古代也有南京紅姐？明代淫魔纏足扮女人性侵182人　犯罪細節曝光

男扮女裝的「南京紅姐事件」近期引起社會討論，還因此爆紅變成迷因。事實上，中國明清時期的古人就出現過「男扮女裝」的案例。其中一名為桑沖的男子，為了誘騙良家婦女就扮成女裝，假借教針線活，下迷藥後侵犯，結果相當悽慘。



古人出現過「男扮女裝的」真實案例。（《王老虎搶親》劇照）

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根據《庚巳編》的原文記載指出，桑沖（實為李姓）是明朝山西太原府石州（今山西省呂梁市離石區）李家灣文水東都人。是知名重犯，專事誘姦婦女，他從成化三年（1467年）開始長期犯案，足跡橫跨45郡縣，78鄉村地區。

桑沖善於男扮女裝，以教授女子針線活為計，暗行姦宿，淫遊18年。據原文指出，桑冲使用迷藥迷昏婦女，「男扮女裝」勾引良家女子，「戴一髮髻，妝婦人身首」，甚至裹足為小腳，以假扮婦人身份行騙。受害女子達182名。成化十三年（1477年）七月，桑沖在高宣家企圖再犯時，遭其女婿趙文舉識破其偽裝，當場擒獲。

桑冲最後被押解至晉州，案情驚動朝廷，被以「有傷風化」之罪，於同年十一月被凌遲處死。

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另外，明代士人徐應秋所撰《玉芝堂談蕙．卷十》也有收錄幾則男扮女裝的江湖傳聞，例如廣州有位雌雄同體的尼姑，仗著出家人身分與身體的特殊從事不法(涉詐騙、淫亂以及間諜行為)或是男孩從小被養父母當成女孩養大、學習不少歌舞，以此賣藝為生，最終被識破身份。

不過值得一提的是，明代馮夢龍《醒世恆言》卷三中所撰寫的赫大卿，算是男扮女裝的悲劇版本。赫大卿長得俊美，平時風流成性，對美色毫不避諱，獨自前往一處名為「非空庵」的佛教寺院，意圖勾引其中一名年輕女尼。不料該名女尼實為偽裝出家的風月女子，兩人迅速陷入情慾關係。由於女子對赫大卿情感糾纏、不願其離去，竟趁其不備將其剃髮，換上尼姑服飾，令其形同出家人，無顏返家見人。赫大卿從平凡人變為出家人，徹底成為女尼的泄慾工具，任女尼宰割。

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