加拿大女地產經紀識破電騙！騙徒怒爆粗兼報假警　警員持槍圍寓所

騙不到人就要發難報復？這種騙徒也太惡了吧？加拿大日前發生1宗罕見的電騙報復事件，當地1名女地產經紀識破冒充銀行職員的詐騙電話，拒絕下載惡意應用程式（App）。騙徒惱羞成怒下不但以粗口辱罵，更蓄意「報假警」（Swatting）作報復，謊報受害人住所發生人質挾持及槍擊案，結果大批警員荷槍實彈趕至包圍單位搜屋，浪費警力。受害人其後更持續收到死亡恐嚇，任職公司的網站亦遭黑客入侵，當地警方正追查事件。有網絡安全專家形容，這種報復手法已形同恐怖主義。



註：Swatting是專用犯罪術語，源自派遣特警（SWAT Team）。不同於一般情節輕微的報假案，Swatting是特意向警方虛報嚴重罪案、引誘大批持槍警員到受害人住所，被稱為「報假警」。

科爾皮茨因識破冒充銀行職員的詐騙電話，竟遭騙徒蓄意報假警作報復。（Youtube@CBC News: The National）

騙徒冒充CIBC反詐騙部 要求下載攔截程式

據加拿大廣播公司（CBC）報道，受害人科爾皮茨（Lynn Clark Colpitts）是加拿大新斯科舍省（Nova Scotia）特魯羅（Truro）一帶的地產經紀，她於10月23日接到1名女子來電，對方自稱是加拿大帝國商業銀行（CIBC）反詐騙部職員，指有人以其名義申請了1張信用卡，建議她下載名為「CIBC Guard」的應用程式以作攔截。

科爾皮茨未有照辦，反而對來電者身分存疑，更將公司的資訊科技人員加入通話，資訊科技人員建議她在聯絡所屬銀行分行前，什麼都不要做、什麼資料都不要提供。隨後科爾皮茨禮貌地拒絕來電者，對方竟前後2次以粗口辱罵，然後掛線。



騙徒自稱是加拿大帝國商業銀行（CIBC）反詐騙部職員，指有人以其名義申請了1張信用卡，並建議她下載名為「CIBC Guard」的應用程式以作攔截。（Youtube@CBC News: The National）

「去家門口看看」 驚見荷槍實彈警員包圍住所

約20分鐘後，對方再次來電，語氣戲謔：「去家門口看看，有驚喜給你。」科爾皮茨走到門外，發現科爾切斯特區（Colchester）騎警及特魯羅警方的警員已經封鎖了車道。警員持槍戒備，厲聲喝問她的身分，並命令她退到車道盡頭，多名警員隨即入屋搜查。在警員搜查期間，騙徒仍不斷來電。



科爾皮茨把手機舉起，讓警員親耳聽到騙徒恐嚇說「還沒有跟她算完」。騎警向科爾皮茨表示，警方接報指該住址發生挾持人質及槍擊事件，但經查證後確認是虛假報案。



警方接報指該住址發生挾持人質及槍擊事件，但經查證後確認是虛假報案。這種向警方虛報嚴重罪案、引誘大批持槍警員到受害人住所的手法，被稱為「報假警」（Swatting）。（Youtube@CBC News: The National）

警方接報指科爾皮茨的住所發生挾持人質及槍擊事件，但經查證後確認是虛報。（Youtube@CBC News: The National）

死亡威脅不斷 公司網站遭入侵

警方離開後，騙徒的騷擾仍未停止，於案發後的周五至周六期間不斷來電，科爾皮茨亦收到帶死亡威脅的電郵，同時其任職地產公司的網站遭人入侵，她的照片被撤下，換成1幅她形容是「畸形動物」的圖片。科爾皮茨表示：「自己現在不時回頭查看四周，焦慮程度高得難以承受。」

警方離開後，騙徒的騷擾仍未停止，由周五至周六不斷來電，科爾皮茨甚至收到帶死亡威脅的電郵。（Youtube@CBC News: The National）

科爾皮茨任職地產公司的網站遭人入侵，她的照片被撤下，換成1幅她形容為「畸形動物」的圖片。（Youtube@CBC News: The National）

科爾切斯特區騎警指揮官羅斯（Mark Rose）表示，「這看來是騙徒的報復行為，騙徒這樣做是想傷害她，讓她痛苦和難過」。警方已向科爾皮茨提供受害人支援服務，並與加拿大國內及海外執法夥伴合作，調查案件是否與其他罪行有關，以及追緝涉案人士。

科爾切斯特區騎警指揮官羅斯（Mark Rose）表示，「這看來是騙徒的報復行為，騙徒這樣做是想傷害她，讓她痛苦和難過」。（Youtube@CBC News: The National）

網絡安全專家：形同恐怖主義

網絡安全公司Beauceron Security行政總裁希普利（David Shipley）指出，加拿大人每年因電話騙案損失數以千萬元計，但這是他首次聽聞騙案失敗後演變成Swatting（報假案）報復，認為這是一次危險升級。他表示：「我認為這算是1種恐怖主義，因為這種經歷非常、非常令人受創」。

網絡安全公司Beauceron Security行政總裁希普利（David Shipley）表示：「我認為這算是1種恐怖主義，因為這種經歷非常、非常令人受創」。（Youtube@CBC News: The National）

CIBC其後發表聲明，強調銀行根本沒有名為「CIBC Guard」的應用程式，亦絕不會主動接觸客戶索取個人或財務資料，更不會要求客戶下載程式，並提醒公眾對未經邀請的電郵、短訊及電話提高警覺，切勿單憑來電顯示判斷對方身分。