葵盛東邨公屋戶入伙放禮炮！鄰居斥炮聲嚇怕貓咪　網民轟︰即扣分

獲派公屋單位當然是開心事，但入伙慶祝時不應影響其他人。本港1名女子在Facebook群組「葵盛東邨街坊互助互利交流群」發帖表示，鄰居入新屋時放禮炮，而且是向着對面單位門口施放，樓主指「佢對面家人去咗旅行」，但她的愛貓則「嚇死」、「竄入去角落頭床下底度」。



樓主同時上載照片，顯示公共走廊地面散落大量金色及紅色碎屑，走廊更放有紅色筒狀物，外觀與常見手持式禮炮相似，而且見到其中一個單位鐵閘拉開，大門開啟，放有多對鞋子，懷疑正是新入住的住戶。



走廊散落大量金色及紅色碎屑，放有紅色筒狀物，外觀與禮炮相似，單位鐵閘拉開，大門開啟，放有多對鞋子。（Facebook群組「葵盛東邨街坊互助互利交流群」圖片）

帖文引來許多網民留言，有人指涉事單位發出噪音，以及在走廊遺下垃圾，已屬公屋扣分行為：

「一入伙，即扣分」



「報警，之後唔知會唔會放煙花」



「X佢啦，貓都嚇餐飽，如果有老人家有心臟病咪死得」



公屋住戶可飼養已絕育貓隻

公屋住戶一般可飼養已絕育的貓隻，毋須事先申請或登記，但必須已經絕育，而且不能對鄰居造成氣味、噪音或環境衞生滋擾。

樓主表示，鄰居入新屋放禮炮，甚至向對面屋門口施放，慶幸「佢對面家人去咗旅行」。（AI生成圖片）

根據屋邨管理扣分制，「造成噪音滋擾」屬於警告制度適用的扣分項目，房署先向違規性質較輕微的租戶發出書面警告，由觸犯不當行為日起計，書面警告有效期為2年，在2年警告有效期內，對書面警告無效者及在第2次觸犯及其後觸犯同一項不當行為時，會實行扣7分。

另外，沒有及時清走走廊地面碎屑，同屬警告制度適用的扣分項目，放置任何物品在屋邨公眾地方，包括但不限於屋邨内任何建築物内外的公用地方，造成阻塞或妨礙清潔工作，警告無效後扣7分。

樓主愛貓「嚇死」、「竄入去角落頭床下底度」。（AI生成圖片）

除了扣分制的相關措施外，香港法例第400章《噪音管制條例》亦規管任何時間的噪音，違反有關條例的租戶，如因在單位內製造噪音而被定罪，便會被扣分，在此情況下，警告制度將不適用。

《噪音管制條例》第4條規定，任何人在晚上11時至翌日上午7時，或公眾假日任何時間，在住用處所或公眾地方發出構成他人煩擾的噪音，即屬犯罪，最高可罰款1萬元。

公屋嚴格管制噪音。（資料圖片）

另外，若鄰居施放一般壓縮氣體或機械式彩紙禮炮，未必涉及煙花爆竹相關法例，但如果有關物品實際屬含煙火藥的煙花、爆竹或受規管製成煙花，則可能涉及本港法例第295章《危險品條例》，最高可判囚12個月及罰款20萬元。

如果有人魯莽或疏忽燃點煙花，因而對他人造成危險或損害，亦可能觸犯本港法例第228章《簡易程序治罪條例》，最高可判囚3個月及罰款2,000元。

（Facebook群組「葵盛東邨街坊互助互利交流群」）