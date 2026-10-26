【港鐵／扶手電梯／左行右企／左右企穩】在港鐵乘搭扶手電梯究竟是「左行右企」還是「左右企穩」常掀爭議。本港社交平台Threads近日流傳影片，指早上趕上班時間，有男乘客在港鐵屯馬綫大圍站乘搭扶手電梯落月台時，遇到兩名阿伯「左右並排」站立，即使男乘客說「唔該借借」，兩名阿伯仍拒絕讓路，觸發爭執，更「寸爆」反嗆「聽唔聽到，左右兩邊啊！地鐵規矩嚟㗎，（法）例嚟㗎」。最終兩名阿伯站立直到扶手電梯到達月台，男乘客則舉起手機拍下阿伯情況。



事件引來網民對於港鐵應該「左行右企」還是「左右企穩」的爭論，有人批評兩名阿伯離譜，「企左邊特登頂住人，根本係反社會人格」。也有網民力撐「左右企定定」，「要行行樓梯呀⋯⋯扶手電梯本來就唔應該在上面行」，但有網民反駁「重點係留返1個選擇人哋，唔趕時間嘅，唔好阻住趕時間嘅」。



有男乘客在港鐵屯馬綫大圍站乘搭扶手電梯落月台時，遇到兩名阿伯「左右並排」站立，即使男乘客說「唔該借借」，兩名阿伯仍拒絕讓路。（Threads@chunghugo9404）

「趕返工啊，可唔可以畀條生路行下」。有男乘客於Threads發布影片，指在港鐵屯馬綫大圍站與另一名男子乘搭扶手電梯落月台時，有兩名阿伯「左右並排」站立阻擋去路，男子向阿伯表示「唔該（借過）」，但阿伯拒絕讓路。

後生仔趕返工被阻！港鐵阿伯扶手梯「左右企定」拒讓路

樓主不滿兩名阿伯態度，於是拍下現場爭執情況，「本身前面個陌生人Ching同我都係行左邊落去，行到阿伯個位，Ching已經講『唔該』，阿伯第1次就話兩邊都可以企（估計佢哋兩個係friend，想並排企埋一齊）。我見到阿伯咁有性格咁守規則，咪拍低佢，見到我拍佢，就覺得人寸親佢，更加道德X上身更加唔讓」。

樓主不滿兩名阿伯態度，於是拍下現場爭執情況。（Threads@chunghugo9404）

【影片直擊】港鐵阿伯：(港鐵扶手電梯)左右兩邊，地鐵規矩嚟，例嚟㗎

從33秒影片看到，兩名阿伯在扶手電梯上並排站立，當中左邊阿伯前方暢通無阻，沒有其他乘客站立，顯示阿伯並非受到阻擋而原地站立。而站在右邊的阿伯笑住向想通過的男子示意聆聽港鐵「左右兩邊企定定」廣播，揶揄「左右兩邊，聽唔聽到？左右兩邊啊！」。

站在右邊的阿伯笑住向想通過的男子示意聆聽港鐵「左右兩邊企定定」廣播，揶揄「左右兩邊，聽唔聽到？左右兩邊啊！」（Threads@chunghugo9404）

站在右邊的阿伯笑住向想通過的男子示意聆聽港鐵「左右兩邊企定定」廣播，揶揄「左右兩邊，聽唔聽到？左右兩邊啊！」（Threads@chunghugo9404）

男子再表示「唔該借借」，但右邊大叔仍笑住說「借唔到畀你啊，左右兩邊，地鐵規矩嚟㗎呢個，（法）例嚟㗎」。站在左邊的阿伯則不滿表示「佢（男子）唔係咁寸我都畀佢（通過）嘅」。最終兩名阿伯站立直到扶手電梯到達月台，男乘客則舉起手機拍下兩名男子情況。

最終兩名阿伯站立直到扶手電梯到達月台，男乘客則舉起手機拍下兩名男子情況。（Threads@chunghugo9404）

港鐵「左行右企」vs「左右企穩」掀爭論

港鐵應該「左行右企」還是「左右企穩」引來網民爭議，有人批評兩名阿伯離譜：

「企左邊特登頂住人根本係反社會人格」



「佢咁乖，點解又唔緊握扶手？」



「勁衰，仲喺度陰陰嘴笑」



「重點係留返1個選擇人哋，唔趕時間嘅，唔好阻住趕時間嘅人」



「香港以前從來都係左行右企，夾硬要人將呢個習慣改咗跟佢新嘅條例」



「呢樣嘢我就真係好唔明地鐵公司，明明大家習慣咗幾十年都係留返一條通道畀人上落，點解無端端又叫人唔好行企定定喺兩邊，首先唔係個個人都咁好禮貌，亦都唔係個個人都咁禮讓，咁樣形成咗社會好多不必要的爭拗」



也有網民力撐「左右企定定」：

「要行行樓梯呀⋯⋯扶手電梯本來就唔應該在上面行」



「我撐阿伯，佢講咗句『佢唔係咁寸都畀佢行』，佢拍片前肯定唔係咁好禮貌，拎起部機先扮講唔該，如果係寸嘅，我都唔會讓」



「點解要犧牲我嘅安全，讓路去幫你趕你嘅時間」



「當你行過旺角朗豪坊嗰條超長行人扶手電梯，就係有1次發生嚴重意外搞到一仆一碌，好多客人傷得好嚴重，好多人知道究竟有幾咁危險」



「阿叔唔讓你又真係吹佢唔脹，不過其實可能都只係爭2、3分鐘。下次趕，我會用樓梯」



港鐵加強宣傳，呼籲乘客搭電梯時應「左右兩邊企」而非「左行右企」，攜大型行李時應使用升降機。（資料圖片）

港鐵加強宣傳扶手電梯「左右兩邊企」

港鐵扶手電梯意外，主要涉及無緊握扶手、失平衡等，故會加強宣傳，呼籲乘客搭電梯時應「左右兩邊企」而非「左行右企」，攜大型行李時應使用升降機。至於會否用《港鐵附例》處理不守規矩情況，港鐵曾表示希望透過宣傳及教育，改變市民習慣。

不按指示上落自動梯可罰款及監禁

根據《港鐵附例》第28A(C)條，不按港鐵公司所指示的方式及秩序上落任何自動梯，或企圖不按港鐵公司所指示的方式及秩序上落任何自動梯，最高可罰款5,000元及監禁6個月。

（Threads@chunghugo9404）