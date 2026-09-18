北角貓店長貪玩錯過門禁時間！被拒門外慘了　隔壁檔主收留獲激讚

貓貓夜蒲玩到不知時間回家？有港男在社交平台貼出影片，指日前晚上在北角發現有店舖飼養的貓貓疑因貪玩，過了門禁時間才返回店舖，結果店舖已經拉下鐵閘，牠無助地在原地喵喵叫，而旁邊蔬果店的男檔主見牠可憐模樣，於是上前安撫，最終帶牠返回自己店內暫時收留。



北角有店舖飼養的貓貓因為貪玩，錯過門禁時間被拒門外，隔壁檔主收留獲網民大讚。（「threads＠itismylam」影片截圖）

北角有店舖飼養的貓貓因為貪玩，錯過門禁時間被拒門外，隔壁檔主收留獲網民大讚。（「threads＠itismylam」影片截圖）

有網民感激男檔主收留貓貓，「生果檔哥哥咁有愛心，祝福你生意蒸蒸日上」，但更多人批評貓貓主人，「隻貓都未返舖就落閘，唔使諗都知根本唔緊張隻貓啦」、「大家冇乜必要唔好鼓勵啲貓店主，啲貓一日喺街都冇好日子過」。



北角店貓貪玩流連忘返 錯過門禁時間被拒門外

該男生於周一（14日）在threads帳號上傳影片，指在北角發現有店舖飼養的貓咪因為「出街玩到唔記得咗時間返屋企」，回到店舖才發現大門鐵閘已關上無法入內，幸好旁邊商戶仍未關門，獲店主借宿一宵。樓主看見貓貓無助的樣貌覺得「又好笑又可憐」，並笑稱「貓咪：今日咁早門禁嘅」。

北角有店舖飼養的貓咪因為貪玩，回到店外才發現鐵閘已關上無法入內。（「threads＠itismylam」影片截圖）

貓咪當時表現無助，不停喵喵叫。（「threads＠itismylam」影片截圖）

旁邊蔬果店檔主見貓貓獨自在門外，上前輕摸安撫。（「threads＠itismylam」影片截圖）

鐵閘外無助喵喵叫 幸獲隔壁檔主收留借宿一宵

影片可見，1隻狸花貓當時坐在店舖門外，而該店已經拉下鐵閘，貓貓在原地不停無助地喵喵叫，旁邊蔬果店的男檔主見狀即時上前呼喊並詢問「點解你喺到㗎？Billy」、「留低咗你呀」、「你去咗邊度呀？」。他之後見貓貓獨自在門外兼可憐兮兮的模樣，上前輕摸安撫並決定收留對方，「過嚟啦，過嚟我度」。及後貓貓似乎是見到熟人所以放下戒心，頭也不回地尾隨男檔主走進店舖內，樓主在旁直擊過程則表示「笑死」。

旁邊蔬果店檔主見貓貓獨自在門外，上前輕摸安撫。（「threads＠itismylam」影片截圖）

該檔主之後決定收留對方，向貓貓表示「過嚟啦，過嚟我到」。（「threads＠itismylam」影片截圖）

貓貓似乎是見到熟人所以放下戒心，頭也不回地尾隨男檔主走進店舖內。（「threads＠itismylam」影片截圖）

網民感激檔主收留：好人一生平安

事件引來網民發笑，紛紛留言表示「變咗傻眼貓咪」、「個樣勁陰公又好好笑」，並感謝收留貓貓的鄰戶檔主。

「好彩係熟人，唔係又多單報失」



「分分鐘又多一隻舖頭貓慘遭不幸」



「成晚流流長喺街好危險」



「多謝隔籬檔哥哥好心收留小朋友一晚」



「生果檔哥哥咁有愛心，祝福你生意蒸蒸日上」



「生果檔主人好人一生平安」



貓貓主人捱轟不負責任

更多留言就批評貓貓主人不負責任：

「佢個樣好徬徨」



「佢叫得好慘呀」



「佢主人居然唔等佢門」



「隻貓都未返舖就落閘，唔使諗都知根本唔緊張隻貓啦」



「間舖無諗過隻貓無得返屋企成晚會發生咩事？」



「個主人咁衰㗎，試下佢自己夜返冇屋企入會點？」



「主人應該要幫隻貓帶返頸圈同AirTag」



有意見就認為貓店長雖然可愛，但不應助長店舖飼養貓咪，「大家冇乜必要唔好鼓勵啲貓店主，啲貓一日喺街都冇好日子過」。

個主人有冇搞錯啊！咁樣佢隨時俾人捉咗去 網民意見

針對網民熱議應為店貓配備防走失裝置，資深獸醫與動物救助專家提醒，若要為貓咪佩戴頸圈，必須選用遇到外力拉扯即會自動彈開的「安全扣（Breakaway Collar）」，以防貓隻在攀爬店舖貨架或鐵閘縫隙時被勾住而窒息。漁農自然護理署近年積極推動寵物身份認證機制，由2024年4月1日起落實新修訂的動物售賣商牌照條件，強制要求所有持牌貓隻售賣商必須為出售的貓隻植入微晶片；至於一般家庭飼養的貓隻，署方亦大力呼籲飼主主動為愛貓安排植入與登記。

（threads＠itismylam）