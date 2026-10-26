港鐵女斥阿伯打尖上車兼推人　爭執再遭性騷擾：除晒衫都無眼睇！

乘搭港鐵時應排隊有序上車，切勿打尖推撞他人。有港女在網上發文發片，不滿1名阿伯在港鐵月台打尖上車並「㧬人」（「㧬」粵音同「擁」，即用力推撞之意）推撞她，雙方於車廂發生口角，其間阿伯竟用言語性騷擾女生，大聲爆粗罵「你有X波（胸部）呀你？」、「你除晒衫褲我都冇眼睇呀」、「除畀我睇呀」。阿伯的太太無奈走到中間隔開兩人，又不斷勸說女生「靚女，唔好嘈」，同時制止阿伯「嘈咩呢你？」，又認為因人多才致不小心碰撞。



網民留言指出，「其實撞到人say句sorry問題已經解決，佢仲咁惡更加顯得身有屎係專登」、「報警，唔好講咁多，X老一唔夠人講就性騷擾女人」、「開頭想講個阿婆淨係叫樓主唔好嘈又唔叫自己老公收聲，但睇埋第二條片，我諗個阿婆都頂咗好耐㗎啦」。



有港女生於網上發文發片，不滿1名阿伯於港鐵月台打尖上車並「㧬人」推撞她，雙方於車廂發生爭執，其間阿伯竟用言語性騷擾女生。（Threads@80oiiiio08）

該女生於Threads發文發片表示：「記錄咗1位伯伯由打尖撞人變成性騷擾嘅過程。」第一段影片聽到，女生說「撞我個波（胸部）呀？你自己講㗎喎」，阿伯囂張回應「係呀，你有X波呀你」，女生直言，「有冇波都唔關你事啦，係咪呀，死阿伯」，阿伯反說「你除晒衫褲我都冇眼睇呀，話畀你聽」，女生不滿問「哇，你迫我除衫呀依家？」，阿伯大膽建議「除畀我睇呀！」，女生指出「你老婆喺隔籬喎，要睇女仔除衫？」。

原本背向鏡頭、穿粉紅色上衣的阿伯老婆轉身，向鏡頭揮手勸說「唔好嘈」。（Threads@80oiiiio08）

港鐵女斥阿伯打尖㧬人 爭執演變成性騷擾

此時，原本背向鏡頭、穿粉紅色上衣的阿伯老婆轉身，向鏡頭揮手勸說「唔好嘈」，認為因人多才致不小心碰撞。女生向阿伯老婆反映「佢叫我除衫喎依家」，阿伯挑釁道「除呀，你除衫我驚你呀？除畀我睇呀，驚我唔敢睇呀，陣間除呀？叫你死，你就死？」，阿伯老婆再勸說「靚女，唔好嘈」。阿伯自稱不滿「被恰」（被欺負），女生反駁「我恰阿伯？你恰𡃁妹呀？」。

阿伯老婆認為因人多才致不小心碰撞。（Threads@80oiiiio08）

阿伯老婆站中間分隔兩人勸交

另一段影片聽到，阿伯激動向女生說「食屎啦！」，阿伯老婆勸說勿再爭執，認為女生是在用激將法去激怒阿伯，「佢（女生）引你呀」。

女生指出，阿伯上車「㧬人」，阿伯說「係㧬佢喎，非禮佢喎」，女生澄清「我冇講過非禮兩個字，唔好屈我」。阿伯老婆站在中間分隔開兩人，無奈問阿伯「嘈咩呢你？」。

另一段影片聽到，阿伯激動向女生說「食屎啦！」。（Threads@80oiiiio08）

阿伯老婆站在中間分隔開兩人。（Threads@80oiiiio08）

撞到人講句對唔住真係好難咩？ 網民點評

網民批評：打尖都冇位坐，打嚟做乜？

「上次我哋幾個女仔行街，後面有一對阿伯婆婆喺我哋後面，跟住個阿婆對住佢老公講：『哇，啲女仔依家着到咁，快啲啦，畀你睇啊』，我哋全部都係背心短褲，講真32度，我覺得背心短褲係好正常」



阿伯老婆站在中間分隔開兩人，無奈問阿伯「嘈咩呢你？」。（Threads@80oiiiio08）

港鐵範圍使用粗穢、淫褻言語可罰款5,000港元

根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高罰款5,000港元。

另根據《港鐵附例》第28H條「粗言穢語」，任何人於鐵路處所之上，不論何時，不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感行為，違者最高罰款5,000港元。

（Threads@80oiiiio08）