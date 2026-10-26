妻子懷了「老公的卵」？跨性別男變性前凍卵讓妻懷孕：下胎用她的

英國一對夫妻透過特殊的試管嬰兒療程，成功迎來人生第一個孩子。42歲跨性別男性泰勒（Taylor Winters）在變性前凍卵，再利用捐贈者的精子受精，由33歲妻子克蘿伊（Chloe）懷孕，兩人將在2027年1月迎接女兒出生。



據《紐約郵報》（New York Post）報導，泰勒在羅馬尼亞出生，從5歲起就認為自己是男孩。小時候的他經常剪短頭髮，也不肯穿裙裝打扮。2015年移居英國後，他開始認真研究變性，並在2016年認識克蘿伊，後來在克蘿伊的陪伴下展開變性旅程。

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2017年，泰勒開始接受睪固酮治療，並在2019年接受胸部手術，2023年切除子宮。他形容，能夠長出鬍子、聲音變低沉，以及不必再遮掩胸部，都讓他感到前所未有的自在。

不過，泰勒一直希望擁有親生孩子，卻不想自己懷孕，因此在接受荷爾蒙治療前就決定凍卵。2026年2月，夫妻倆開始試管嬰兒療程，使用泰勒的卵子及捐贈者的精子培養胚胎，再植入克蘿伊的子宮。

第一次植入雖然失敗，兩人仍決定立即再試。5月第二次療程後，夫妻倆緊張得徹夜難眠，幸好等到期待已久的好消息。目前克蘿伊已經懷孕24週，產檢一切順利。夫妻倆每隔兩週便記錄孕肚變化，也期待親眼見到女兒。

兩人未來還希望再生一個孩子，屆時將改用克蘿伊的卵子及同一名精子捐贈者，讓雙方都能與孩子擁有生物學上的親子關係。泰勒表示，自己每次產檢都不缺席，現在兩人最期待的就是能親手抱抱女兒。

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