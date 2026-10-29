搭港鐵站車門口阻出入　乘客遭責罵反問：一定要讓？女子激動反擊

「做門神封住門口位真自私！」近日網上流傳1段港鐵兩男女罵戰影片，女子不滿男子站在車廂門口處阻礙他人上車，斥責「你又唔讓人入嚟」，惟男子囂張反問「咁多人點讓人呀？一定要讓呀依家？」，不過當時車廂並非十分擁擠，中間仍有大量站立位置。隨後女子情緒越發激動，不斷逼近男子，令男子後退及揚言報警。



不少網民批評是男子有錯在先、自私自利，「男人唔一定要讓女人呀，但係個個都畀咁多錢搭車，你憑咩霸住個門口唔X俾人入？一啲公德心都冇， 鬼唔望條X街日日趕車上唔到車遲到！」、「個男人邊鬧邊愈行愈埋個女人度，仲手撥撥咁，先令到個女人發爛，整體嚟講，係個男人無乜風度」。



近日網上流傳1段港鐵兩男女罵戰影片，女子不滿男子站在車廂門口處阻礙他人上車。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有港鐵乘客於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文分享該段影片，見到穿深色上衣男子與靠在車門邊座位隔板的女子爭執，女乘客斥對方「你又唔讓人入嚟」，男乘客反問「咁多人點讓人呀？一定要讓呀依家？」。

一定要讓呀依家？ 男乘客

搭港鐵站車門口阻出入 男乘客：一定要讓？

女乘客指出「你企喺門口唔讓人入嚟已經係有問題㗎啦」，男乘客反指「你依家企喺門口度呀，你唔讓？」。女乘客情緒激動逼近男子，男乘客只能不斷後退並提出報警，批評「你撞我」。

女乘客斥責「你又唔讓人入嚟」，惟男乘客反問「咁多人點讓人呀？一定要讓呀依家？」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

隨後女乘客情緒越發激動，不斷逼近男乘客。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

女乘客激動怒罵：你都黐孖筋㗎

男乘客越發退後至座位處，坐在座位的女乘客似乎怕會被「誤傷」，一度欲站不站，考慮是否要離開，發文樓主表示兩男女罵戰「嚇到坐喺到個女仔」。

女子隨後退回原本站立的位置，指出「你撞我先㗎」、「你都黐孖筋㗎」，而男子則拿起手機作狀打電話，未知最後是否有報警。

女乘客情緒越發激動，不斷逼近男乘客。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

女乘客情緒越發激動，不斷逼近男乘客。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民斥男乘客無品：行入少少唔使死㗎

「好心佢啦，男人老狗出少句聲啦！估計應該係個女人話佢企喺門口阻住人哋入車廂，如果係真嘅話呢條麻甩佬就真係毫無風度啊，做男人做到佢咁樣真係失禮！」



「個男人咁無品嘅，企喺門口唔讓人入去，其實入面咁多位，行入少少唔使死㗎，仲話一定要讓㗎」



「成日見到啲XK企喺門口位戙X住又唔郁，完全阻住晒出去同入嚟嘅人，佢老X成個蠟像咁」



坐在座位的女生似乎怕會被「誤傷」，一度欲站不站，考慮是否要離開。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

坐在座位的女生似乎怕會被「誤傷」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民無奈：搭程車都要搞到報警

「冷靜啲，嘈完咁點？贏咗咁點？」



「搭程車都要搞到報警，真係得閒得濟？」



「日日嘈交/MMA，點解成個香港怨氣咁重？」



「最悲哀係無人出聲，得個女人同個賤男單打獨鬥」



「坐喺度個女仔唔似嚇親，佢好開心食花生」



坐在座位的女生似乎怕會被「誤傷」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

女乘客隨後退回原本站立的位置，指出「你撞我先㗎」、「你都黐孖筋㗎」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民分享妙計對付阻人進車廂者

「遇過有人專登扮門柱阻人，我係搭佢膊頭再用力打橫將佢拉向冇人嗰邊，到佢想開聲，我笑笑口細細聲同佢講『唔該晒』（利申我唔係壞人）」



男乘客拿起手機作狀打電話，未知最後是否有報警。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

港鐵範圍滋擾乘客、說粗口可罰款5,000港元

而根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高罰款5,000港元。

另根據《港鐵附例》第28H條「粗言穢語」，任何人於鐵路處所之上，不論何時，不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感行為，違者最高罰款5,000港元。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）