傳27歲美國球壇新星約變性網紅開房 網民靠三大關鍵線索估身份
撰文：ETtoday
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小A辣被《鏡週刊》爆料與一名美國知名球星深夜現身台北五星級酒店開房的照片，隨即在網上引發討論，有網友根據照片中球星的體型及手臂上刺青，猜測應是2023年曾赴台的丹佛金塊隊前球星波特（Michael Porter Jr.）。
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時間點、身高與手臂刺青成關鍵線索
由於約小A辣開房的美國球星只拍到側面，部份網友從各種蛛絲馬跡猜測身份，直言男方疑似是丹佛金塊隊前球星波特（Michael Porter Jr.），且曾於2023年9月赴台參與籃球活動，時間點與爆料內容相符，且身高及手臂上疑似被馬賽克掉的刺青，更加引發好奇，據悉，雙方是透過Instagram私訊聯絡上，對方主動邀約私下約會。
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報導指出，球星熱情邀約吃飯及夜店活動，但由於小A辣不煙不酒，興趣不大，最後是球星提及自己住在總統套房，出於好奇才赴約，事後才得知此人竟是美國球星。事實上，小A辣2024年就被週刊報導前一年有被美國球星約炮，但她剛體會到單身的樂趣，計劃好好享受耗資數百萬元台幣打造的女性身體。
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