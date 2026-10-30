瀨尿牛丸無牛肉！河南爆黑心食安　雞頸泥扮純肉腸　工場污水橫流

內地再爆重大食品安全危機。山東電視台《閃電新聞》近日在河南漯河、安陽、鶴壁多地暗訪肉類加工產業鏈發現，多間地下工場大量收購帶皮雞頸及剔骨殘渣，經碎骨機打成廉價「骨肉分離泥」（雞頸泥、雞骨架泥），再大批轉售下游製造街頭烤香腸、即食肉丸及水餃。現場不但污水發臭、蒼蠅亂飛，更有生產商直言市面上的「撒尿牛肉丸」（即「瀨尿牛丸」）根本毫無牛肉成分，全靠幾滴化學香精「牛肉膏」調味瞞天過海，而且涉事產品更涉嫌虛報成分。事件曝光後，引發消費者對香腸等食品的安全感到恐慌。



《閃電新聞》近日在河南多地暗訪肉類加工產業鏈發現，多間地下工場大量收購帶皮雞頸及剔骨殘渣，經碎骨機打成廉價「骨肉分離泥」再大批轉售下游製造街頭烤香腸、即食肉丸及水餃。（《閃電新聞》影片截圖）

內地再爆重大食品安全危機。（《閃電新聞》影片截圖）

污水浸地蒼蠅亂飛 每噸3,800元骨泥日銷30噸

《閃電新聞》調查記者在漯河市召陵區暗訪「辰露食品」等多家原料企業，負責人透露廠房專門收購鮮帶皮雞頸進行骨肉分離，每噸出廠價僅約3,800元人民幣（約4,400港元），單日產能超過30噸，而且不愁貨源，可源源不絕供應予周邊各類食品加工廠。

負責人透露廠房專門收購鮮帶皮雞頸進行骨肉分離。（《閃電新聞》影片截圖）

負責人透露廠房專門收購鮮帶皮雞頸進行骨肉分離，每噸出廠價僅約3,800元人民幣（約4,400港元），單日產能超過30噸。（《閃電新聞》影片截圖）

生產廠房地面積聚大量發臭污水

這些廉價肉泥的衛生狀況更是極其惡劣。記者在安陽內黃、鶴壁淇縣直擊，部分生產廠房地面積聚大量發臭污水，工人一邊排放污水，一邊將隨意堆放在地上的生雞頸、生雞架拋入機器，四周蒼蠅亂飛。調查更發現，部分經營者未取得食品生產許可證，涉嫌無證生產。



這些廉價肉泥的衛生狀況更是極其惡劣。（《閃電新聞》影片截圖）

部分生產廠房地面積聚大量發臭污水，工人一邊排放污水，一邊將隨意堆放在地上的生雞頸、生雞架拋入機器，四周蒼蠅亂飛。（《閃電新聞》影片截圖）

牛丸疑以雞頸泥冒充牛肉 主要肉類成分非牛肉

在河南恆雲食品等加工點，工作人員毫不避諱地向記者直言，其廠房生產的「撒尿牛肉風味丸」（即「瀨尿牛丸」），核心基底實為廉價雞頸泥，「牛肉味純靠牛肉膏」及牛油調配而成。加工成型後，廠商在包裝配料表上涉嫌以「雞肉」或含糊字眼掩飾骨泥成分，甚至公然標記牛肉風味以誤導食客。當生產負責人被問及骨泥的微生物、重金屬指標與肉質檢測時，竟直言「從未聽說，亦未做過檢測」。

工作人員毫不避諱地向記者直言，其下產出的「撒尿牛肉風味丸」，核心基底實為廉價雞頸泥，「牛肉味純靠牛肉膏」及牛油調配而成。（《閃電新聞》影片截圖）

專家：骨泥本身合法 關鍵在衛生與隱瞞標示

食品安全專家向內地官方媒體分析指出，「機械分離肉」（Mechanically Separated Meat, MSM）在國際食品工業中並非禁用原料，但前提是原料必須健康新鮮、生產廠房符合嚴格微生物與低溫冷鏈標準。當前問題的核心在於黑工場無證生產、環境骯髒，且下游成品刻意隱瞞含有骨泥成分，嚴重侵犯消費者知情權。

「機械分離肉」（Mechanically Separated Meat, MSM）在國際食品工業中並非禁用原料。（《閃電新聞》影片截圖）

食品安全專家向內地官方媒體分析指出，「機械分離肉」在國際食品工業中並非禁用原料，但前提是原料必須健康新鮮、生產廠房符合嚴格微生物與低溫冷鏈標準。（《閃電新聞》影片截圖）

歐盟與美國對「機械分離肉」有嚴格要求

事實上，「機械分離肉」（Mechanically Separated Meat, MSM）並非不能食用，歐盟自1990年代瘋牛症（BSE）危機後，明確禁止以高壓方式從牛、羊、山羊骨頭中分離肉類，而禽類與豬隻的機械分離肉，則要在符合嚴格微生物與重金屬規限下才可使用，且必須在標籤上標示為「機械分離肉」。美國農業部（USDA）亦允許禽類MSM，但規定產品不得標示為「肉類」（meat），只能稱為「機械分離禽肉」。這些規例正好說明骨泥本身並非毒物，真正毒害食用者的，在於使用腐敗或不明來源原料、無證生產環境惡劣，而最關鍵是在成品標籤上刻意隱瞞或誤導，令消費者以為自己吃的是純肉類。