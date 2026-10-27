乘搭港鐵升降機時應遵守規矩，切勿「硬闖」免生意外。本港社交平台Threads廣傳影片，見到港鐵站內1名攜帶3袋重物的大媽，無視升降機內有嬰兒車及「爆滿」情況下，企圖強行「攝位」闖入，更一度伸手疑想攻擊升降機內的乘客，阻礙升降機門關上。在場處理的港鐵女職員奮力阻擋，並細心向大媽解釋不能進入升降機原因，惟大媽仍感不滿，狂罵女職員泄憤，「妳咁樣處理唔得㗎，大家都係公民！你咁樣屈到我啊！」。最終女職員與大媽理論，加上另1名男職員到場協助，以及其他等候升降機乘客「圍攻」下，大媽才安靜乘搭下一班升降機離開。



影片引來網民熱議，紛紛批評大媽離譜，「搭遲一部（升降機）會死咩」、「嘈嘅時間仲耐過搭下一班𨋢」、「咁好中氣就行樓梯啦」，又大讚女職員「做得好」，「辛苦晒港鐵職員」。



港鐵站內1名攜帶3袋重物的大媽，無視升降機內有嬰兒車及「爆滿」情況下，企圖強行「攝位」闖入。（Threads@le_yu._）

有網民於10月25日在Threads發布這段「大媽硬闖港鐵升降機」影片。影片長約1分半鐘，看到當時升降機內已擠滿乘客，1名穿「V領」上衣大媽站在升降機門口阻礙關門，有1名港鐵女職員到場處理。

【影片直擊】港鐵升降機BB車逼爆！大媽攝位硬闖：大把空位

港鐵女職員示意「閂門閂門」，惟大媽想強行闖入升降機，聲言「呢度（裏面）大把空位」。女職員解釋「有車（BB車）喺裏邊逼唔到」，勸大媽等候乘搭下一班升降機，升降機內的女子亦解釋「有（BB車內有）BB啊」。升降機隨後開始關上，惟大媽突然發難，伸手疑想攻擊升降機內的女子，導致升降機門無法關上，女職員見狀奮力把大媽阻擋在升降機門外，呼籲「唔好搞事啦」。

穿「V領」上衣大媽站在升降機門口阻礙關門，有1名港鐵女職員到場處理。（Threads@le_yu._）

穿「V領」上衣大媽站在升降機門口阻礙關門，有1名港鐵女職員到場處理。（Threads@le_yu._）

穿「V領」上衣大媽站在升降機門口阻礙關門，有1名港鐵女職員到場處理。（Threads@le_yu._）

大媽狂罵港鐵女職員：妳咁樣處理唔得㗎！大家都係公民！

升降機成功關門，但大媽仍感不滿，把怒火轉向女職員，不斷責罵「妳咁樣處理唔得㗎！大家都係公民！」。女職員解釋「我知道，但係（升降機）裏面有BB車，已經無位」，又詢問「咁妳等下一架有咩問題呢？」，大媽則反駁「入面嗰度大把空位啊！妳咁樣屈到我啊！點解我唔入得LIFT（升降機）呢？」。

升降機成功關門，但大媽仍感不滿，把怒火轉向女職員。（Threads@le_yu._）

（Threads@le_yu._）

女職員耐心向大媽解釋。（Threads@le_yu._）

大媽：佢哋可以（搭升降機）落，我唔落得？

女職員重申「個個都想你出嚟，裏面有BB車。其實下一班都好快就到」，但大媽表示「入面大把空位，佢哋唔企埋啲。攝個位，一個人冇乜嘢㗎嘛！」，女職員於是反駁「但問題人哋都畀唔到妳攝到嘛。妳有3袋嘢，阻住閂門」，大媽則埋怨「（我）拎嘢拎得咁重，佢哋可以落，我唔落得？」。

結局惹議

影片最後，女職員與大媽繼續理論，有1名男職員到場協助，加上其他等候升降機乘客「圍攻」說「（下一班升降機）好快啫，咁都有得嘈！」，大媽安靜乘搭下一班升降機離開。

女職員與大媽繼續理論，有1名男職員到場協助。（Threads@le_yu._）

最終大媽安靜乘搭下一班升降機離開。（Threads@le_yu._）

網民批大媽離譜 讚港鐵女職員做得好

網民看過影片都批評大媽離譜：

搭遲一部會死咩？ 網民批評

「妳拎重嘢妳事啦，入唔到怕妳整到BB」



「真係好多呢啲人，係咁逼入𨋢，去搭扶手電梯啦」



「嘈嘅時間仲耐過搭下一班𨋢」



「咁好中氣就行樓梯啦」



「搭唔到就世界末日？」



亦有大批網民讚女職員「做得好」：

「辛苦晒港鐵職員」



「戥個職員慘，幫人教仔咁呀」



港鐵範圍滋擾乘客 最高罰款5,000元

根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，違者最高可罰款5,000港元。

另根據《港鐵附例》第28.A條「不恰當操作設備等」中的(b)條，干預或故意妨礙或干擾由港鐵公司擁有或控制的任何機械、電力、電子、電訊或其他器具的運作，違者最高可罰款5,000港元及監禁6個月。

（Threads@le_yu._）