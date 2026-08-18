美超市Trader Joe’s必買爆紅清單！網民推薦9款神級食品+掃貨攻略

移居美國的華人，許多時都會到美式連鎖超市Trader Joe’s（又稱「好買家」、「喬氏超市」，另有譯音稱呼「缺德舅」）購物，進店後早已不只是補給生鮮食材，更像是一場充滿驚喜的尋寶之旅。Trader Joe’s主打自家品牌、高性價比與新奇口味食物，幾乎每個月都有新商品在社交平台上爆紅。不過，在各種濾鏡與業配開箱的包圍下，到底哪些是真材實料的神作？哪些只是名過其實？



美食權威媒體《Tasting Table》深入剖析海外最大討論區Reddit的吃貨板塊，整理出2026年被無數買家認證「每一分錢都花得值」的9款神級單品，從限時發售的甜辣零食到消暑冰品，這份經由萬千食客實測的購物指南，絕對是今年不容錯過的採購參考清單！



Reddit網民推介Trader Joe’s９款神級單品。

據《Tasting Table》報道，Reddit網民推薦必買Trader Joe’s９款神級單品。

「熱蜂蜜爆谷」完美融合鹹香甜辣各種滋味。（網上圖片）

1. 2026必買爆款：Hot Honey Popcorn（熱蜂蜜爆谷）

近兩年風靡全球的「Swicy（甜辣）」風味，Trader Joe's特別推出限定發售版「熱蜂蜜爆谷」，據官方介紹其靈魂在於將輕盈酥脆的玉米粒裹上蜂蜜與辣椒粉，完美融合鹹香甜辣各種滋味。不少Reddit吃貨把它列為「危險單品」，網民直言「這包東西太危險，我自己1個人不到1小時就吃完了1整包」。亦有食客點評這款爆谷口感酥脆，類似Trader Joe's的焦糖爆谷，但其最獨特的還是甜辣鹹平衡的風味。

水果狂歡雪條呈現3色視覺效果，顏色明亮誘人。（網上圖片）

2. 消暑神級雪條：Fruit Frenzy Bars（水果狂歡雪條）

水果狂歡雪條從上往下分別疊加紅莓、檸檬和士多啤梨3層果汁，呈現3色視覺效果，顏色明亮誘人。網民大讚它分量十足、果味清新爽口，風味層次亦相當驚艷，「我喜歡中間那層酸酸的，在紅莓層後可清爽味蕾，當你覺得酸的時候，最底下的士多啤梨甜味又剛好收尾」。更有網民分享創意吃法，指將雪條丟進攪拌機，加入少許蘭姆酒與椰奶，數秒鐘就能打出1杯質感滑順的酸甜熱帶雞尾酒。

黑朱古力花生醬杯採用維珍妮亞烤花生磨製的濃郁花生醬，搭配黑朱古力外殼。（網上圖片）

3. 打敗大牌：Dark Chocolate Peanut Butter Cups（黑朱古力花生醬杯）

提到花生醬朱古力，大多數人先想到Reese's，但Trader Joe's這款自家出品卻被Reddit網民封為「TJ's 最偉大發明」。它採用維珍妮亞（Virginia）烤花生磨製的濃郁花生醬，搭配黑朱古力外殼，Trader Joe's特別強調該產品不添加人工香料與防腐劑。網民形容其入口即化的質感完全超越市面上大牌，黑朱古力的苦甜恰好中和花生醬的膩感。不少死忠粉絲還會把它切碎揉進曲奇餅乾或布朗尼裡面一起烘焙。

2026年，Trader Joe's新推出限時供應的小包裝比利時牛奶朱古力棒。（網上圖片）

4. 2026新品：Milk Chocolate Bar with Almonds and Honey Nuggets（蜂蜜杏仁牛奶朱古力棒）

Trader Joe's曾推出重達500克的巨型杏仁朱古力，雖然划算，但對小家庭來說份量實在太大，甚至眼闊肚窄而吃不完。2026年新推出限時供應的小包裝比利時牛奶朱古力棒，完美照顧到不同顧客的需要。濃郁順滑的牛奶朱古力基底中，咬得到整顆杏仁與香脆的蜂蜜塊，最後再用一點海鹽提味，口感平衡。有網民在Reddit歡呼「終於等到1款加杏仁的牛奶朱古力棒！而且不用按磅買」。有人補充，除尺寸方便外，其風味亦毫不遜色，牛奶朱古力底香甜，內含蜂蜜顆粒更是一絕。IG買家則提醒消費者多買幾塊解饞，「如果你買了它，你會一口氣吃完1整塊，然後後悔沒多買4塊」。

士多啤梨希臘乳酪以「濃稠」而打響名堂。（網上圖片）

5. 質感堪比雪糕：Strawberry Strained Thick & Creamy Greek Yogurt（士多啤梨希臘乳酪）

同樣是2026年新上架的強者，士多啤梨希臘乳酪以「濃稠」打響名堂。官方採用特殊過濾工藝去除多餘水相乳清，讓其質地變得極度濃稠，再搭配士多啤梨果醬提升甜度，不少食客用雪糕口感形容這款產品。它不含吉利丁（Gelatin），且使用全脂牛奶的配方讓其在同類產品中脫穎而出。許多人更發明了奇特食法，例如將它加到蛋白質奶昔中，或者搭配自製格蘭諾燕麥片、小紅莓乾（蔓越莓乾）和車厘子乾食用。

「迷你檸檬糖霜蛋糕」會在每年春季限時回歸。（網上圖片）

6. 春季限定搶購潮：Lemon Flavored Mini Sheet Cake（迷你檸檬糖霜蛋糕）

「迷你檸檬糖霜蛋糕」會在每年春季限時回歸，濕潤綿密的檸檬鬆餅基底，抹上一層酸甜濃郁的檸檬忌廉芝士抹醬與檸檬皮屑，風味獨特，迷你尺寸對於小家庭來說份量剛剛好。這款產品每次上架，都會在Reddit社群引發「搶購潮」，更有網民強烈推薦隱藏版吃法：在蛋糕上加入微波加熱後的冷凍藍莓，當酸甜的藍莓果醬與檸檬忌廉芝士融為一體，層次立刻升級。此類迷你片狀蛋糕有香緹奶油香草豆、黑朱古力甘納許和胡蘿蔔等多種口味，或季節性上架或全年供應，很多人會將香甜微辣的南瓜口味蛋糕作為秋季首選甜品。

「綠辣椒雞肉飯」兼具美味與方便2大優點。（網上圖片）

7. 懶人晚餐：Green Chile Chicken Bowl（綠辣椒雞肉飯）

被網民評為「Trader Joe's最愛冷凍食品」的「綠辣椒雞肉飯」兼具美味與方便2大優點，手撕雞肉、芫荽米飯、車打芝士（Cheddar Cheese）配合帶勁的墨西哥綠辣椒醬，風味獨特，放入微波加熱數分鐘就能搞定，絕對是懶人之選！這款食品的DIY延伸吃法極多，有人喜歡往上面撒Doritos粟米片或芫荽青檸忌廉醬增加口感，亦有人加入牛油果、斑豆、碎胡椒傑克芝士或煎蛋等多樣配菜。

網民大讚「烤綠橄欖」的味道、口感和氛圍都無與倫比。（網上圖片）

8. 神奇酥脆外殼：Grilled Pitted Green Olives（烤去核綠橄欖）

罐裝橄欖在各大超市都有售，但這款「烤綠橄欖」卻讓不愛吃橄欖的人士都改觀！它選用希臘哈爾基迪基（Chalkidiki）品種的巨型綠橄欖，本身肉質就相當厚實，最關鍵的是經過一道「火烤」工序，表面多一層微微焦香與酥脆感，網民大讚它的「味道、口感和氛圍都無與倫比」，除了拌意粉沙律或馬提尼酒，它亦可成為芝士或熟食拼盤的絕佳配料，或將菲達芝士塊塞入其中做成一道開胃菜。

有機番石榴花蜜汁是番石榴製品中的人氣王。（網上圖片）

9. 墨西哥度假感：Organic Guava Nectar（有機番石榴花蜜汁）

2026年Trader Joe's掀起一股番石榴（Guava）風潮，從乳酪到抹醬都有它的蹤影，其中有機番石榴花蜜汁是當之無愧的人氣王，它由番石榴純醬、水、白葡萄濃縮汁和糖調配而成，口感清爽、色澤粉嫩，散發迷人夏日氣息。Reddit網民形容：「喝下一口，讓我想起20年前在墨西哥度假的經歷。」除了加上氣泡水與薄荷葉調成清爽特調的常規食法，品牌官網甚至拿它搭配白朗姆酒與青檸汁，製成清爽冰凍雞尾酒。

其他報道：美國實物價！逛Costco嘆食材價狂飆 在美華人苦笑：有決心減肥

美國物價嚴重上漲，儘管今年6月通脹率回落至3.5%，但聯儲局主席沃什（Kevin Maxwell Warsh）形容，通脹放緩並不意味局方已經成功恢復價格穩定。美國物價飆升令民眾苦不堪言，報稱居於洛杉磯、專門講解在美國生活情況的華人男網紅「Zhongxia Chen 」，早前在Facebook上載影片，長約1分鐘，以「美國物價上漲真實感受」為題，直言「美國的物價上漲到甚麼樣的喪心病狂的地步？」，他甚至稱「食物售價飆升 有決心減肥」，然後前往Costco超市實地看物價作出講解。



片主以「美國物價上漲真實感受」為題拍片，講解在地的生活感受。（Facebook@Zhongxia Chen影片截圖）

片主反問「美國的物價上漲到甚麼樣的喪心病狂的地步？」，又帶領觀眾前往超市Costco了解情況。（Facebook@Zhongxia Chen影片截圖）

牛肉羊肉豬肉價錢上漲

「Zhongxia Chen 」於今年5月發布影片，指以前在Costco「買一車東西100美元就夠了」，但現在「給我感覺沒三四百美元，千萬別去Costco」。由2020年至2026年，根據美國官方的消費者物價指數（Consumer Price Index ）數據，生牛扒或高端紅肉類價格暴漲70%，「普通牛肉更過份，暴漲了78%」，「牛肉羊肉漲得是最離譜的，豬肉價格相對穩定一點，但是也上漲了」，雞肉價格則是最穩定。

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