LocoBike推送「你媽」！多名用戶收到：懷疑鬧緊我　小編回應解釋

App推送通知，理應令用戶一看就明！香港共享單車品牌 LocoBike（樂區踩）日前有多名用戶收到「Loco通知」的推送，內文只有「你媽」2字，多人在社交平台上傳圖片，指「懷疑鬧緊我」。後來用戶再收到推送，發現是官方想推介一個「樂區親子會」的活動。LocoBike官方帳號在部份帖文留言解釋是「係小編想通知返媽媽們加入親子會」，但未說推送了「你媽」的原因。翻查官方網頁，樂區親子會年費350元，會員平日每日可免費租單車2小時，但只限樂區單車亭。



多名網民稱收到LocoBike的APP派送，只有「你媽」二字。（《愛的迫降》劇照）

多名網民稱收到LocoBike的APP派送，只有「你媽」二字。（Threads截圖）

不少網民在社交平台Threads發帖，顯示收到LocoBike的APP推送上面只有「你媽」2字，「笑指嚟又有IT部同事俾人炒」。

帖文令網民爆笑：

「一開頭以為畀人鬧母親」



「我懷疑佢鬧我，但我冇證據」



「你媽常說你都不運動，今天就來租台單車讓她刮目相看」



「頭先見到秒撳入去冇咗」



「所以小編都recall得好快」



「咩都關 IT 事、明明係 Operation 嘅問題」



「放過人地，做IT 好慘架，（可能marketing 做）」



「你又知人哋慘，可能人哋依家made到noise係好事」



「感受到作為小編嘅壓力」



網民看到推送後，「頭先見到秒㩒入去冇咗」。（《原本以為只是手機掉了2》劇照）

有網民發現，LocoBike在約半小時後再發推送，這次是「媽媽想帶小朋友踩單車，可以加入樂區親子會，入會即送平日免費租單車兩小時」，笑言「Feel到好努力兜」、「啲阿媽都驚咗你」。有留言「分析」為何想打「媽媽」卻變了「你媽」開頭：

「唔識打過媽字，唯有打咗你字先。點知按enter揀咗第一個媽字之後，諗住撳多一個出嚟，再按enter，就腥咗出街」。 網民推測

LocoBike小編在部份帖文回應，稱「係小編想通知返媽媽們加入親子會」。（Threads截圖）

LocoBike︰係小編想通知返媽媽們加入親子會

LocoBike的官方Threads帳號分別在自己專頁及部份網民帖文中回應解釋，「係小編想通知返媽媽們加入親子會」，並重貼親子會推送內容，附上通知截圖，但沒說明為何第一個推送是「你媽」。

樂區親子會年費350元 平日每日免費租1次

推送寫「入會即送平日免費租單車兩小時」，但沒有提及年費。按LocoBike官方網頁，樂區親子會以家庭為單位，可登記申請人、配偶及子女，年費350元，由成功繳費當日起計12個月，不設半年會籍。報讀LocoBike單車班並同時繳付學費的家長，另有限時優惠，可以200元入會，權益相同，但學費不設折扣，親子會推出前已報讀的課堂不適用。