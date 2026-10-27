白果食用不當恐中毒！拆解劇集《知否》銀杏芽下毒劇情不是瞎編的

每逢入秋開始，內地部分城市路邊行道樹上的銀杏果（又稱「白果」）紛紛成熟掉落，有人會撿走後拆開白果入饌，但食用不當隨時恐中毒！本港亦曾有男病人因吃了50顆白果後出現急性中毒症狀，要送院及入住深切治療部（ICU），幸最終保住生命。



近日秋風送爽，又是銀杏果掉落的季節，「知否銀杏芽下毒劇情不是瞎編的」成為微博熱搜詞，那是指2018年播出的內地經典電視劇《知否知否應是綠肥紅瘦》中，盛家老太太因進食摻入「銀杏芽汁」的芙蓉蓮子酥而險些喪命，當中毒性竟是「銀針驗不出」，這究竟是編劇虛構還是真有其事？下文將詳細拆解。



白果的胚芽與種仁含有「銀杏毒素」，市民進食時要小心，切勿過量，以防中毒。（iStock）

2018年播出的內地經典電視劇《知否知否應是綠肥紅瘦》中，盛家老太太因進食摻入「銀杏芽汁」的芙蓉蓮子酥而險些喪命，當中毒性竟是「銀針驗不出」。（電視劇《知否知否應是綠肥紅瘦》影片截圖）

根據《央視網》引述急診醫學專家的說法，白果胚芽的確含有極高毒，歷年來亦多次發生有市民因不當食用白果，導致神經中毒而險喪命。香港衞生署衞生防護中心於2023年6月13日公布，57歲男子於6月12日獲親友送贈50顆內地帶回的白果，他煮熟成糖水後全部進食，兩個半小時後出現暈眩、嘔吐、全身乏力及心跳加速等中毒徵狀，同日入住瑪麗醫院深切治療部，經治療後情況轉為穩定。

白果胚芽的確含有極高毒，現實中因不當食用白果而導致神經中毒的個案亦不時發生。（《央視新聞》影片截圖）

衞生署發言人解釋，天然毒素存在於多種植物內，白果含有能主要影響神經系統的毒素，白果中毒的人通常在進食1至12小時後便會出現嘔吐、煩躁、持續或陣攣性抽搐等典型徵狀。發言人指出︰「曾有報告指出一次過進食10至50顆經煮熟的白果，可引致急性中毒。未成熟及未經煮熟的白果毒性更強，煮熟後毒性亦隨之減低。」

內地劇《知否知否應是綠肥紅瘦》毒害老太太非虛構

白果有毒，是否可以被拿來殺人呢？內地經典電視劇《知否知否應是綠肥紅瘦》中，盛老太太進食點心後突然腹痛嘔吐、抽搐昏厥。劇中太醫以銀針驗毒，銀針並無變黑，最終靠辨別氣味才斷定是「銀杏芽毒」。劇中台詞指出：「銀杏可食，銀杏芽卻不可食，數十斤汁液煉成濃少許，便可致人性命。」



《知否》劇中台詞指出：「銀杏可食，銀杏芽卻不可食，數十斤汁液煉成濃少許，便可致人性命」。（電視劇《知否知否應是綠肥紅瘦》影片截圖）

銀杏可食，銀杏芽卻不可食，數十斤汁液煉成濃少許，便可致人性命。 電視劇《知否知否應是綠肥紅瘦》

據《搜狐網》文化醫療專題指出，古代銀針試毒主要針對含硫化物的砒霜（三氧化二砷），遇到純有機植物神經毒素時並不會產生化學反應，因此劇中設定在醫學原理上完全站得住腳。

毒素藏在核心胚芽 高溫蒸煮難徹底「解毒」

白果日常普遍作為糖水、煲湯食材，為何會突然變成「毒藥」？湖南省人民醫院急診部主任醫師樊麥英在接受訪問時分析，市民日常食用的白果屬於銀杏的種子，外層包裹肉質外種皮，種仁中心的綠色胚芽正是毒性物質富集的核心。



市民日常食用的白果屬於銀杏的種子，外層包裹肉質外種皮，種仁中心的綠色胚芽正是毒性物質富集的核心。（《央視新聞》影片截圖）

樊麥英解釋，白果的胚芽與種仁含有「銀杏毒素」（Ginkgotoxin）等有害神經毒及致敏成分，更關鍵的是，這類毒素具有較強的耐熱性：「加熱烹煮只能減低部分毒素活性，無法做到徹底無毒化。」中毒潛伏期一般為食用後3至4小時，患者初期會出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等腸胃症狀，若攝入過量，毒素侵犯中樞神經系統，更會惡化為煩躁不安、神志不清、驚厥甚至全身性抽搐，尤其對神經系統發育未成熟的幼童威脅最大。



白果的胚芽與種仁含有「銀杏毒素」（Ginkgotoxin）等有害神經毒及致敏成分。（《央視新聞》影片截圖）

處理作食用用途的白果時，必須佩戴厚膠手套去皮，烹飪前務必切開種仁、剔除中心整條綠色胚芽，並經清水浸泡至少1小時以上再行長時間燉煮。（iStock）

徒手剝皮可致皮炎 路邊銀杏切勿隨便拾取

除了內服風險，銀杏外層種皮亦暗藏接觸性危機。白果掉落後發出的惡臭，源於其外種皮含有的丁酸等有機酸分解，而其含有的銀杏酚酸更具刺激性，市民若徒手執拾剝皮，極易誘發過敏性接觸性皮炎，出現紅腫、水皰及劇烈灼痛。

白果掉落後發出的惡臭，源於其外種皮含有的丁酸等有機酸分解，而其含有的銀杏酚酸更具刺激性。（《央視新聞》影片截圖）

內地官方媒體《光明日報》在食安專欄中提醒，處理作食用用途的白果時，必須佩戴厚膠手套去皮，烹飪前務必切開種仁、剔除中心整條綠色胚芽，並經清水浸泡至少1小時以上再行長時間燉煮。

處理作食用用途的白果時，必須佩戴厚膠手套去皮，烹飪前務必切開種仁、剔除中心整條綠色胚芽，並經清水浸泡至少1小時以上再行長時間燉煮。（《央視新聞》影片截圖）

醫學專家呼籲勿拾撿野生銀杏果食用

醫學專家特別呼籲，城市街道兩側種植的銀杏主要為觀賞綠化之用，長期吸收汽車廢氣與重金屬，且園林部門常定期噴灑各類殺蟲農藥，市民切勿在秋季貪圖新鮮自行在路邊拾撿野生銀杏果食用。如需食用，應前往領有牌照的正規藥房或街市購買經合格炮製的乾品，且切忌一次過大量進食。

