文發布2個多小時後，有女生在threads發文指帶愛犬往醫院後，回家路上在流浮山遇見一隻疑似走失的布偶貓，形容貓貓整體非常乾淨，毛色被打理得「好靚」，抱起牠亦「0反抗！超級乖」 ，之後更「一路碎步跟到我返屋企」。她於是請男友到24小時營業的寵物店購買貓糧給貓貓充飢，並貼相呼籲主人可以向她提供貓貓的日常生活照片作證明，以便接回愛貓。

該女生先將貓貓帶回家照料，又購買貓糧給牠充飢。（「threads＠shimizu.yuki」截圖）

飼主豪贈20萬酬金答謝 女生拒收全捐救助動物組織

在清晨5時許，該女生透露主人已經順利接回貓貓，而女飼主為了答謝樓主幫忙尋回愛貓，竟然開出「天價」20萬的支票作酬金，但樓主拒絕收取，更直言「我唔會兌！」認為協助主人尋回貓貓「只係微薄之力」。樓主聽取網民意見以及和貓貓主人商討後，決定以涉事貓貓「撈撈」以及她愛犬「狗皮」的名義、將20萬平均捐贈予3間救助流浪動物的動保組織，包括「毛守」、「阿棍屋」、「小玉谷」。

關於大家關心的20萬酬勞，我唔會兌～只係一份微薄之力 熱心女生

網民大讚：好人好事

事件引來網民激讚，有人又笑稱「我媽都未必肯用20萬搵返我」。

「20萬咁大吸引力都可以唔要」



「樓主係我呢幾年見過最善良嘅人」



「多謝兩位嘅愛心，值得全世界大大力稱讚」



「好人好事，可以幫到其他小動物」。



不為重金所動，方顯赤子之心。願此善念，為樓主換來一世順風順水 網民讚揚

飼主批評有心人為報酬 說謊「報假料」

走失貓貓的女飼主事後再度發文，先是感謝所有熱心人士助她尋回愛貓，表示「撈撈」已完成身體檢查，「沖埋個靚涼」回家。但就批評有人在她發文尋貓後，接連致電分別聲稱在流浮山海傍、輞井村公廁附近發現貓蹤，但她當時「搜尋接近個半鐘，連貓叫聲都冇聽到過」。

飼主稱，她獨自一人在凌晨時分只能靠手機電筒尋路，質疑有心人為酬金而說謊，「有冇驚我一個女仔入咁偏僻嘅地方會唔會遇到危險？」、「係咪為咗得到提供線索嗰3,000蚊，就要做到咁」，有網民就批評相關人士，「好多騙徒呢啲時間最鍾意利用人哋愛子深切去呃錢」、「下次真係要小心啲，呢個世界無咁多好人」。

（threads＠brinleylo__／shimizu.yuki）