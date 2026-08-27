台北酒店驚遇巨鼠！港女生不滿酒店處理態度　手信全棄重買超無奈

去旅行本是開心事，卻不幸遇上酒店衛生欠佳情況，破壞心情和回憶。有港女生於網上發文講述去台灣台北旅遊，在酒店房間遇到巨型老鼠的不快經歷，當時她打開行李箱欲更換衣服，詎料「1隻成隻貓咁大嘅老鼠」突從行李箱跳出來，有粉劑包裝被咬至破洞，細想下竟與老鼠「同1間房生活咗足足3晚」。



女生立即通知酒店處理和向台北相關部門反映，不滿對方消極處理，酒店負責人未有現身承擔及未能盡快賠償，出現鼠患後仍如常接待旅客，事後她擔心衛生問題，為求安心，無奈將多袋手信棄置重買。



網民留言直呼，「好恐怖！好核突！成個喼唔要得」、「好恐怖喎，要推畀準備去台灣嘅香港人睇」、「台灣咁樣冷處理唔知係咪習以為常」，又提醒「台北真係要揀啲新裝修酒店，太舊真係唔好揀，老鼠大強乜都會有」、「揀酒店前第一件事一定係睇comment睇衛生好唔好」。



女生表示，「1隻成隻貓咁大嘅老鼠」突從行李箱跳出來。照片見到有粉劑包裝被咬至破洞，粉末散落行李箱。（Threads@ash.052599）

該港女生於Threads以「酒店遇巨鼠：由驚嚇到失望嘅真實經歷」為題發文，指出事發於8月15日晚，她獨自回酒店放下購買的手信，打算換衣服再出去和朋友吃飯，怎料一打開行李箱，「拎起件衫嗰刻，1隻成隻貓咁大嘅老鼠突然由篋跳咗出嚟！」，她當場嚇呆，反應不過來。

港女生台北酒店遇巨鼠：由篋跳咗出嚟！

女生指出，入住期間曾有麵包掉在地上，但從沒想過是「老鼠整跌」，回港後細想「我哋同呢隻老鼠同1間房生活咗足足3晚呀，諗到呢步我真係有啲PTSD（創傷後壓力症）」。

女生展示有粉劑包裝被咬至破洞。（Threads@ash.052599）

女生講述遇巨鼠後，由驚嚇到失望的三步曲：

即時求救：第一個動作是打去前台，酒店即時派兩名清潔員及1位男職員上房處理，捉到老鼠後安排調換房間，當晚職員承諾「明日上午10點前會回覆」，她與朋友選擇相信酒店會妥善處理。



失望的開始：第二日退房前，完全沒收到任何回覆。追問下，職員只說「要等管理層決定」。由事發到退房，從未見過任何1位當值經理或管理層現身，「成間酒店好似冇1個話得事嘅人」。



投訴之後：女生正式向相關部門投訴，最近收到回覆「案件已完成調查，並要求酒店加強環境清潔」，但同時酒店回覆「因主管機關調查中，暫緩處理賠償及退款要求」 。



女生擔心衛生問題，為求安心，無奈將多袋手信棄置重買。（Threads@ash.052599）

女生不滿：酒店現鼠患如常接待旅客

女生不滿指出，最困惑的並非賠償事宜，而是「有鼠患嘅酒店仍然可允如常接待旅客？面對突發事件時，竟然冇1個酒店負責人出嚟承擔同處理？」，批評「當地嘅衛生部門極速close file，效率快過閃電」。

女生質疑，若旅客只是遇到老鼠也要等酒店管理層回覆，「咁如果下次係更嚴重嘅意外（例如人身安全），旅客又可以搵邊個處理同求救呀？」，直言「旅客要嘅，唔一定係賠償，而係1個負責任嘅交代」。

女生又說：「作為1個港女我真係好少見到老鼠，仲要喺同1個空間同佢對上眼，有無人明我當下嗰種驚慌？」

女生擔心衛生問題，為求安心，無奈將多袋手信棄置重買。（Threads@ash.052599）

手信全棄重買 女生：第一份畀老鼠

女生隨後再發文透露，選擇將所有手信報廢重買，「換句話講，今轉台灣，我差唔多用雙倍價錢買手信。第一份畀老鼠，第二份先畀屋企人朋友同同事」。

女生擔心衛生問題，為求安心，無奈將多袋手信棄置重買。（Threads@ash.052599）

有旅客網上留評論反映鼠患問題

根據預訂酒店網站資料，涉事酒店為三星酒店，於2024年翻新，鄰近寧夏夜市。有曾入住該酒店的旅客留下評論，反映鼠患問題，「早上起床，房間內七八粒老鼠屎，把咖啡都咬到房門口，起床時聞到臭味，還以為腳臭吐槽」。

另1名旅客則於Google留下差評，「床墊有經血，大廳有老鼠在跑」，「看到有老鼠在櫃檯旁咖啡機跑來跑去，嚇得完全忘記拍照錄影」。

有曾入住該酒店的旅客於預訂酒店網站留下評論，反映鼠患問題。（網上截圖）

另1名旅客於Google留下差評，「床墊有經血，大廳有老鼠在跑」。（網上截圖）

（Threads@ash.052599）